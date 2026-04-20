Blbá nálada v Baníku před pohárovým svátkem, vzkaz od fanoušků. I Karviná má svůj sen
Stále bojují na dvou frontách. Na jedné o přežití, na druhé o sen. Ačkoliv to v souvislosti s jejich letošními výkony může znít až poněkud úsměvně, fotbalisté Baníku jsou dvě vítězství od jistoty hlavní fáze Konferenční ligy. V MOL Cupu jim stačí uspět v Karviné (v úterý od 20:00) a následně 20. května při finálovém večeru v Hradci Králové. „Semifinále je pro nás strašně důležité, na psychiku a na všechno,“ líčil kouč Ondřej Smetana po sobotním propadáku s Bohemians.
Blbá nálada je cítit všude na Ostravsku. Po minulé sezoně, v níž se Baník zaskvěl klubovým rekordem v počtu nasbíraných bodů a nakonec si dokráčel pro báječný třetí flek, přišlo kruté vystřízlivění. Modrobílý soubor totiž v Chance Lize pravidelně klopýtá a bojí se fiaska. Jiným slovem by případný pád do druhé ligy nazvat nešlo.
Po Hradci Králové, Slavii a Jablonci nezvládli Slezané ani další „utkání pravdy“, v sobotu padli 0:2 s Bohemians. Bezkrevný a mdlý výkon namíchl i klubové ikony. „Když hraješ bez emocí a nevíš, co pro lidi v Ostravě znamená Baník, tak se zachránit nemůžeš…,“ vyťukal na sociální síť X bývalý útočník FCB Václav Svěrkoš.
Asi dvacet minut po kolapsu s „klokany“ měli ostravští fotbalisté co vysvětlovat zhruba stovce fanoušků. Většina z nich sice na výzvu kotle své sektory předčasně opustila, jádro si však chtělo celosezonní peripetie vyříkat. Se všemi, třeba i s majitelem Václavem Brabcem.
„S koncem základní hrací doby jsme vyklidili sektor, místo „děkovačky“ plné zběsilého pokřikování jeden přes druhého je někdy lepší výmluvné ticho,“ stálo v prohlášení Chacharů na sociálních sítích. „Dvacet minut po skončení zápasu si aktivní jádro fanouškovské scény na Baníku vytáhlo z kabiny celý tým. Společně s hráči se dostavil i majitel klubu. Tato varianta „pohovoru“ nebyla plánovaná a vyplynula z debaty o poločasové přestávce v reakci na předvedený výkon týmu.“
Příznivci mužstvu vyčítali (ne)bojovnost, (ne)nasazení či nulové emoce. „Jestli si hráči srovnali v hlavách, že si fotbalem splnili sen a jsou za něj dobře placeni, se dozvíme již brzy,“ doplnili nejvěrnější.
Odpověď dostanou už v Karviné. Za jiných okolností by s nadšením vzhlíželi k jednomu z největších zápasů sezony, avšak zachránit ligu teď musí být pro Baník absolutní prioritou.
„Samozřejmě by se na pohár připravovalo lépe, kdyby se zápas s Bohemkou zvládnul, ale věřím, že se nachystáme. Je dobře i pro nás, že nebude tolik času nad sobotním zápasem přemýšlet,“ hledal pozitiva obránce Matěj Chaluš.
„Osobně vím, že zápasy v Karviné jsou skvělé, ze strany fanoušků je tam úchvatná podpora. Tam bychom měli ukázat, jak moc bojovný tým jsme,“ navázal stoper, jenž mimochodem pamatuje i loňskou parádní jízdu. „Z tohoto jsem se už probral, to už je pryč. Samozřejmě nějakou dobu mi to trvalo. Furt jsem si říkal, jestli to je nějaký zlý sen,“ zakroutil hlavou.
Favorita ostře sledovaného semifinále ale hledejte jinde. Ačkoliv po propuknutí korupční aféry zůstává Karviná v nejistotě, na hřišti to poznat není. MFK v minulém týdnu porazil 3:1 Liberec a v sobotu vyhrál 2:1 na Dukle. V případě, že si v závěrečném kole základní části doma poradí s Mladou Boleslaví, zaznamená klubový rekord v počtu získaných bodů.
Družina kouče Marka Jarolíma už ligu dohrává v klidu, prostřední skupinu má definitivně jistou. Hlavní cíl do zbytku sezony? Vítězství v MOL Cupu! „Je to přirozená ambice a sen, ale takhle to mají asi všechny čtyři týmy,“ líčil trenér.
„My se budeme snažit, ať do toho jdeme s co nejčistší hlavou a přeneseme si dobrý a kvalitní výkon, který nám může napomoct k tomu, že postoupíme. Kulisa bude dobrá i pro Baník, protože fanoušků Baníku je docela dost. Když si vybavuju podzimní derby, zaplnili to slušně, víc než třeba Slavia a Sparta. Bude to zápas, kdy se cokoliv maže. Je to jiná soutěž,“ uvědomoval si Jarolím.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu