Co zaznělo o Bořilově zkratu v Hradci: Kušej se ptal v šatně. To nesmíš dopustit, řekl expert

SESTŘIH: Hradec Králové – Slavia 2:1. Zkrat Bořila! Pražanům se ztenčil náskok, přišli o neporazitelnost • Zdroj: isportTV
Erik Prekop se snažil Jana Bořila uklidnit
Jan Bořil měl co říct po penaltě pro Hradec
Jan Bořil předává po vyloučení kapitánskou pásku
Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
Jana Bořila museli od rozhodčího odtahovat spoluhráči
Týden po vyloučení útočníka Tomáše Chorého si fotbalisté Slavie připsali v Chance Lize do kolonky vyloučených další dvě čárky. Při prohře v Hradci Králové 1:2 je oslabila nejdříve červená Youssouphy Mbodjiho, ale mnohem více se diskutovalo o selhání kapitána Jana Bořila. V závěru utkání zcela nezvládl emoce, sudí Dalibor Černý mu ukázal druhou žlutou kartu a cestu ven z hřiště. Co všechno zaznělo na adresu lídra klopýtajícího prvního týmu soutěže?

Jindřich Třpišovský, trenér Slavie

„Vím, že to bylo za protesty, ale konkrétně nevím, co se tam stalo. Je naprosto zbytečné nechat se takhle vyloučit a řvát na rozhodčího, to jednoznačně. Předcházela tomu dvě špatná rozhodnutí v defenzivě. A vyvrcholí to tím, že si necháme dát nesmyslnou červenou kartu a ztratíme možnost mít se zápasem něco udělat. Dáme prostor nějaké frustraci. Devalvovali jsme tím výkon, který jsme podali na hřišti, totálně jsme ho zahodili."

Vasil Kušej, útočník Slavie

„Ptal jsem se ho (Bořila), sedím vedle něj v šatně. Bylo jasné, co se odehrálo. Dostal kartu za nic, obcházel hráče před penaltou… Rozhodčí jej pak žlutou kartou distancoval na další zápas, měl už tři žluté. Bouchly mu saze, ale nesmí se to stát. To je jasné. Ale stalo se to.“

Rozhodčí Dalibor Černý

Citujeme ze zápisu o utkání o Bořilových prohřešcích. „První žlutá karta za zdržování navázání hry před provedením pokutového kopu. Druhá žlutá a následně červená karta za projevy nespokojenosti a protestování slovy (za co jsi mi dal tu žlutou kartu), konfrontačním stylem se dožadoval vysvětlení udělení první žluté karty. Po udělení červené karty hráč č 18. pokračoval v konfrontačním jednání, kdy směrem k rozhodčímu pronesl 'počkej uvnitř.'

Petr Mikolanda, expert Oneplay Sport

„Bořil se snažil rozhodit kopajícího u penalty. Pak nevíme, co se stalo. Padla tam nějaká slovíčka. Ale vyjet na rozhodčího a mluvit mu deset centimetrů od obličeje, to nesmíš dopustit. Jsi nejzkušenější hráč a kapitán. Penaltu by sudí stejně neodvolal. Kvůli červené teď bude Bořil stát třeba dva, tři zápasy.“

David Kalivoda, expert Oneplay Sport

„Je to jeden z emotivnějších hráčů v kádru. Nevíme, co si tam řekli. Chtěl znervóznit střelce. To se nelíbilo Hradeckým, něco si tam začali vysvětlovat. Na rozhodčího vyjel zbytečně.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (7)

