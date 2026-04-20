Shrnutí 29. kola iSport Fantasy: Haraslín v sestavě kola už posedmé, je tam i Slovák

Základní část české nejvyšší fotbalové soutěže má za sebou předposlední 29. kolo kolo. V iSport Fantasy se do nejlepší jedenáctky Chance Ligy uplynulého víkendu dostalo trio z Karviné či Jan Kuchta. Trenérům připomínáme, že hlavní liga aktuálního ročníku iSport Fantasy končí až s nadstavbou.

Ideální sestava

Lukáš Haraslín se dostal do nejlepší jedenáctky kola už posedmé a vyrovnal Tomáše Chorého. Popáté Emmanuel Ayaosi. Čtvrtou účast zaznamenal Jan Kuchta. Aboubacar Traoré zapsal třetí čárku. Podruhé se v ideální sestavě objevili Tomáš Frühwald a Matěj Kadlec. Ostatní poprvé.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen

Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 30. kolem se to dotkne například Ayaosiho, Frühwalda či Aboubacara Traorého.

Uzávěrka 30. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 25. dubna ve 14:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

