Ruman: Bořil? Takovými blikanci se Slavia může připravit o titul. Baník do myčky
První pád v sezoně. Slavia vůbec nezvládla závěr 30. kola Chance Ligy v Hradci Králové, obdržela dvě červené karty, branku na 1:2 a poprvé v ligovém ročníku odešla bez bodů. Náskok na čele se tak znovu ztenčil už jen na pět bodů. „O titul už se můžou připravit jenom oni sami, a to právě takovými blikanci,“ vrací se trenér a expert Sportu Petr Ruman ke zkratu Jana Bořila. Pozastavuje se i nad tím, proč se podobné excesy ve Slavii opakují.
Čím si vysvětlujete výpadek „sešívaných“ v závěru?
„Neřeknu asi nic nového, Slavia si za to může naprosto sama. Zápas měla víceméně pod kontrolou a měla i šance. Klobouk dolů před Zadražilem, jak vychytal dvojitou šanci Bořila. V závěru ale přišel zkrat, což vnímám u Slavie jako dlouhodobější problém.“
V jakém ohledu?
„Jedou energeticky každý zápas na sto procent, ale v poslední době energii nezvládají posílat správným směrem a dostává se to spíš do negativna. Minulý týden to byl Chorý a tentokrát Bořil. O titul už se můžou připravit jenom oni sami, a to právě takovými blikanci. Pro nezaujaté fanoušky je určitě zajímavé, že se boj o titul zdramatizoval a závěr sezony může být ještě hodně zajímavý.“
Právě výbuch Bořila směrem k rozhodčímu se hodně řeší. Dokážete si jeho chování vysvětlit?
„Hodně hráčů nesnáší nespravedlnost. Já mezi ně taky patřím. A oni asi během zápasu pocit nespravedlnosti nasáli. Navíc jedou každý zápas emočně úplně naplno. Staví na energii, intenzitě, agresivitě. A pak je tenká hranice k tomu, aby to přeteklo únosnou mez. V žádném případě to nechci omlouvat. Už minulý týden jsem říkal, že se mi nelíbí, jak Chorý úplně zbytečně řval na soupeře ležícího na zemi. U Bořila to bylo podobné a tihle borci musí emoce lépe ukočírovat. Tohle si prostě nemůžou dovolit. Asi je to na nějakou hlubší analýzu, proč se to opakuje, protože Slavia si tímto sama hází klacky pod nohy a komplikuje si cestu k titulu.“
Slavia prohrála poprvé v sezoně a z desetibodového náskoku je rázem „jen“ pět. Je šance, že ji Sparta ještě doskočí?