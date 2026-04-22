Pět proher v řadě, Smetanova pozice je v ohrožení. Kteří trenéři by mohli převzít Baník?
Čtyři ligové porážky v řadě s jedním vstřeleným gólem, navrch čerstvé zklamání z pohárového vyřazení v Karviné (1:2). Baník už nemůže snít o zachránění sezony v podobě triumfu v MOL Cupu, nepřelezl přes semifinále a zbývá mu tak už jen šichta o setrvání v nejvyšší soutěži. Bude u toho trenér Ondřej Smetana, nebo Ostrava potřetí v ročníku vymění kouče? Přinášíme seznam jmen, která by management na Bazalech nyní mohl řešit v souvislosti s výběrem potenciální náhrady.
Tomáš Janotka
- věk: 44 let
- klub: bez angažmá
Tohle spojení se vyloženě nabízí, protože šéf sportovního úseku Luděk Mikloško měl spolu s tehdejším hlavním koučem Pavlem Hapalem o Tomáše Janotku zájem už na podzim 2022, kdy hledali posilu do realizačního týmu. Navíc je 44letý trenér po konci v Olomouci volný a umí výborně namixovat áčkový kádr s talentovanými odchovanci z rezervy. Přímo na místě sledoval i úterní pohárový duel Baníku s Karvinou.
„Dřív jsem byl tak zabejčený a zaslepený jednou sigmáckou cestou, že jsem si to nedovedl představit, ale dávno vím, že v trenérském životě nejde být v jednom městě. A proto jednoznačně řeknu, že bych do Baníku šel,“ prohlásil Janotka v podcastu Livesport Daily.
Háčky jsou dva. Janotka pobírá na Andrově stadionu dvanáctiměsíční odstupné, podle informací webu iSport po dvou stech tisících. Balík peněz nedostal naráz, to znamená, že by ho tam buď musel nechat, nebo se domluvit na nějakém kompromisu, či s Ostravou na tom, aby mu něco kompenzovala.
A další zádrhel může přijít v momentě, kdy by si Janotka sestavoval vlastní štáb. V Sigmě si přivedl své lidi, všechno v létě 2024 vyčistil včetně některých zkušených hráčů. Dá se logicky předpokládat, že by se chtěl stejně zachovat i ve Slezsku. Nicméně jak někteří zaměstnanci uvnitř organizace dobře ví, v tomto ohledu již několikrát narazili na zcela odlišné představy vedení klubu.
Petr Rada
- věk: 67 let
- klub: bez angažmá
Pokud by chtěla Ostrava zažít okamžitou léčbu šokem a neřešit nic jiného než záchranu, zkušený Petr Rada se nabízí. Rok je bez práce, a byť má rodinné zázemí v Praze, v podcastu Vládci fotbalu nedávno řekl: „Baník je dobrá adresa.“
Rada má rád výzvy, nikam se necpe, ale kariéru oficiálně neuzavřel. Dá se předpokládat, že na podmínkách by se bývalý kouč Dukly s Václavem Brabcem domluvil. Loni se o něm spekulovalo ve Slovácku a Chrudimi.
Radoslav Látal
- věk: 56 let
- klub: bez angažmá
Podobný případ ostrého pragmatika jako Petr Rada, s jedním velkým rozdílem. Radoslav Látal coby kapitán vyhrál s Baníkem mistrovský titul (2004) i domácí pohár (2005), reálie v klubu i kraji dokonale zná, s majitelem Václavem Brabcem dřív taky mluvil.
Naposledy se o něm spekulovalo v zimě. I když je situace kritická, pravděpodobně by díky vřelému vztahu k Ostravě nedokázal odmítnout prosbu o pomoc. Navíc je Látal od konce v Jablonci již dva roky bez práce, fotbal mu chybí, rád by se vrátil na profesionální scénu.
Marcel Lička
- věk: 48 let
- klub: bez angažmá
Stejně jako u Radoslava Látala se i jeho jméno často skloňovalo v souvislosti se záchranou Baníku v této zimní přestávce. K angažování nedošlo, proto Marcel Lička čeká na další štaci.
Naposledy vedl turecký Karagümrük, předtím působil v Rusku a Bělorusku. Z tohoto důvodu se proti jeho příchodu před pár měsíci postavila řada ostravských fanoušků i partnerů klubu. Je otázkou, zda by management v současné vyostřené situaci ve městě chtěl řešit ještě i tyto záležitosti.
Rovněž se proslýchá, že Ličkovy ekonomické představy jsou pro drtivou většinu českých celků složitě splnitelné.
Josef Dvorník
- věk: 47 let
- klub: Baník B
V říjnu mohl nahradit Pavla Hapala a třeba by se teď v Moravskoslezském regionu řešily úplně jiné věci než obavy z přímého sestupu... Stále platí, že co se týče provázanosti áčka, béčka a akademie, těžko Baník najde vhodnější variantu. Josef Dvorník je s druholigovou rezervou úspěšný, daří se teenagerům, ostravské příznivce jejich zápasy baví daleko víc než áčko.
Nicméně Dvorník na začátku jara podal výkonnému řediteli Michalu Bělákovi výpověď, čili aby nyní došlo ke kompromisům, musel by se do akce pravděpodobně vrhnout sám majitel Václav Brabec a staré záležitosti hodit do koše. Šance je malá, ega vysoká, ale za pokus to pořád stojí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu