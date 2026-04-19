Naštvaný Hyský: Zoufalý výkon, na střídání bylo celé mužstvo. Omlouvám se fanouškům

SESTŘIH: Plzeň – Pardubice 0:1. Překvapivá prohra Viktorie, rozhodl Tanko
Fotbalisté Pardubic slaví mezi zklamanými hráči Plzně
Abdullahi Tanko slaví gól se svými spoluhráči
Karel Spáčil v souboji s Vojtěchem Patrákem
Karel Spáčil brání Daniela Smékala
Karel Spáčil si kryje míč před Emmanuelem Godwinem
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Promrhat doma tři body s Teplicemi (2:2), následně získat sympatickou remízu z Edenu (0:0 Slavia), jenže pak na vlastní půdě rupnout s Pardubicemi (0:1)… Pro Plzeň je neakceptovatelný výkon, jaký předvedla v neděli večer. Sváteční den, kdy dostali od klubu ocenění mistři z roku 2011, se změnil v katastrofální závěr. „Zoufalý výkon,“ neskrýval zklamání naštvaný trenér Martin Hyský, když vysvětloval dění na trávníku.  

V televizním rozhovoru hned po utkání jste používal slova jako ostuda, katastrofa…
„Tyhle pocity ve mně pořád jsou. Připravovali jsme se na zápas velmi poctivě, důkladně. Beru na sebe zvolení základní sestavy, věřil jsem, že mužstvo, které před týdnem předvedlo výborný výkon na Slavii, je schopné to opakovat. Bohužel to tak nebylo. Do zápasu jsme vstoupili bez emocí, odvahy. To jsou základní věci, které v zápase potřebujete. Hráli jsme spousty balonů dozadu, nebyl tam správný pohyb. Už od patnácté, dvacáté minuty jsem přemýšlel o tom, že mužstvo je potřeba něčím probudit, vystřídat. Provedli jsme nakonec změny ještě před poločasem. Určitě je to neakceptovatelný výkon, nejsme spokojeni. Když do zápasu špatně vstoupíte a odehrajete takhle špatný první poločas, je to těžší otáčet, znovu si správně nastavit hlavy. Druhý poločas se náš výkon trošku zlepšil, ale přišla inkasovaná branka a červená karta. Co jsme si zavařili, jak jsme k úvodu zápasu přistoupili, to nás potrestalo. Takhle určitě Viktorku Plzeň nechci vidět hrát.“

Máte vysvětlení pro opakovaná selhání?
„Tohle je těžké… Kluci jsou profíci, moc dobře věděli, jaký zápas nás čeká. Pardubice hrají velmi dobře, aktivně, dneska to tady předvedly. Měli jsme spousty času se připravit, Je to o tom, že hráči neměli správně nastavenou hlavu, nedokázali se připravit na zápas, asi si mysleli, že to půjde samo. Ale samo to v lize nejde. Když tam nedáte základní věci, není tam správná energie, pak je z toho takový zoufalý výkon.“

Co jste řekl hráčům?
„Co zaznělo v kabině, tady říkat určitě nebudu. Ale je tam absolutní nespokojenost, velká frustrace ze všech stran. Hráči dostali co proto. Je potřeba na to zareagovat. Dneska toho máme plnou hlavu, jsme zklamaní, nešťastní a hodně naštvaní. Chci vidět reakci. Fanoušci jsou logicky také extrémně naštvaní. Chci se jim omluvit. Očekávám úplně jiný přístup a kvalitu. Úplně ve všem. Věřím, že pojedeme do Ostravy s jiným nastavením.“

Výbuchů v sezoně už má Plzeň příliš…
„Souhlasím. Bavíme se o tom pořád, že potřebujeme konzistentnost, být důslední a opakovat dobré výkony. Vím, že v týmu je kvalita, jsou tam výborní hráči. Jenže když nejste schopni úroveň a formu držet, nemůžete být úspěšní. Doufám, že tohle byla poslední kapka, že se hráči chytí za nos a uvědomí si, že takhle se za Viktorku Plzeň nehraje.“

Ovlivnil vás slavnostní ráz zápasu?
„Štve nás to. Výročí teď pro nás není téma, tím je náš výkon. Chtěli jsme atmosféru, co tady byla, využít, ještě jednou říkám – je to neakceptovatelné. Bohužel kritika, co na nás půjde ze všech stran, bude oprávněná. Musíme se s tím vyrovnat a zvednout se.“

Střídal jste ještě v prvním poločase. Jak je možné, že Adu zahraje výborný zápas na Slavii a o týden později vypadá úplně jinak?
„Ptejme se na to hráčů, pro mě je hodně složité tohle vysvětlit. Střídání mělo přijít asi ještě o trošku dřív, ne až ve 39. minutě. Nebylo to jenom o dvou hráčích – Karlovi a Princovi, na střídání bylo celé mužstvo, bylo tam spousty slabých výkonů bez správné reakce na to, co se na hřišti dělo. Nebyla tam odvaha, hráli jsme spousty balonů dozadu, chyběl mi ve hře správný pohyb hráčů na ofsajd lajně. Schovávali jsme se a soupeři to hodně ulehčili. Byli jsme všude pozdě, všude druzí. Hráči, co postupně přišli, to na hřišti zvedli, Amar Memič i Tomáš Ladra tomu trochu pomohli. Ale nebylo to dostatečné a byli jsme potrestaní za extrémní pasivitu.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

