Takhle NE! Hyský přestal chránit Plzeň, Sport rozebírá jeho výroky. Roste tlak na trenéry
Výroční utkání se změnilo ve smutnou plzeňskou podívanou. Viktoria padla v neděli doma s Pardubicemi (0:1), předvedla jeden z nejhorších výkonů moderní éry. Zbytečných kopanců má za sebou ambiciózní mužstvo v rozjetém ročníku příliš, ochrannou ruku z týmu sejmul také trenér Martin Hyský. V ohlasech po utkání nešetřil kritikou a velmi otevřeně mluvil o tom, co mužstvu aktuálně chybí. Sport vybral jeho zásadní výroky a okomentoval je. Leccos z toho, co je aktuálně na západě Čech špatně, míří i za trenérským štábem.
„Absolutně výkon bez energie, který není akceptovatelný. Určitě Viktorku Plzeň takhle nechci vidět hrát. Měli jsme o zápase úplně jinou představu. Hráči se nedokázali nastavit správným způsobem, zápas je pro nás ostuda a katastrofa.“
KOMENTÁŘ SPORTU
V klubu bublá naštvanost a obrovský vztek na to, jak hráči k výročnímu utkání přistoupili. Navíc to není poprvé, podobných lapsusů předvedla ambiciózní Viktoria ve finišujícím ročníku hodně. Reálně mohla (a měla) nahrát bodů do tabulky mnohem víc a ještě prohánět druhou Spartu. Adolf Šádek a někteří členové vedení měli hned v neděli po neomluvitelném výkonu s Pardubicemi k týmu v šatně důraznou promluvu. Takhle zkrátka ne… Velký díl odpovědnosti jde i za trenéry, což jim jejich nadřízení rovněž vysvětlili. Víra v projekt Plzně s Martinem Hyským byla na startu jeho angažmá velká, aktuálně výrazně klesá. Trpělivost může už po Baníku přetéct…
„Beru na sebe zvolení základní sestavy, věřil jsem, že mužstvo, které před týdnem předvedlo výborný výkon na Slavii, je schopné ho opakovat. Bohužel to tak nebylo.“
KOMENTÁŘ SPORTU
V obou případech vyběhli na plzeňské straně v základu pouze tři Češi – Karel Spáčil, Alexandr Sojka a Denis Višinský. Záměr podržet úspěšnou jedenáctku z Edenu lze chápat, výsledek dopadl v neděli katastrofálně. Sestava trefená nebyla, trenér Hyský do ní dvakrát sáhl ještě před pauzou. Tomáš Ladra, Lukáš Červ, Jiří Panoš, Daniel Vašulín i bosenský reprezentant Amar Memič mužstvo v průběhu zápasu přeci jen pozvedli. V posledním kole základní části na Baníku lze určitě čekat další změny – připravený bude Václav Jemelka, možná i Matěj Vydra. Plzeňský kapitán chtěl do hry už proti Pardubicím, doktoři ho ale po operaci ještě se zápasovým startem přibrzdili. V obou případech jde o lídry, kteří by se měli postarat o to, aby se laxní přístup většiny týmu už neopakoval.
„Co zaznělo v kabině, tady říkat určitě nebudu. Ale je tam absolutní nespokojenost, velká frustrace ze všech stran. Hráči dostali co proto. Chci vidět reakci. Očekávám úplně jiný přístup a kvalitu. Úplně ve všem. Věřím, že pojedeme do Ostravy s jiným nastavením.“
KOMENTÁŘ SPORTU
Při hodnocení opakovaných selhání jde o největší aktuální problém. Zdá se, že minimálně část týmu si neuvědomuje, jak je třeba k zápasům přistupovat. Výkony hráčů jako Prince Adu, Cheick Souaré, Mohamed Toure, v některých případech i u Sampsona Dweha jsou jako na houpačce. Na Slavii vyběhla vysoká kvalita i správně nastavení jedinci ochotni makat za tým. Jenže o týden později? Totální propad. Nemůže se stávat, aby vedení hráče pomalu přemlouvalo, že musí dát do hry srdce. Což jde také za trenéry – ti jsou zodpovědní za optimální nastavení a stoprocentní přístup celého kolektivu.
„Doufám, že tohle byla poslední kapka, že se hráči chytí za nos a uvědomí si, že takhle se za Viktorku Plzeň nehraje. Na střídání bylo celé mužstvo.“
KOMENTÁŘ SPORTU
Hyskému po průšvihu s Pardubicemi evidentně dochází trpělivost. Mluvil o tom, jak byli jeho hráči všude pozdě, přihrávky mířily spíš dozadu (dle dat společnosti Wyscout šlo z celkového počtu 528 přihrávek pouze 189 dopředu, v případě Pardubic jich z 259 směřovalo dopředu 128). Hyského svěřenci se na trávníku báli míče, hráli často alibisticky, pomalu, do nohy spoluhráčů postavených zády k soupeřově bráně. Scházely dlouhé míče či pasy za obranu (podíl dlouhých míčů byl v případě plzeňských přihrávek 11 procent, u Pardubic 20). Problémem jsou i souboje – třeba Toure na hrotu podstoupil 20 soubojů, ale vyhrál pouze tři. Souaré šel pouze do šesti soubojů, vyhrál tři. Nejvíc ztrát vyráběl klíčový polař Patrik Hrošovský – celkem jich bylo šestnáct, šest z nich na vlastní polovině.
„Fanoušci jsou logicky také extrémně naštvaní. Chci se jim omluvit.“
KOMENTÁŘ SPORTU
Viktoria připravila mimořádný fotbalový den. Fanouškům podepisovaly přítomné plzeňské legendy, které vybojovaly první titul na jaře 2011. Na slavnostním obědě jim děkoval Adolf Šádek, večerní zápas měl být vyvrcholením pečlivě chystané akce. Pavel Vrba, Pavel Horváth, David Limberský, Daniel Kolář, Jan Rezek a další si jistě užili posezení v pivovaru, večerní výkon už jim pořádně zhořkl. Stejně jako dalším lidem na tribunách Doosan Areny. Plzeňským fans dochází trpělivost, během zápasu sílil pískot, přibývaly nadávky. „Bojujte, za Plzeň,“ znělo několikrát stadionem. Mnozí diváci ani nevydrželi do konce a houfně opouštěli stadion ještě před závěrečným hvizdem.