Hledání trenéra v Olomouci trvá. Kteří čeští asistenti nedopadli a co expert z Německa?
Nečekejte rozuzlení v nejbližších dnech ani týdnech. Volba nového kouče fotbalistů Sigmy, což je nyní oproti minulosti vzhledem k lepšícím se podmínkám v klubu ostře sledovanou celorepublikovou záležitostí, bude trvat déle. „S nejvyšší pravděpodobností to bude trenér ze zahraničí,“ potvrdil informace iSportu z minulého týdne olomoucký předseda Ondřej Navrátil ve studiu Oneplay Sport. Na Andrově stadionu nicméně rezonovala také česká jména, která se probírala už v novém díle pořadu Liga naruby. Některá navrhl Tomáš Janotka, některá vedení.
Pavel Hapal byl, je a bude trenér. Celoživotní vnitřní nastavení nezměníte během půl roku. Pokud by management generálnímu sportovnímu manažerovi nabídl pokračování na lavičce, rozhodně by kývl. To se však, pokud nedojde k nějakému zázraku v Edenu a nadstavbě, nestane. Ačkoli si hráči po odvolání Tomáše Janotky pochvalovali změnu, jde opravdu o dočasné řešení.
„Pomohlo to klimatu. Semkli jsme se, chceme ukázat, že to je jen o nás, bez ohledu na věci kolem,“ popisoval útočník Václav Sejk, jehož na Hanou lákal Janotka už v předchozím ročníku. Zájem byl dlouhodobý, transfer se podařilo zrealizovat až teď v zimě. „Chtěl mě sice trenér Janotka, ale nepřivedl mě sám. Bylo to společně s celým vedením – panem Hapalem či Navrátilem. Nikdy jsem si neříkal, že to budu mít lehké. Do klubu nikdy nejdu, že je moje pozice jasná,“ dodal.