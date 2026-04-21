Slavia trestá výlevy Chorého s Bořilem: statisícové pokuty a hodiny prospěšných prací
Excesy Tomáše Chorého a Jana Bořila z posledních zápasů Chance Ligy mají interní dohru. Vedení Slavie v čele s Jaroslavem Tvrdíkem si své hráče pozvalo „na kobereček“ a uložilo jim vysoké pokuty i desítky hodin veřejně prospěšných prací.
V Edenu došla trpělivost. Po sérii disciplinárních problémů v posledních zápasech si vedení Slavie pozvalo k důraznému pohovoru realizační tým a klíčové osobnosti kabiny. Včetně hříšníků Tomáše Chorého a Jana Bořila, kteří byli tvrdě potrestáni.
Oba hráči musí podle webu InFotbal zaplatit pokutu 200 tisíc korun, zároveň se zapojí do klubových charitativních aktivit, kam budou směřovat právě peníze z pokuty. Informaci potvrzují i zdroje iSportu. Součástí trestu je rovněž povinnost odpracovat minimálně 50 hodin veřejně prospěšných činností v rámci projektů Slavie.
K celé situaci vedly excesy z posledních ligových duelů. Chorý byl vyloučen v utkání s Plzní za přehnanou reakci a „plivnutí“ na Sampsona Dweha, kapitán Bořil vůbec nezvládl závěr utkání s Hradcem a po emotivním výlevu směrem k rozhodčímu viděl červenou kartu i on.
Slavia tak v krátké době posbírala více červených karet než bodů, což se promítlo do jejího náskoku v čele tabulky. Ten se za poslední dvě kola ztenčil z pohodlných deseti bodů na pět. Nehledě na poskvrněnou image.
Vedení „sešívaných“ tak rázně zasáhlo, tým se musí koncentrovat na boj o titul. Interní tresty mají být jasným signálem směrem do kabiny, že podobné zkraty nebudou tolerovány, a to bez ohledu na postavení hráčů v týmu.