Pardubice musí vyplácet problémového Afričana: kondice šedesátníka, odmítal klub opustit
V neděli slavně „vybraly“ Plzeň, v ruce pevně drží vstupenku do střední nadstavbové skupiny. Pardubice sílí, důsledek je jasný. Vyhrály na Viktorii, také na Spartě, remizovaly se Slavií, porazili hlavního soka, tedy Hradec Králové. Po čtyřech letech nebudou hrát na konci sezony o holé životy, rozuměj o záchranu. Přesto mají za sebou jednu porážku, která se však mění v poučení do budoucna.
Byl podzim 2023, vlastně se už chýlil ke konci. Pardubice, kde tehdy vládl trenér Radoslav Kováč, měly herní trénink - tak trochu lehčí - na malé umělce v areálu hlavního stadionu. Kousek od Labe.
Do té řeky by později jednoho útočníka možná šéfové klubu nejradši hodili, ale připomeňme tu scénu.
Hrálo se na dvě brány vzdálené od sebe tak pětadvacet metrů. Točila se mužstva po třech hráčích, gólmani zůstávali. Kdo dostal gól, šel z placu. V jednom z mužstev se objevil také kouč, dříve hráč reprezentace či slovutné Premier League. Makal, občas dal gól, šlapal na sto procent. V dalším týmu byl útočník, od nějž si v Pardubicích mnohé slibovali. Ten se také trefoval, ale viditelně jel v úsporném módu…
William Mukwelle dorazil v září z lotyšského BFC Daugavpils, jeho životopis sliboval útočné manévry, tudíž góly. To červenobílým chybělo, proto se soužili u dna ligové tabulky. Opakovaně se zachraňovali.
Tehdy dvacetiletý Kamerunec dal v lotyšské lize osm branek za dvacet utkání. Byl příslib, ne že ne. Nakonec propadl. Symbolem budiž utkání z prosince 2023 proti Liberci. Mukwelle šel na plac na poslední půlhodinu,