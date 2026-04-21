Jiráček vzpomíná na titul v Plzni i boj s Vrbou: Hledali jsme si k sobě cestu
S dlouhými vlasy a čelenkou vlétl do ligy jako nezastavitelná kometa. Petr Jiráček (40) patří k symbolům mistrovské Plzně, která si v neděli připomněla první titul ze sezony 2010/2011. Mladík ze Sokolova se tehdy prodral do základní sestavy a patřil k nejvýraznějším tvářím týmu. Vybojoval si pozici uprostřed hřiště vedle kapitána Pavla Horvátha a následně i velký přestup do bundesligy. „To byla absolutní nadstavba," vyprávěl při nedělním setkání mistrovské party.
Petr Jiráček si v Plzni musel vybojovat pozici, postupem času se stal klíčovým hráčem, zahrál si Ligu mistrů a s reprezentací i EURO 2012 v Polsku. Uprostřed hřiště běhal za matadora Pavla Horvátha, vydřel spousty balonů, v titulové sezoně přispěl pěti góly. Po návratu do české ligy zvolil Spartu, kariéru uzavřel ve Zlíně před pěti lety, kde se s rodinou usadil. Aktuálně dělá asistenta trenéra divizních Všechovic a nastupuje v sedmé lize za Březnice.
Jste dojatý, když kolem sebe máte mistrovskou partu z roku 2011?
„Úplně jednoznačně. Jsem rád, že po dlouhé době kluky vidím, že vznikla tahle akce a malinko si připomeneme, co tady před patnácti lety v Plzni začalo.“
Žijete ve Zlíně, váhal jste s přijetím pozvánky přijet do Plzně?
„Hned jsem řekl ano, přijedu. S kluky ve spojení úplně nejsem, jenom třeba s Horvim (Pavel Horváth), Rézou (Jan Rezek) si voláme, píšeme. U zbytku týmu se naše cesty nějakým způsobem rozešly. Proto jsem rád, že si tady po těch letech můžeme sednout a dát si spolu pivko.“
Co se vám vybaví z titulové sezony 2010/2011?
„Vezmu to úplně od začátku, kdy jsem do Plzně přišel (v létě 2008). Ani jsem nevěřil tomu, že by se tady něco takového mohlo povést. Osobně jsem byl rád, že vůbec hraju ligu. Pár let potom to byl splněný sen pro Plzeň a ve finále také pro mě. Co se dělo potom, to byla absolutní nadstavba, ve kterou jsem nikdy nedoufal.“
Máte v paměti nějaký konkrétní zápas?
„Těch je mraky, skvělých zápasů bylo plno. Mistrovská sezona byla celá zvláštní, vynikající, každý jsme si ji užívali na sto procent a zakončili ji titulem.“
V rozhodujícím zápase proti Baníku, po kterém jste doma slavili s pohárem, jste srovnával na 1:1. Tenhle moment si pamatujete?
„To ano. Já dával na jedna jedna, prohrávali jsme, tam nás polil pot. Ale energie celého týmu i fanoušků byla skvělá, věřili jsme, že zápas zvládneme a uděláme lidem radost.“
Nepochybovali jste v tu chvíli, že vám ještě titul unikne?
„Nemůžu mluvit za kluky, ale já malinko znervózněl. Říkal jsem si, že to asi nebude tak jednoduché, jaké byly prognózy. Ale zápas ukázal, že jsme byli lepší, šli si za svým cílem. Povedlo se a klub to nastartovalo.“
Co hlavně rozhodlo?
„Když jsem šel pryč, uvědomil jsem si, že tahle šatna, lidé kolem klubu, to bylo něco jedinečného. Na to budu vždycky rád vzpomínat. Co se dělo tady, jsem jinde ve fotbale nezažil a už asi jinde nezažiju.“
Kdy jste reálně věřili, že titul dotáhnete?
„Asi po naší sérii výher na začátku sezony (jedenáct výher z úvodních dvanácti kol). Někteří kluci věděli, o čem to je, bojovat o titul, já to bral jako super věc, že se vyhrává. Už na začátku sezony se to tímhle zlomilo, veřejnost i ostatní kluby nás začaly brát vážně.“
Vy jste přišel jako neznámý hráč ze Sokolova, měl jste to v šatně těžké?
„Přišel jsem jako patnáctý, šestnáctý hráč. Ode mě nikdo nic nečekal, o to byla má pozice jednodušší. Ale chtěl jsem do toho promluvit, jako každý hráč se dostat na hřiště a vypracovat se. Trvalo mi to trochu déle, ale v klubu mě podrželi a musím jim ve finále poděkovat.“
Vzpomínáte na zápisné pod kapitánem Pavlem Horváthem?
„Asi všichni Horviho moc dobře znáte, s nikým si nebral servítky. Se mnou ze začátku už vůbec ne. V podobné partě jsem vyrůstal, nebral jsem to osobně. Parta byla skvělá, nikdo se neurážel, postupem času jsme začali pracovat na jediném cíli, to byl titul. A povedlo se to.“
Společně jste nastupovali uprostřed zálohy, pomohl vám v další kariéře?
„Bezesporu, několikrát už to bylo zmiňované. Vždycky, když se potkáme někde na pivu nebo za mnou přijede do Zlína, tohle téma vždycky otevřeme. Asi tisíckrát jsem mu poděkoval, opravdu mi ukázal, jak to funguje na hřišti. Samozřejmě mi také ukázal i tu druhou stránku, jak to funguje mimo hřiště (smích). Poslouchal jsem ho a hodně mě posunul.“
Jakou rolu hrál trenér Pavel Vrba?
„Ze začátku jsme se spolu prali, poslal mě na čtrnáct dní do béčka. Hledali jsme si k sobě cestu, ale ve finále to dopadlo dobře. Děkuju mu, že mi dal šanci.“
Držela vám tehdy palce celá republika?
„Zpětně mě náš první titul o to víc těší. Zájem o fotbal byl tady ve městě enormní, ale z celé republiky jsem tehdy cítil, že budou opravdu rádi, že už to nevyhraje Slavia nebo Sparta, ale my. Také jsme si lidi získali fotbalem, který jsme hráli.“
Rozhodovala vaše tehdejší parta mimo hřiště?
„Za mě to byla víc než polovina úspěchu. Je hodně důležité, aby se kluci z týmu potkávali třeba i v hospodě. Po pár pivech se řekne mnohem víc věcí, než když je člověk úplně střízlivý. Jsem rád, že jsme se takhle potkávali, scházelo se nás v hospodě klidně deset, dvanáct. Dali jsme si pivo, pokecali, vyřešili problémy a správně si nastavili hlavu.“
V kabině sedělo spousty výrazných osobností. Jak se dala taková ega dohromady?
„Tahle otázka se vůbec nikdy neřešila. Každý v šatně věděl, kde má své místo a co má na hřišti dělat. Nějaká uraženost, naštvanost, že já nehraju a nastupuje někdo jiný, to vůbec neexistovalo. Proto byla ta parta takhle skvělá.“
V zimě po titulové sezoně jste zamířil do zahraničí, při návratu v létě 2015 jste zvolil Spartu. Měl jste možnost se vrátit do Plzně?
„Řeknu to tak, že oficiální nabídku jsem od Plzně nedostal. Neříkám, že bych ji přijal, ale neozvala se a zvolil jsem jinou cestu. Vím, že jsem si tady znepřátelil plno fanoušků, ale okolnosti nebyly tak jednoduché, jak se psalo. Jednou jsem se k tomu už vyjádřil, pro mě je to opravdu uzavřená záležitost.“