Pardubice obírají favority, Trousil rozebral úspěch v Plzni: Pohádka, mám velký respekt
Dva a půl roku dělal v Plzni servis Miroslavu Koubkovi, učil se od vyhlášeného stratéga, z pozice asistenta nakoukl do velkého fotbalu. Jan Trousil nyní úspěšně rozhýbal Pardubice, Východočeši v neděli senzačně zvítězili 1:0 na západočeské půdě. Viktorii pokazili oslavy 15 let od prvního titulu, v tabulce Chance Ligy si zajistili místo v prostřední skupině. Ambiciózní kouč má na současné formě klubu velký podíl – Pardubice v sezoně obraly o body Slavii, Spartu i Plzeň, na velké zápasy se dokážou nachystat. V čem spočívá cesta k úspěchu, naznačil Trousil po utkání během tiskové konference v Doosan Areně.
Vítězství v Plzni si musíte extrémně užívat, je to tak?
„Bylo to z naší strany velmi dobré. Věděli jsme, že za dva poslední zápasy základní části nám stačí uhrát bod a zůstaneme v prostřední skupině. To byl náš cíl. Plzeň naopak věděla, že pokud nás porazí, přeskočí Jablonec, kluky jsme upozorňovali na to, že do toho dají velkou energii. Tušili jsme, že pokud cukneme níž, budeme jen vykrývat prostor, pak nás Viktorka zatlačí a dopadne to špatně. Zvolili jsme systém, kdy jsme vysoko presovali a nepouštěli je do rozehrávky. Věřili jsme, že souboje s menšími útočníky budou naši stopeři vyhrávat. To se dařilo.“
Nakonec je z toho senzační výhra.
„Už v prvním poločase jsme měli jít do vedení, měli jsme tam tři výborné šance, naopak soupeř příliš možností neměl. Po poločase bylo jasné, že na nás vlétnou. Přitlačili nás, ale bez větších šancí, na začátku druhého poločasu tam byla jen série rohů. Chci kluky pochválit, jak to zvládli, uskákali, nepustili je do šance. Plánovali jsme, že vypustíme do hry Tanka, věřili jsme, že bude svou rychlostí platit na unavenější stopery. Vyplatilo se to, dal krásný gól, navíc pak přišlo vyloučení Doskiho. Domácí dali do závěru maximum, naši stopeři to fantasticky uskákali, Luka (Charatišvili) pochytal centry. Vyhrát v Plzni je pro nás pohádka.“
Vypukla po úspěšném večeru euforie?
„Je to krásné. Ale přistupuju k tomu s obrovskou pokorou a respektem k Viktorce. Kdybych tady s Mírou (Koubkem) nebyl dva a půl roku, těžko bych teď stál na lavičce jako hlavní v ligovém mančaftu v Pardubicích. Obrovsky si toho vážím, Viktorce vděčím za to, že jsem se tady mohl učit trenérské řemeslo a pak dostal nabídku od Pardubic. Chceme to tady dělat co nejlépe, dostat hráče na svou stranu a daří se nám to. Máme zdravou kabinu a hlavně - hráči se naučili vyhrávat, nemají z toho strach. Dřív, když se vedlo, měli to v hlavách a zápasy kolikrát nedotáhli do konce, dostávali zbytečné góly. To se změnilo. Daří se nám hlavně venku, chceme potěšit i naše fanoušky doma. Jsem rád, že v Pardubicích začalo chodit na fotbal daleko víc lidí.“
Měl jste na Plzeň speciální motivaci?
„Znovu říkám, já jsem Plzni vděčný, poznal jsem tady velký fotbal. Z druhé ligy (Vlašimi) jsem vstoupil do klubu s fantastickým zázemím, všechno tady funguje na obrovské úrovni. Podíval jsem se i do evropských pohárů. Říkal jsem to i Míšovi (Hlavatému, působil v Plzni), aby nebyl přemotivovaný, že jsme přijeli na Plzně. Připravili jsme se na zápas se vší pokorou, přenesli na hřiště to, co mohlo fungovat, proto jsme tady vyhráli.“
Pomohla vám detailní znalost soupeře?
„Když jsme na podzim odcházeli s Mirkem (Koubkem), naše hra byla trošku jiná, než je teď pod panem Hyským, hrají jiným způsobem. Není to úplně čitelný styl, velice rotují. Stopeři chodí hodně nahoru, za chvíli je zase útočník v defenzivě. Nám vyhovuje, když se hraje šablona na šablonu (oba týmy ve stejném rozestavení). Ale i kdyby Plzeň nastoupila ve čtyřce vzadu, chtěli jsme je vysoko presovat třemi útočníky a čtvrtého hráče dostupovat naším halvbekem, aby neměli prostor na kombinaci. Příchod Hrošovského jejich kvalitu v tomhle ještě zvedl.“
V čem spočívá aktuální forma Pardubic? Vyhráli jste třikrát po sobě, obrali o body Slavii, Spartu i Plzeň.
„Chceme se prezentovat aktivním fotbalem nahoře, presovat. S příchodem Jirky Bílka (na pozici sportovního ředitele) jsme si spolu sedli a řekli si, že do našeho systému budeme vytipovávat rychlostní hráče. Tým je mladý, jsem moc rád, že hrají devatenáctiletí, dvacetiletí kluci a zápasy zvládají. Ale musí se v zápase vydat, ne se bát s tím, že na Spartu, Slavii nebo Plzeň přijde hodně lidí a budeme podělaní. Chceme hrát aktivně, když se to daří, tak super. Víme, že silné týmy nás mohou snadno vytrestat a náš řemen spadne.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu