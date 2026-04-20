Zákrok sezony! Zadražil vychytal Bořila a zvedl si cenu. Trefné ocenění od kouče
Byla to zlomová chvíle. Ve druhém poločase mohli fotbalisté Slavie cuknout do náskoku 2:1. Jan Bořil měl tutovku, možná největší v kariéře. Ze tří metrů koukal na Adama Zadražila. Nedal poprvé, ani podruhé. Hradecký čaroděj vytrčil ruku, míč si to namířil někam k rohovému praporku. „Chytil nesmysl,“ trefně poznamenal trenér David Horejš. Hradec nakonec v duelu 30. kola Chance Ligy zdolal vedoucí tým tabulky 2:1.
Slávisté už měli ruce nad hlavami. Tohle musí být gól! Jiná alternativa nepadá do úvahy. Jenže nebyl. Za pikosekundu vyděšeně zírali na Jana Bořila, jak se drží za hlavu. Právě se narodil zákrok sezony. Zákrok, který zase o něco víc zašmodrchal boj o titul.
„Před bránou byla trma vrma. Tušil jsem, že Kuča (spoluhráč Kučera) balon odkopne. On to ale odkopl za sebe, ani nevím, jak to je možný, a tím dostal Bořila do šance,“ popisoval Zadražil zrod pozoruhodné scény. „Čekal jsem, že Béřa vystřelí prudkou ránu, měl to na volej. Jenže míč špatně trefil, dal mi to pod nohy, čímž mě nachytal. Místo rukama jsem balon vytlačil nohama, někam do boku. Naštěstí se mi povedlo vytrčit ruku a dostat míč ven z brankové čáry.“
Slyšíte to úlevné vydechnutí? Paradoxní totiž je, že Zadražil by si případnou branku vyčítal. Ano, slyšíte správně. „Kdybych to nechytil, nevypadal bych úplně dobře,“ usmál se.
Redakce ocenila gólmanův výkon téměř nejvyšší možnou známkou, na desetibodové stupnici dostal devítku. Nešlo totiž jen o magickou show proti Bořilovi, dvakrát vychytal Lukáše Provoda. „V té druhé šanci si to naváděl na střelu. Snažil jsem mu zmenšit úhel, dostat se k němu blízko a být velkej. Trefil mě někam do ramene, takže spokojenost,“ pochválil se. Hradec držel ve hře až do zběsilého – a vítězného - závěru.
Den před zápasem deník Sport a web iSport zveřejnil informaci, že o Zadražila mají zájem Sparta i Slavia. S ním to nijak nezacloumalo. Předvedl nejlepší výkon v ročníku. Byl excelentní. Podle několika zdrojů je Zadražilův letní přesun na novou adresu téměř jistou věcí.
„Pořád jsem gólman Hradce, gólman s platnou smlouvou. Sezona běží, soustředím se na zápasy, které nás čekají. A jestli něco bude, nebo nebude, to se teprve uvidí. Po sezoně na to bude dost času,“ pronesla po triumfu nad Slavií (2:1) pětadvacetiletá opora Votroků.
Po nedělním představení se vedení Hradce Králové tetelí. Zadražil si jistě zvedl cenu na trhu. Očekává se, že klub bude chtít za jednoho z nejlepších brankářů soutěže sumu v rozmezí mezi dvěma až třemi miliony eur.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu