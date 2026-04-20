Zápletka před nadstavbou: běsný Bořil a Hyský pod tlakem. Měl by Baník volat Janotkovi?

Erik Prekop se snažil Jana Bořila uklidnit
Jan Bořil měl co říct po penaltě pro Hradec
Jan Bořil předává po vyloučení kapitánskou pásku
Jan Bořil odchází po červené kartě do šaten
Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
Jana Bořila museli od rozhodčího odtahovat spoluhráči
Základní část ligového ročníku 2025/26 má před sebou poslední kolo. Dosud komfortní náskok červenobílých se po prohře v Hradci Králové smrskl na pět bodů. „Je to zápletka jako prase, i vzhledem k personálním trablům Slavie,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. Stále hlouběji a hlouběji do zrádného sestupového bahna se noří ostravský Baník: „V Ostravě by měli okamžitě volat Tomáši Janotkovi,“ navrhuje Michal Kvasnica.

Co také zazní:

  • Měl by být Jan Kuchta jasnou útočnou jedničkou Sparty pro nadstavbu?

  • Uhájí Liberec místo v TOP 6 před Sigmou?

  • Má to kouč Martin Hyský v Plzni po další šokujícím výsledku – domácí prohře s Pardubicemi – nahnuté?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

