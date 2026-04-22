Trable Slavie v cílové rovince: nejvíce červených za 12 let, málo gólů ze hry. Co Afričané?
Po vyhraném březnovém derby se už zdálo, že největší starostí Slavie v závěru ligové sezony se budou už jen týkat toho, kdy a kde oslaví ligový titul. Bude to zase v prvním kole nadstavby? Nebo ve druhém? V derby? V Jablonci, v Olomouci? Ale po dvou ztrátách v řadě a první porážce v sezoně je ale situace úplně jiná. Co všechno komplikuje Pražanům pohodlný pochod cílovou rovinou?
Vyschly góly ze hry
Už 295 minut. Tak dlouho si Slavia musela ke gólům pomáhat pouze způsoby, které by měly ve zdravě fungující ofenzivě hlavní zdroj tvorby šancí jen doplňovat – tedy standardkami a penaltami. Ze hry se naposledy trefil Lukáš Provod a to 14. března ve Zlíně poté, co celým hřištěm krásně doplachtil David Moses. Od té doby vstřelila Slavia ve čtyřech zápasech čtyři góly – jeden z rohu, jeden z dlouhého autu a dva z penalty.
Malá náplast? Šance ze hry jsou. V Hradci trefil tyč David Jurásek, Lukáš Provod po krásné prostrkávačce zklamal proti Zadražilovi, proti Plzni si vytvořila rovnou čtyři střely na bránu ze hry a především opět Jurásek měl jednu z nich proměnit. Přesto může být sebevědomí střelců nahlodané a ti, kteří by měli po odečtení standardek a penalt nejvíce čarovat (Provod, Kušej, Sanyang) momentálně rozdíl nedělají. A další (Cham) spíše vysedávají. „Potřebujeme dělat dobrá rozhodnutí a být efektivní a soustředění. Po reprezentační pauze to nejsme my,“ pravil Trpišovský.
Červené karty zastiňují žluté
Co se týče disciplíny, zdálo se, že má Slavia oproti Spartě výrazně navrch. Především na jaře zásadně omezila sběr žlutých karet, před Hradcem jich v devíti zápasech dostala pouze devět a hned z pěti utkání dokonce vyšla úplně bez karty. Na obzoru se ale objevil jiný problém, červený. „Sešívaní“ za jaro nasbírali už čtyři vyloučení, čímž se dostali na celkových šest v sezoně. Jde o druhý nejvyšší počet v lize po Pardubicích (7).
To už je číslo, které by měli v Edenu řešit. Nejen že je nejvyšší za Trpišovského éry, je nejvyšší od sezony 2013/14. Tehdy hrála Slavia o záchranu. „Největší trest je, že zase budeme minus jeden,“ litoval trenér. Současní červení hříšníci jsou následovní: Bořil, Chorý (2x), Vlček, Mbodji a Oscar. A to ještě čeká Slavii derby, do nedávna prakticky garance červené karty...
Výběr komplikují zranění
Po vítězném derby byl Jindřich Tripšovský spokojený, kromě Davida Douděry a Jindřicha Staňka neměl nikdo z hráčů vážnější zdravotní problémy. Jaká to změna oproti podzimu plného covidu a různých zranění. Ale pak se kádr začal rozsypávat... Hned příští zápas ve Zlíně: vypadl David Zima (vrátí se až příští týden), Ivan Schranz (dosud mimo), během reprezentační pauzy Youssoupha Sanyang (už zpět), po Baníku Štěpán Chaloupek (stehenní sval, hrozí konec sezony), Mojmír Chytil (mohl by být zpět příští týden) a naposledy Michal Sadílek.
Reprezentační záložník dostal ránu od Martina Suchomela, následně se s bolestí v boku nemohl ani po zápase pořádně nadechnout. To by mohlo signalizovat zranění žeber. Podle posledních informací by i přes černé prognózy kouče Trpišovského nemusel Sadílek chybět tak dlouho, ale oficiální zprávy ještě nedorazily... Byla by to další komplikace.
Příliš Afričanů?
Prakticky každý měsíc se objeví další přestupová spekulace o tom, kterého dalšího talentovaného Afričana ze severských nebo pobaltských zemí Slavia sleduje. Ale například i situace z Hradce ukazuje, že by to neměla přehánět. Kvůli kvótě pěti hráčů s pasem mimo EU, kteří mohou být v ten samý moment na hřišti, musel jen na lavičce zůstat při zranění Michala Sadílka záložník Oscar, stejně tak se do hry nedostal křídelník Youssoupha Sanyang. Na hřišti totiž byli Igoh Ogbu, Youssoupha Mbodji, David Moses, Samuel Isife a Mubarak Suleiman.
„Řešili jsme to už po Plzni – na hřišti jsme měli čtyři hráče mimo EU. Když byl Sáďa zraněný, byly možnosti, a my jsme se chtěli rozhodnout pro hráče, který má největší šanci dát gól. Pozici na to měl Mubarak,“ popsal Trpišovský. Ve vypjatých situacích, kdy je tým rozsekaný zraněními a kartami tak jdou Pražané dobrovolně do situace, kdy nemohou použít dva kvalitní hráče z lavičky (pokud nevystřídají přímo jiné Afričany). I to situaci ztěžuje. „Musíme to poskládat, aby se tam ti hráči vešli,“ ví Trpišovský.
Sparta v opačném módu
Když po zmíněném derby vypadli Spartě další dva vcelku klíčoví hráči, a to Adam Ševínský a Patrik Vydra, zdálo se to jako poslední a definitivní rána. Letenští se trápili herně i výsledkově, do toho jim odpadali hráči. I v případě ztrát Slavie se zdálo vysoce pravděpodobné, že nějaké vyprodukuje i Sparta.
Mýlka! Brianu Priskemu se (s výjimkou Vojty, Uchenny a pár karetních trestů) hráči nyní spíše vrací a mohl čtyřikrát za sebou ukázat veskrze na podobnou sestavu. Tedy prakticky opak toho, co zažívá Slavia. Výsledek? Čtyři výhry a náhle vytvořený tlak na prvním místě, který možná ani na Spartě nečekali. „Nic nevzdáváme, ale víme, jaká je ztráta. Bude složité ji dohnat,“ řekl pokorně Jan Kuchta v sobotu. To ještě nevěděl, že pošle o den později Hradec na Letnou pořádný dárek...