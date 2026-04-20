Komise rozhodčích: Černý správně vyloučil Mbodjiho, bez chyby i duel Sigmy se Slováckem
Sudí Dalibor Černý v ligovém utkání Hradce Králové se Slavií správně vyloučil fotbalistu Pražanů Youssouphu Mbodjiho, uvedla v pondělním komuniké komise rozhodčích. Chybu neshledala ani v dalších posuzovaných situacích ze zápasů Olomouce se Slováckem a Liberce s Mladou Boleslaví.
Mbodji v závěru zápasu za stavu 1:1 zastavil unikajícího Daniela Trubače. Hlavní sudí Černý nejprve nechal pokračovat ve hře, po zásahu videorozhodčího Pavla Ochotnického však obránce Slavie vyloučil.
„V 86. minutě utkání hráč Slavie Mbodji zezadu kopl do nohy hráče Hradce Trubače a tím způsobil jeho pád. Protože se jednalo o zjevnou brankovou možnost, hráč byl správně vyloučen,“ potvrdila komise.
Obhájce titulu v nastavení ještě přišel o druhého vyloučeného Jana Bořila, gólem z penalty prohrál 1:2 a jeho náskok v čele tabulky na druhou Spartu se zmenšil na pět bodů.
Filip Vaško ze Slovácka byl hlavní postavou dvou zkoumaných situací v utkání v Olomouci. Ve 45. minutě zastavil střelu Petera Barátha a sudí Dominik Starý po přezkoumání u videa nařídil penaltu za ruku. Podle komise správně, protože ruka byla od těla.
V 84. minutě Vaško při obranném souboji ve vlastní šestnáctce kopl do hlavy olomouckého Ahmada Ghaliho a byl vyloučen. Starý nejprve nařídil i pokutový kop, ale po přezkoumání se zjistilo, že šlo o postavení mimo hru, a tak penaltu odvolal. Hanáci zvítězili 2:1.
Protože se jednalo o surovou hru, červená karta byla správně udělena, uvedla komise. „V tomto případě byla udělena za charakter přestupku a předchozí ofsajd nemá na udělení červené karty vliv,“ poukázala komise.
Liberecký Afolabi Soliu po odehrání míče došlápl na nohu Solomona Johna z Mladé Boleslavi a rozhodčí Karel Rouček mu udělil žlutou kartu. Hosté se dožadovali vyloučení. Zákrok byl podle komise hraniční, ale o surovou hru se nejednalo a žlutá karta byla za bezohledný zákrok udělena správně. Zápas skončil bez branek.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu