Trpišovský o Bořilovi: Naprostá zbytečnost, přenáší se to na tým. Co musí Slavia zlepšit?

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu s Hradcem Králové
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu s Hradcem KrálovéZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu s Hradcem Králové
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu s Hradcem Králové
Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
Jana Bořila museli od rozhodčího odtahovat spoluhráči
Jan Bořil závěr zápasu s Hradcem nezvládl
Chance Liga
Jeho tým poprvé v lize prohrál, náskok na Spartu spadl za dvě neděle z deseti bodů na polovinu. „Zahodili jsme dobrý výkon,“ lamentoval po prohře 1:2 v Hradci Králové trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Zkousnout musel chyby, zahozené šance a také dvě vyloučení „vyšperkované“ úletem kapitána Jana Bořila v nastavení.

Co říkáte na běsnění Jana Bořila v závěru zápasu? Měl se zachovat jinak?
„Byla to naprostá zbytečnost a průchod frustrace. My se celou sezonu bavíme o tom, že nesmíme hráče držet za dres a faulovat v situacích, které nejsou nebezpečné. Před prvním gólem jsme se dvakrát technicky špatně zbavili míče pod presinkem a nechali soupeře odcentrovat. Před druhým jsme Trubače pustili do náběhu. Bylo tam držení, přitom si říkáme, že nesmíme faulovat. Jsou to špatná rozhodnutí v defenzivě, která nás stojí zápasy. Tím vyloučením jsme navíc ztratili možnost v závěru s výsledkem ještě něco udělat.“

Stalo se vám to i minulý týden. Je to problém?
„Nevím konkrétně, co se tam stalo, protože jsme chystali střídání. Ale vím, že to bylo za protesty. Každopádně to byla věc, která už ten výsledek zase tolik neovlivnila, ale samozřejmě se přenáší na tým. Dříve jsme je nedělali, musíme se k tomu vrátit. Potřebujeme hráče na hřišti, navíc jich nám hodně chybí. Největší trest je, že zase budeme minus jeden, navíc čtvrtou žlutou dostal Erik Prekop.“

Bořil však také zahodil jasnou šanci. Neříkal jste si, že to snad ani není možné?
„Co na to mám říct? Každý chce dát gól. Ale to jsou ty důležité momenty ve venkovních zápasech, dřív jsme je proměňovali. Pak tam byl ještě Lukáš Provod, kterému se zadrhl balon, musel to hrát na tři dotyky. Takové šance musíme proměnit, kór v zápase s Hradcem, který góly nedostává. Myslím, že to hodně ovlivňuje i hlava. Ale Hradec má těžší situaci a hned tu první dohraje. My ne, což nás potrestalo.“

V čem byl problém v defenzivě?
„Zápas jsme začali dobře, dostali jsme se do vedení a myslím si, že kluci podali celkově dobrý výkon. Jenže jsme ho ztratili tím, že v každém poločase na nás přišla slabá chvilka, nekoncentrovanost a série chyb. Je pro mě nepochopitelné, že se třicet minut dobře rozhodujeme, vedeme a pak během jedné akce uděláme sedm chyb za sebou, které skončí gólem.“

Bylo to nekoncetrovaností?
„Tyto zápasy jsou náročné právě na rozhodování v defenzivě, protože každé zaváhání vás vytrestá. Celou sezonu se bavíme o tom, že nesmíme hráče držet za dres nebo zbytečně faulovat, a přesto k tomu dojde a je z toho penalta. Před prvním gólem jsme zase byli na balónu, ale pod presinkem jsme to dvakrát technicky špatně vyhodili a nechali soupeře odcentrovat do vápna. Uděláme jedno dvě špatná rozhodnutí v obraně a stojí nás to celý zápas, což náš výkon úplně devalvuje.“

Náskok na Spartu spadl na pět bodů. Je to problém?
„Musíme se jednoznačně vrátit do módu, který jsme měli před reprezentační pauzou. Potřebujeme nejlepší hráče na hřišti a musíme začít dělat správná rozhodnutí. Čeká nás teď šest zápasů s těmi nejlepšími týmy v republice a na to potřebujeme disciplínu, kvalitu a maximální soustředění na výsledek. To, co jsme předváděli celou loňskou sezonu a začátek té letošní, se nám teď trochu vytratilo a musíme to získat zpět.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (18)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

