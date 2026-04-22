Trápení plzeňské ofenzivy. Nástupci Šulce chybí body, Adu jako na houpačce

Kteří ofenzivní hráči Plzně nemají ideální formu?
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Jarní trápení Plzně vychází často i z ofenzivní „diety“ jednotlivých hráčů. Výrazně schází klíčové opory z minulých sezon. Kapitán Matěj Vydra zůstává většinu jara mimo kvůli zranění, Rafiu Durosinmi v zimě odešel za výzvou do italské Pisy. Pavel Šulc září ve Francii za Lyon. Jejich nástupci často marně hledají formu. Výkony jako na houpačce předvádí Prince Adu, nedaří se Cheickovi Souarému, body v poslední době nedoručují Denis Višinský ani Tomáš Ladra. Kdo z těch, co mají důvěru trenérů, zůstává za očekáváním?

Prince Adu

  • 22 let
  • Ghana
  • útočník
  • Bilance v ligové sezoně 25/26: 24 zápasů/ 6+1, na jaře 0+0

Na gól čeká od 30. listopadu, kdy skóroval proti Mladé Boleslavi. Jednoznačně hráč pro velký evropský fotbal, což ukázal například nedávno v Edenu na Slavii či na podzim na hřišti AS Řím. Trenér Hyský, který v minulosti otevřeně kritizoval jeho tréninkový přístup, ho podržel v základu na Pardubice. Pak ale vysypal z placu Adua ještě před poločasem. Nestabilita výkonů a na jaře nulová produktivita brání tomu, aby reprezentant Ghany pomýšlel na angažmá v top ligách.

Cheick Souaré

  • 23 let
  • Francie
  • záložník
  • Bilance v ligové sezoně 25/26: 25 zápasů, 3+5, na jaře 2+0

Pod Miroslavem Koubkem často piloval lajnu v roli wingbeka, aktuálně má mnohem ofenzivnější roli. Mladý hráč s výjimečnou levačkou dokáže rozdílové finty v poslední třetině hřiště, umí také kopat standardky. Stejně jako u Adua potřebuje lepší čísla – na jaře dal pouze dvě branky, nepřidal žádnou asistenci. Trenéři ho nechávají na hřišti i v době, kdy šly jeho výkony dolů. Proti Pardubicím nebyl vidět, nezvládal ani osobní souboje. Koleduje si o posazení na lavičku.

Denis Višinský

  • 23 let
  • útočník
  • Bilance v ligové sezoně 25/26: 22 zápasů, 6+1, na jaře 4+0

Martin Hyský ho trénoval ve slávistické mládeži, dobře ho zná a také proto na něj hodně spoléhá i v Plzni. Višinský se na jaře prosadil už čtyřikrát, posledních devět zápasů ale zůstává bez gólu. Proti Slavii i proti Pardubicím zvládl defenzivnější roli na pravém kraji hřiště, spíš mu sedí role víc nahoře. Jeho výkony nejsou propadákem, ale i od něj potřebuje tým větší bodový přínos.

Tomáš Ladra

  • 28 let
  • záložník
  • Bilance v ligové sezoně 25/26: 27 zápasů, 3+6, na jaře 2+1

Snaží se tvořit v horní třetině hřiště, bere si balony v těžkých pozicích, kope standardky. Oproti Pavlu Šulcovi mu ale chybí bodová produktivita, gól či asistenci zapsal pouze ve dvou jarních zápasech. Trenér Hyský se o něj výrazně opírá, byť poslední dva zápasy začínal z lavičky. Pokud chce zabojovat o nominaci na světový šampionát, musí přidat.

Mohamed Toure

  • 20 let
  • Guinea
  • útočník
  • Bilance na jaře: 5 zápasů, 1+0

Vzhledem ke zdravotním problémům ostatních členů plzeňské ofenzivy se dostal na plac možná častěji, než v klubu předpokládali. Toure je po zimním příchodu z Finska spíš hráčem pro budoucnost, zatím skóroval pouze proti Bohemians. V roli centrálního útočníka ale potřebuje přidat v soubojích, mužstvo se o něj nemůže příliš opřít při hře zády k bráně. Naposledy proti Pardubicím, stejně jako u většiny týmu, šlo o velmi slabý výkon. 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

