Z odvážlivce psanec. Prekop dal první gól, pak zahrál rukou. Proč šel na penaltu?
V základní sestavě byl poprvé od prosince. Pro slávistické fans není zrovna favoritem číslo jedna. Za osm měsíců se v červenobílém netrefil, byť dorazil z Baníku jako tuze nákladná posila, za níž do Slezska putovali tři talenti. Útočník Erik Prekop neprožívá jednoduché časy, to je zřejmé. V Hradci Králové, který ho uvedl na českou scénu, prožil turbulentní zápas. Při prohře Slavie 1:2 byl nejprve hrdina, poté (opět) psanec.
Na tribunu pod novinářský sektor usedl v civilu Mojmír Chytil, toho času zraněný. Blízko něj se v týmové soupravě uvelebil Tomáš Chorý, který nemohl do utkání kvůli disciplinárnímu trestu za (ne)plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tedy událost, která jednoznačně překryla celé minulé kolo ligy.
Na plac tak musel být vyslán muž, jehož příznivci mužstva z Edenu zrovna nemilují. Zaprvé se jim nezdála cena, za niž byl do celku přiveden z Baníku Ostrava. Zadruhé je - zatím - rozhodně nepřesvědčil výkony. Dokupy naskočil před výjezdem do Hradce Králové do dvaadvaceti utkání, ani jednou neskóroval. Tribuny mu několikrát daly znát svou nevoli.
„Všichni víme, v jaké je situaci,“ připomněl nedobrou Prekopovu současnost trenér Jindřich Trpišovský. A pak upozornil: „V zápase měl důležité momenty.“
Opravdu, útočník se přimotal k zásadním chvílím. Jedna pro něj nakonec skončila dobře, druhá ne.
Začněme prvním poločasem. Po dvaceti minutách se zahákl nohou do Vladimíra Daridy, spadl a rozhodčí Dalibor Černý odpískal penaltu. V prvních chvíli se zdála tak trochu soft, ale záznam demonstroval, že šlo o správný verdikt.
Ledový klid při penaltě
Další chvíle byly nečekané. Prekop popadl balon, chystal se na zahrání pokutového kopu. „Ukazuje to jeho velikost, já bych do toho asi nešel,“ podotkl Trpišovský.
Jenže slovenský forvard penalty zvládá, i když jich nezahrával přehršel. Naposledy nedal před sedmi lety, v dresu Hradce ve druhé lize. Od té doby kopal dvě v lize, pokořil velká jména Dominika Holce a Stanislava Dostála a také uspěl za Baník v kvalifikaci Konferenční ligy. „Věděli jsme, v jakých situacích je zahrával. Počítali jsme s tím, že pokud bude chtít, tak na ni půjde,“ vykládal trenér. „Bylo jasné, že když bude penalta, vezme si ji,“ přidal se spoluhráč Vasil Kušej.
Prekop zachoval ledový klid. Proti černobílému kotli udržel nervy a míč poslal po zemi do středu brány. Adam Zadražil, jinak jednoznačně muž zápasu, se vrhnul k tyči. „Hrozně jsem mu to přál, také mě u toho napadlo, co by pro něj znamenalo, kdyby ji nedal,“ podotkl kouč.
Černá chvíle nenastala. Vedle toho však byli slávisté spokojeni také s jeho herním příspěvkem. Klasicky byl nepříjemný kousavý, pracovitý. „Byl jsme až překvapení jeho běžeckým fondem. Přes reprepauzu se trápil s nějakým problémem, nebyl na sto procent. Trénovat začal až od pondělka,“ popisoval Trpišovský. „Dobrá řeč těla, fokus na výkon, byl všude včas, dobře odděloval Čiháka od toho, aby mohl zajišťovat ostatní stopery,“ chválil.
Jenže na samém konci se dojem z útočníkova výkonu propadl. Ve zdi podivně vytrčil ruku, trefil ho balon letící z nohy exekutora přímého kopu Vladimíra Daridy. Po přezkoumání dostali domácí oprávněně možnost kopat penaltu, z níž hradecký kapitán rozhodl, že Slavia poprvé v ročníku prohraje.
„Kdybychom neudělali, co jsme udělali, tak se tady bavíme o tom, že nám Erik ukázal, proč jsme ho dělali,“ lamentoval Trpišovský.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu