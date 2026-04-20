Blbá nálada v Baníku před pohárovým svátkem, vzkaz od fanoušků. I Karviná má svůj sen

Bez lídrů: nejhorší Baník v sezoně, kotel se ptal Brabce. Jak Veselý překoučoval Smetanu? • Zdroj: iSport.cz
Fanoušci ostravského Baníku
Jaroslav Veselý měl v Ostravě důvody k radosti, Bohemians porazili Baník 2:0
Trenér Baníku Ondřej Smetana
Zleva Abdullahi Bewene z Ostravy, Aleš Čermák z Bohemians a Jiří Boula z Ostravy
Zleva Jakub Pira z Ostravy a Matěj Kadlec z Bohemians
Zleva Daniel Holzer z Ostravy, Pablo Ortiz z Ostravy a Peter Kareem z Bohemians
Zleva Ondřej Kričfaluši z Ostravy, Matěj Chaluš z Ostravy a brankář Martin Jedlička z Ostravy
Stále bojují na dvou frontách. Na jedné o přežití, na druhé o sen. Ačkoliv to v souvislosti s jejich letošními výkony může znít až poněkud úsměvně, fotbalisté Baníku jsou dvě vítězství od jistoty hlavní fáze Konferenční ligy. V MOL Cupu jim stačí uspět v Karviné (v úterý od 20:00) a následně 20. května při finálovém večeru v Hradci Králové. „Semifinále je pro nás strašně důležité, na psychiku a na všechno,“ líčil kouč Ondřej Smetana po sobotním propadáku s Bohemians. 

Blbá nálada je cítit všude na Ostravsku. Po minulé sezoně, v níž se Baník zaskvěl klubovým rekordem v počtu nasbíraných bodů a nakonec si dokráčel pro báječný třetí flek, přišlo kruté vystřízlivění. Modrobílý soubor totiž v Chance Lize pravidelně klopýtá a bojí se fiaska. Jiným slovem by případný pád do druhé ligy nazvat nešlo.

Po Hradci Králové, Slavii a Jablonci nezvládli Slezané ani další „utkání pravdy“, v sobotu padli 0:2 s Bohemians. Bezkrevný a mdlý výkon namíchl i klubové ikony. „Když hraješ bez emocí a nevíš, co pro lidi v Ostravě znamená Baník, tak se zachránit nemůžeš…,“ vyťukal na sociální síť X bývalý útočník FCB Václav Svěrkoš.

Asi dvacet minut po kolapsu s „klokany“ měli ostravští fotbalisté co vysvětlovat zhruba stovce fanoušků. Většina z nich sice na výzvu kotle své sektory předčasně opustila, jádro si však chtělo celosezonní peripetie vyříkat. Se všemi, třeba i s majitelem Václavem Brabcem.

„S koncem základní hrací doby jsme vyklidili sektor, místo „děkovačky“ plné zběsilého pokřikování jeden přes druhého je někdy lepší výmluvné ticho,“ stálo v prohlášení Chacharů na sociálních sítích. „Dvacet minut po skončení zápasu si aktivní jádro fanouškovské scény na Baníku vytáhlo z kabiny celý tým. Společně s hráči se dostavil i majitel klubu. Tato varianta „pohovoru“ nebyla plánovaná a vyplynula z debaty o poločasové přestávce v reakci na předvedený výkon týmu.“

Příznivci mužstvu vyčítali (ne)bojovnost, (ne)nasazení či nulové emoce. „Jestli si hráči srovnali v hlavách, že si fotbalem splnili sen a jsou za něj dobře placeni, se dozvíme již brzy,“ doplnili nejvěrnější.

Odpověď dostanou už v Karviné. Za jiných okolností by s nadšením vzhlíželi k jednomu z největších zápasů sezony, avšak zachránit ligu teď musí být pro Baník absolutní prioritou.

„Samozřejmě by se na pohár připravovalo lépe, kdyby se zápas s Bohemkou zvládnul, ale věřím, že se nachystáme. Je dobře i pro nás, že nebude tolik času nad sobotním zápasem přemýšlet,“ hledal pozitiva obránce Matěj Chaluš.

„Osobně vím, že zápasy v Karviné jsou skvělé, ze strany fanoušků je tam úchvatná podpora. Tam bychom měli ukázat, jak moc bojovný tým jsme,“ navázal stoper, jenž mimochodem pamatuje i loňskou parádní jízdu. „Z tohoto jsem se už probral, to už je pryč. Samozřejmě nějakou dobu mi to trvalo. Furt jsem si říkal, jestli to je nějaký zlý sen,“ zakroutil hlavou.

Favorita ostře sledovaného semifinále ale hledejte jinde. Ačkoliv po propuknutí korupční aféry zůstává Karviná v nejistotě, na hřišti to poznat není. MFK v minulém týdnu porazil 3:1 Liberec a v sobotu vyhrál 2:1 na Dukle. V případě, že si v závěrečném kole základní části doma poradí s Mladou Boleslaví, zaznamená klubový rekord v počtu získaných bodů.

Družina kouče Marka Jarolíma už ligu dohrává v klidu, prostřední skupinu má definitivně jistou. Hlavní cíl do zbytku sezony? Vítězství v MOL Cupu! „Je to přirozená ambice a sen, ale takhle to mají asi všechny čtyři týmy,“ líčil trenér.

„My se budeme snažit, ať do toho jdeme s co nejčistší hlavou a přeneseme si dobrý a kvalitní výkon, který nám může napomoct k tomu, že postoupíme. Kulisa bude dobrá i pro Baník, protože fanoušků Baníku je docela dost. Když si vybavuju podzimní derby, zaplnili to slušně, víc než třeba Slavia a Sparta. Bude to zápas, kdy se cokoliv maže. Je to jiná soutěž,“ uvědomoval si Jarolím.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
