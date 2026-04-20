Pardubice obírají favority, Trousil rozebral úspěch v Plzni: Pohádka, mám velký respekt

SESTŘIH: Plzeň – Pardubice 0:1. Překvapivá prohra Viktorie, rozhodl Tanko • Zdroj: isportTV
Dva a půl roku dělal v Plzni servis Miroslavu Koubkovi, učil se od vyhlášeného stratéga, z pozice asistenta nakoukl do velkého fotbalu. Jan Trousil nyní úspěšně rozhýbal Pardubice, Východočeši v neděli senzačně zvítězili 1:0 na západočeské půdě. Viktorii pokazili oslavy 15 let od prvního titulu, v tabulce Chance Ligy si zajistili místo v prostřední skupině. Ambiciózní kouč má na současné formě klubu velký podíl – Pardubice v sezoně obraly o body Slavii, Spartu i Plzeň, na velké zápasy se dokážou nachystat. V čem spočívá cesta k úspěchu, naznačil Trousil po utkání během tiskové konference v Doosan Areně.

Vítězství v Plzni si musíte extrémně užívat, je to tak?
„Bylo to z naší strany velmi dobré. Věděli jsme, že za dva poslední zápasy základní části nám stačí uhrát bod a zůstaneme v prostřední skupině. To byl náš cíl. Plzeň naopak věděla, že pokud nás porazí, přeskočí Jablonec, kluky jsme upozorňovali na to, že do toho dají velkou energii. Tušili jsme, že pokud cukneme níž, budeme jen vykrývat prostor, pak nás Viktorka zatlačí a dopadne to špatně. Zvolili jsme systém, kdy jsme vysoko presovali a nepouštěli je do rozehrávky. Věřili jsme, že souboje s menšími útočníky budou naši stopeři vyhrávat. To se dařilo.“

Nakonec je z toho senzační výhra.
„Už v prvním poločase jsme měli jít do vedení, měli jsme tam tři výborné šance, naopak soupeř příliš možností neměl. Po poločase bylo jasné, že na nás vlétnou. Přitlačili nás, ale bez větších šancí, na začátku druhého poločasu tam byla jen série rohů. Chci kluky pochválit, jak to zvládli, uskákali, nepustili je do šance. Plánovali jsme, že vypustíme do hry Tanka, věřili jsme, že bude svou rychlostí platit na unavenější stopery. Vyplatilo se to, dal krásný gól, navíc pak přišlo vyloučení Doskiho. Domácí dali do závěru maximum, naši stopeři to fantasticky uskákali, Luka (Charatišvili) pochytal centry. Vyhrát v Plzni je pro nás pohádka.“

Vypukla po úspěšném večeru euforie?
„Je to krásné. Ale přistupuju k tomu s obrovskou pokorou a respektem k Viktorce. Kdybych tady s Mírou (Koubkem) nebyl dva a půl roku, těžko bych teď stál na lavičce jako hlavní v ligovém mančaftu v Pardubicích. Obrovsky si toho vážím, Viktorce vděčím za to, že jsem se tady mohl učit trenérské řemeslo a pak dostal nabídku od Pardubic. Chceme to tady dělat co nejlépe, dostat hráče na svou stranu a daří se nám to. Máme zdravou kabinu a hlavně - hráči se naučili vyhrávat, nemají z toho strach. Dřív, když se vedlo, měli to v hlavách a zápasy kolikrát nedotáhli do konce, dostávali zbytečné góly. To se změnilo. Daří se nám hlavně venku, chceme potěšit i naše fanoušky doma. Jsem rád, že v Pardubicích začalo chodit na fotbal daleko víc lidí.“

Měl jste na Plzeň speciální motivaci?
„Znovu říkám, já jsem Plzni vděčný, poznal jsem tady velký fotbal. Z druhé ligy (Vlašimi) jsem vstoupil do klubu s fantastickým zázemím, všechno tady funguje na obrovské úrovni. Podíval jsem se i do evropských pohárů. Říkal jsem to i Míšovi (Hlavatému, působil v Plzni), aby nebyl přemotivovaný, že jsme přijeli na Plzně. Připravili jsme se na zápas se vší pokorou, přenesli na hřiště to, co mohlo fungovat, proto jsme tady vyhráli.“

Pomohla vám detailní znalost soupeře?
„Když jsme na podzim odcházeli s Mirkem (Koubkem), naše hra byla trošku jiná, než je teď pod panem Hyským, hrají jiným způsobem. Není to úplně čitelný styl, velice rotují. Stopeři chodí hodně nahoru, za chvíli je zase útočník v defenzivě. Nám vyhovuje, když se hraje šablona na šablonu (oba týmy ve stejném rozestavení). Ale i kdyby Plzeň nastoupila ve čtyřce vzadu, chtěli jsme je vysoko presovat třemi útočníky a čtvrtého hráče dostupovat naším halvbekem, aby neměli prostor na kombinaci. Příchod Hrošovského jejich kvalitu v tomhle ještě zvedl.“

V čem spočívá aktuální forma Pardubic? Vyhráli jste třikrát po sobě, obrali o body Slavii, Spartu i Plzeň.
„Chceme se prezentovat aktivním fotbalem nahoře, presovat. S příchodem Jirky Bílka (na pozici sportovního ředitele) jsme si spolu sedli a řekli si, že do našeho systému budeme vytipovávat rychlostní hráče. Tým je mladý, jsem moc rád, že hrají devatenáctiletí, dvacetiletí kluci a zápasy zvládají. Ale musí se v zápase vydat, ne se bát s tím, že na Spartu, Slavii nebo Plzeň přijde hodně lidí a budeme podělaní. Chceme hrát aktivně, když se to daří, tak super. Víme, že silné týmy nás mohou snadno vytrestat a náš řemen spadne.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

