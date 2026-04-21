Ve Slavii došla trpělivost. Chorý s Bořilem dostali tučné pokuty a hodiny prospěšných prací

Zápletka před nadstavbou: běsný Bořil a Hyský pod tlakem. Měl by Baník volat Janotkovi? • Zdroj: iSport.tv
Erik Prekop se snažil Jana Bořila uklidnit
Jan Bořil měl co říct po penaltě pro Hradec
Jan Bořil předává po vyloučení kapitánskou pásku
Jan Bořil odchází po červené kartě do šaten
Jan Bořil nezvládl závěr zápasu s Hradcem
hyš, šp
Chance Liga
Excesy Tomáše Chorého a Jana Bořila z posledních zápasů Chance Ligy mají interní dohru. Vedení Slavie v čele s Jaroslavem Tvrdíkem si své hráče pozvalo „na kobereček“ a uložilo jim vysoké pokuty i desítky hodin veřejně prospěšných prací.

V Edenu došla trpělivost. Po sérii disciplinárních problémů v posledních zápasech si vedení Slavie pozvalo k důraznému pohovoru realizační tým a klíčové osobnosti kabiny. Včetně hříšníků Tomáše Chorého a Jana Bořila, kteří byli tvrdě potrestáni.

Oba hráči musí podle webu InFotbal zaplatit pokutu 200 tisíc korun, zároveň se zapojí do klubových charitativních aktivit, kam budou směřovat právě peníze z pokuty. Informaci potvrzují i zdroje iSportu. Součástí trestu je rovněž povinnost odpracovat minimálně 50 hodin veřejně prospěšných činností v rámci projektů Slavie.

Josef Stránský

Jsem rád, že k tomu aspoň klub takhle přistoupil a ukázal, že mu není jedno jak prezentují Slavii. Ano někteří zde v diskuzích nadávali všem co měli opačný názor než oni bůh ví do čeho, že se vlastně nic nestalo. Jsem rád, že vedení Slavie ukázalo, že to nebylo v pořádku.
K celé situaci vedly excesy z posledních ligových duelů. Chorý byl vyloučen v utkání s Plzní za přehnanou reakci a „plivnutí“ na Sampsona Dweha, kapitán Bořil vůbec nezvládl závěr utkání s Hradcem a po emotivním výlevu směrem k rozhodčímu viděl červenou kartu i on.

Slavia tak v krátké době posbírala více červených karet než bodů, což se promítlo do jejího náskoku v čele tabulky. Ten se za poslední dvě kola ztenčil z pohodlných deseti bodů na pět. Nehledě na poskvrněnou image.

Vedení „sešívaných“ rázně zasáhlo, tým se musí koncentrovat na boj o titul. Interní tresty mají být jasným signálem směrem do kabiny, že podobné zkraty nebudou tolerovány, a to bez ohledu na postavení hráčů v týmu.

Doporučujeme

Články z jiných titulů