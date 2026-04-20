Bořil a trest. Co hrozí kapitánovi Slavie? Přitížit u komise může dovětek k sudímu
Jan Bořil dostal při nedělní prohře v Hradci Králové žlutou, a protože mu vadila, což dal agresivně najevo, viděl druhou. Přišlo tedy vyloučení, které ještě povýšilo zlobu kapitána fotbalistů Slavie. Ta vyvrcholila zvoláním směrem k rozhodčímu „Počkej uvnitř!“. A to je pro Bořila největší problém.
Rozhodčí Dalibor Černý to zachytil v zápise takto: „V 90+2. minutě byla udělena první druhá a druhá žlutá karta a červená karta pro Jana Bořila. První byla udělena za zdržování navázání hry, kdy hráč úmyslně chtěl opustit pokutové území směrem přes pokutovou značku, čímž znemožňoval připravit se domácímu hráči k rozehrání pokutového kopu. Po udělení žluté se hráč agresivním a konfrontačním stylem domáhal vysvětlení udělení osobního trestu, což doprovodil slovy: Za co jsi mi dal tu žlutou? Po udělení druhé žluté a červené pokračoval v agresivním a konfrontačním jednání směrem k rozhodčímu, kdy ihned neopustil hrací plochu a směrem k rozhodčímu pronesl: Počkej uvnitř!“
Pokud by zůstalo jen u dvou žlutých, řešily by viníka paragrafy Vyloučení pro druhé napomenutí a Opakované napomenutí v soutěžním ročníku, protože Bořilova první žlutá bylo jeho čtvrtou v sezoně. Asi by si vyslechl trest 1+1, tedy po jednom utkání za každé z provinění.
Zapojte se do diskuze
Jenže dovětek směrem k sudímu se slušnou pravděpodobností posunul případ do paragrafu Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám. Kdo se proti němu proviní, a pokud byl anebo měl být za to vyloučen, bude potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 korun.
Bořil za toto provinění vyloučen nebyl, protože být nemohl. V době výroku „Počkej uvnitř!“ už totiž červenou měl. Bude tedy na disciplinární komisi, aby rozhodla o povaze přestupku.
V černém Bořilově scénáři by komise usoudit, že k přečinu došlo „zvlášť hrubým způsobem“. Pak by hříšník čelil trestu zákazu činnosti na čtyři týdny až devět měsíců nebo peněžité pokutě až do výše 250 000 korun. Proti Bořilovi už je vedeno disciplinární řízení, komise zasedá ve čtvrtek.
vasek.gestranek