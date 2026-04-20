Komise rozhodčích: Černý správně vyloučil Mbodjiho, bez chyby i duel Sigmy se Slováckem

SESTŘIH: Hradec Králové – Slavia 2:1. Zkrat Bořila! Pražanům se ztenčil náskok, přišli o neporazitelnost • Zdroj: isportTV
Dalibor Černý po přezkumu u videa udělil Youssouphovi Mbodjimu červenou kartu
Jan Bořil závěr zápasu s Hradcem nezvládl
Erik Prekop se snažil Jana Bořila uklidnit
Jan Bořil měl co říct po penaltě pro Hradec
Jan Bořil předává po vyloučení kapitánskou pásku
Jan Bořil odchází po červené kartě do šaten
Sudí Dalibor Černý v ligovém utkání Hradce Králové se Slavií správně vyloučil fotbalistu Pražanů Youssouphu Mbodjiho, uvedla v pondělním komuniké komise rozhodčích. Chybu neshledala ani v dalších posuzovaných situacích ze zápasů Olomouce se Slováckem a Liberce s Mladou Boleslaví.

Mbodji v závěru zápasu za stavu 1:1 zastavil unikajícího Daniela Trubače. Hlavní sudí Černý nejprve nechal pokračovat ve hře, po zásahu videorozhodčího Pavla Ochotnického však obránce Slavie vyloučil.

„V 86. minutě utkání hráč Slavie Mbodji zezadu kopl do nohy hráče Hradce Trubače a tím způsobil jeho pád. Protože se jednalo o zjevnou brankovou možnost, hráč byl správně vyloučen,“ potvrdila komise.

Obhájce titulu v nastavení ještě přišel o druhého vyloučeného Jana Bořila, gólem z penalty prohrál 1:2 a jeho náskok v čele tabulky na druhou Spartu se zmenšil na pět bodů.

Filip Vaško ze Slovácka byl hlavní postavou dvou zkoumaných situací v utkání v Olomouci. Ve 45. minutě zastavil střelu Petera Barátha a sudí Dominik Starý po přezkoumání u videa nařídil penaltu za ruku. Podle komise správně, protože ruka byla od těla.

SESTŘIH: Olomouc – Slovácko 2:1. Tři body Sigmě zařídil Janošek, hosté dohrávali v devíti • isportTV

V 84. minutě Vaško při obranném souboji ve vlastní šestnáctce kopl do hlavy olomouckého Ahmada Ghaliho a byl vyloučen. Starý nejprve nařídil i pokutový kop, ale po přezkoumání se zjistilo, že šlo o postavení mimo hru, a tak penaltu odvolal. Hanáci zvítězili 2:1.

Protože se jednalo o surovou hru, červená karta byla správně udělena, uvedla komise. „V tomto případě byla udělena za charakter přestupku a předchozí ofsajd nemá na udělení červené karty vliv,“ poukázala komise.

Liberecký Afolabi Soliu po odehrání míče došlápl na nohu Solomona Johna z Mladé Boleslavi a rozhodčí Karel Rouček mu udělil žlutou kartu. Hosté se dožadovali vyloučení. Zákrok byl podle komise hraniční, ale o surovou hru se nejednalo a žlutá karta byla za bezohledný zákrok udělena správně. Zápas skončil bez branek.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

