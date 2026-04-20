Z odvážlivce psanec. Prekop dal první gól, pak zahrál rukou. Proč šel na penaltu?

SESTŘIH: Hradec Králové – Slavia 2:1. Zkrat Bořila! Pražanům se ztenčil náskok, přišli o neporazitelnost
Jan Bořil předává po vyloučení kapitánskou pásku
Erik Prekop se snažil Jana Bořila uklidnit
Hráči Slavie gratulují Eriku Prekopovi k prvnímu gólu v sešívaném dresu
Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
Adam Zadražil penaltu Erika Prekopa nechytil
Chance Liga
V základní sestavě byl poprvé od prosince. Pro slávistické fans není zrovna favoritem číslo jedna. Za osm měsíců se v červenobílém netrefil, byť dorazil z Baníku jako tuze nákladná posila, za níž do Slezska putovali tři talenti. Útočník Erik Prekop neprožívá jednoduché časy, to je zřejmé. V Hradci Králové, který ho uvedl na českou scénu, prožil turbulentní zápas. Při prohře Slavie 1:2 byl nejprve hrdina, poté (opět) psanec.

Na tribunu pod novinářský sektor usedl v civilu Mojmír Chytil, toho času zraněný. Blízko něj se v týmové soupravě uvelebil Tomáš Chorý, který nemohl do utkání kvůli disciplinárnímu trestu za (ne)plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tedy událost, která jednoznačně překryla celé minulé kolo ligy.

Na plac tak musel být vyslán muž, jehož příznivci mužstva z Edenu zrovna nemilují. Zaprvé se jim nezdála cena, za niž byl do celku přiveden z Baníku Ostrava. Zadruhé je - zatím - rozhodně nepřesvědčil výkony. Dokupy naskočil před výjezdem do Hradce Králové do dvaadvaceti utkání, ani jednou neskóroval. Tribuny mu několikrát daly znát svou nevoli.

„Všichni víme, v jaké je situaci,“ připomněl nedobrou Prekopovu současnost trenér Jindřich Trpišovský. A pak upozornil: „V zápase měl důležité momenty.“

Opravdu, útočník se přimotal k zásadním chvílím. Jedna pro něj nakonec skončila dobře, druhá ne.

Začněme prvním poločasem. Po dvaceti minutách se zahákl nohou do Vladimíra Daridy, spadl a rozhodčí Dalibor Černý odpískal penaltu. V prvních chvíli se zdála tak trochu soft, ale záznam demonstroval, že šlo o správný verdikt.

Ledový klid při penaltě

Další chvíle byly nečekané. Prekop popadl balon, chystal se na zahrání pokutového kopu. „Ukazuje to jeho velikost, já bych do toho asi nešel,“ podotkl Trpišovský.

Jenže slovenský forvard penalty zvládá, i když jich nezahrával přehršel. Naposledy nedal před sedmi lety, v dresu Hradce ve druhé lize. Od té doby kopal dvě v lize, pokořil velká jména Dominika Holce a Stanislava Dostála a také uspěl za Baník v kvalifikaci Konferenční ligy. „Věděli jsme, v jakých situacích je zahrával. Počítali jsme s tím, že pokud bude chtít, tak na ni půjde,“ vykládal trenér. „Bylo jasné, že když bude penalta, vezme si ji,“ přidal se spoluhráč Vasil Kušej.

Prekop zachoval ledový klid. Proti černobílému kotli udržel nervy a míč poslal po zemi do středu brány. Adam Zadražil, jinak jednoznačně muž zápasu, se vrhnul k tyči. „Hrozně jsem mu to přál, také mě u toho napadlo, co by pro něj znamenalo, kdyby ji nedal,“ podotkl kouč.

Černá chvíle nenastala. Vedle toho však byli slávisté spokojeni také s jeho herním příspěvkem. Klasicky byl nepříjemný kousavý, pracovitý. „Byl jsme až překvapení jeho běžeckým fondem. Přes reprepauzu se trápil s nějakým problémem, nebyl na sto procent. Trénovat začal až od pondělka,“ popisoval Trpišovský. „Dobrá řeč těla, fokus na výkon, byl všude včas, dobře odděloval Čiháka od toho, aby mohl zajišťovat ostatní stopery,“ chválil.

Jenže na samém konci se dojem z útočníkova výkonu propadl. Ve zdi podivně vytrčil ruku, trefil ho balon letící z nohy exekutora přímého kopu Vladimíra Daridy. Po přezkoumání dostali domácí oprávněně možnost kopat penaltu, z níž hradecký kapitán rozhodl, že Slavia poprvé v ročníku prohraje.

„Kdybychom neudělali, co jsme udělali, tak se tady bavíme o tom, že nám Erik ukázal, proč jsme ho dělali,“ lamentoval Trpišovský.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

