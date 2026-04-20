Co zaznělo o Bořilově zkratu v Hradci: Kušej se ptal v šatně. To nesmíš dopustit, řekl expert
Týden po vyloučení útočníka Tomáše Chorého si fotbalisté Slavie připsali v Chance Lize do kolonky vyloučených další dvě čárky. Při prohře v Hradci Králové 1:2 je oslabila nejdříve červená Youssouphy Mbodjiho, ale mnohem více se diskutovalo o selhání kapitána Jana Bořila. V závěru utkání zcela nezvládl emoce, sudí Dalibor Černý mu ukázal druhou žlutou kartu a cestu ven z hřiště. Co všechno zaznělo na adresu lídra klopýtajícího prvního týmu soutěže?
Jindřich Třpišovský, trenér Slavie
„Vím, že to bylo za protesty, ale konkrétně nevím, co se tam stalo. Je naprosto zbytečné nechat se takhle vyloučit a řvát na rozhodčího, to jednoznačně. Předcházela tomu dvě špatná rozhodnutí v defenzivě. A vyvrcholí to tím, že si necháme dát nesmyslnou červenou kartu a ztratíme možnost mít se zápasem něco udělat. Dáme prostor nějaké frustraci. Devalvovali jsme tím výkon, který jsme podali na hřišti, totálně jsme ho zahodili."
Vasil Kušej, útočník Slavie
„Ptal jsem se ho (Bořila), sedím vedle něj v šatně. Bylo jasné, co se odehrálo. Dostal kartu za nic, obcházel hráče před penaltou… Rozhodčí jej pak žlutou kartou distancoval na další zápas, měl už tři žluté. Bouchly mu saze, ale nesmí se to stát. To je jasné. Ale stalo se to.“
Rozhodčí Dalibor Černý
Citujeme ze zápisu o utkání o Bořilových prohřešcích. „První žlutá karta za zdržování navázání hry před provedením pokutového kopu. Druhá žlutá a následně červená karta za projevy nespokojenosti a protestování slovy (za co jsi mi dal tu žlutou kartu), konfrontačním stylem se dožadoval vysvětlení udělení první žluté karty. Po udělení červené karty hráč č 18. pokračoval v konfrontačním jednání, kdy směrem k rozhodčímu pronesl 'počkej uvnitř.'
Petr Mikolanda, expert Oneplay Sport
„Bořil se snažil rozhodit kopajícího u penalty. Pak nevíme, co se stalo. Padla tam nějaká slovíčka. Ale vyjet na rozhodčího a mluvit mu deset centimetrů od obličeje, to nesmíš dopustit. Jsi nejzkušenější hráč a kapitán. Penaltu by sudí stejně neodvolal. Kvůli červené teď bude Bořil stát třeba dva, tři zápasy.“
David Kalivoda, expert Oneplay Sport
„Je to jeden z emotivnějších hráčů v kádru. Nevíme, co si tam řekli. Chtěl znervóznit střelce. To se nelíbilo Hradeckým, něco si tam začali vysvětlovat. Na rozhodčího vyjel zbytečně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu