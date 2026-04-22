Hyského Plzeň v krizi: jarní pád, řeší se přístup hráčů. Hraje na Baníku kouč o místo?
Z třinácti podzimních zápasů jich s Plzní sedm vyhrál, v EL slavil senzační skalp AS Řím na italské půdě. Viktoria se ale pod Martinem Hyským (50) zasekla, aktuálně spíš míří výrazně dolů. Vrcholem zmaru byla nedělní šokující prohra doma s Pardubicemi (0:1). Trenér se dostává pod tlak i ze strany vedení. Do klubu přišel s velkými ambicemi, ale stylem, jak pod ním tým funguje na jaře, může být „projekt Hyský“ po necelé sezoně ukončen. Pod nutností uspět jede už v sobotu na Baník. Deník Sport a web iSport rozebírá příčiny aktuálního trápení.
Západočeský kolektiv působí rozklíženě. Bez energie, šťávy a potřebného týmového spiritu. Prohrát se může, ale ne jako naposledy s Pardubicemi, nedávno v MOL Cupu v Karviné či ve Zlíně. Kopanců, které Viktoria zažila v začínající éře pod Martinem Hyským, je na elitní český klub příliš.
Mužstvo v nedělním výročním duelu působilo hlavně v prvním poločase naprosto šíleně, rozezlený Hyský ještě před pauzou dvakrát střídal. Výsledná prohra 0:1 byla poslední kapkou, jak ji mimo jiné pojmenoval naštvaný trenér. Výraznou kritiku směrem k týmu ze sebe pustil poprvé veřejně.
„Absolutně výkon bez energie, který není akceptovatelný. Určitě Viktorku takhle nechci vidět hrát. Měli jsme o zápase úplně jinou představu. Hráči se nedokázali nastavit správným způsobem, zápas je pro nás ostuda a katastrofa,“ zmínil mimo jiné.
Výrazná nespokojenost s aktuálním stavem panuje také v nejvyšším vedení. Adolf Šádek společně se sportovním ředitelem Martinem Vozábalem bezprostředně po nedělním propadáku mužstvo pořádně vyfénovali. Už poněkolikáté hráčům zdůraznili, že takto se za Plzeň nehraje, očekávají zcela jiné nastavení a přístup. Zvlášť ve slavnostním výročním zápase, kdy byla v Doosan Areně dekorovaná zlatá parta ze sezony 2010/11.
„Hráči dostali co proto,“ připustil Hyský. Od vedení to výrazně schytal také on, výhrady k jeho práci v klubu přibývají. Důvěru