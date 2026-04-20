Zákrok sezony! Zadražil vychytal Bořila a zvedl si cenu. Trefné ocenění od kouče

Radek Špryňar
Chance Liga
Byla to zlomová chvíle. Ve druhém poločase mohli fotbalisté Slavie cuknout do náskoku 2:1. Jan Bořil měl tutovku, možná největší v kariéře. Ze tří metrů koukal na Adama Zadražila. Nedal poprvé, ani podruhé. Hradecký čaroděj vytrčil ruku, míč si to namířil někam k rohovému praporku. „Chytil nesmysl,“ trefně poznamenal trenér David Horejš. Hradec nakonec v duelu 30. kola Chance Ligy zdolal vedoucí tým tabulky 2:1.

Slávisté už měli ruce nad hlavami. Tohle musí být gól! Jiná alternativa nepadá do úvahy. Jenže nebyl. Za pikosekundu vyděšeně zírali na Jana Bořila, jak se drží za hlavu. Právě se narodil zákrok sezony. Zákrok, který zase o něco víc zašmodrchal boj o titul.

„Před bránou byla trma vrma. Tušil jsem, že Kuča (spoluhráč Kučera) balon odkopne. On to ale odkopl za sebe, ani nevím, jak to je možný, a tím dostal Bořila do šance,“ popisoval Zadražil zrod pozoruhodné scény. „Čekal jsem, že Béřa vystřelí prudkou ránu, měl to na volej. Jenže míč špatně trefil, dal mi to pod nohy, čímž mě nachytal. Místo rukama jsem balon vytlačil nohama, někam do boku. Naštěstí se mi povedlo vytrčit ruku a dostat míč ven z brankové čáry.“

Slyšíte to úlevné vydechnutí? Paradoxní totiž je, že Zadražil by si případnou branku vyčítal. Ano, slyšíte správně. „Kdybych to nechytil, nevypadal bych úplně dobře,“ usmál se.

Redakce ocenila gólmanův výkon téměř nejvyšší možnou známkou, na desetibodové stupnici dostal devítku. Nešlo totiž jen o magickou show proti Bořilovi, dvakrát vychytal Lukáše Provoda. „V té druhé šanci si to naváděl na střelu. Snažil jsem mu zmenšit úhel, dostat se k němu blízko a být velkej. Trefil mě někam do ramene, takže spokojenost,“ pochválil se. Hradec držel ve hře až do zběsilého – a vítězného - závěru.

Den před zápasem deník Sport a web iSport zveřejnil informaci, že o Zadražila mají zájem Sparta i SlaviaS ním to nijak nezacloumalo. Předvedl nejlepší výkon v ročníku. Byl excelentní. Podle několika zdrojů je Zadražilův letní přesun na novou adresu téměř jistou věcí.

„Pořád jsem gólman Hradce, gólman s platnou smlouvou. Sezona běží, soustředím se na zápasy, které nás čekají. A jestli něco bude, nebo nebude, to se teprve uvidí. Po sezoně na to bude dost času,“ pronesla po triumfu nad Slavií (2:1) pětadvacetiletá opora Votroků.

Po nedělním představení se vedení Hradce Králové tetelí. Zadražil si jistě zvedl cenu na trhu. Očekává se, že klub bude chtít za jednoho z nejlepších brankářů soutěže sumu v rozmezí mezi dvěma až třemi miliony eur.

1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

