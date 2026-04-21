Liga očima fanoušků: Směšný trest pro Chorého, v Plzni chtějí Trousila. A v Ostravě…
Předposlední kolo Chance Ligy přineslo znovu hodně emocí a opět se o ně postarala zejména Slavia. Příznivci „sešívaných“ cítí, že se jejich klub rozkládá zevnitř. Fanoušci z Ďolíčku opěvují „kouzlo s ovcí“, ve Viktorii už zase uvažují o novém trenérovi. A jméno? Překvapivý návrat Jana Trousila, bývalého asistenta Miroslava Koubka. Jak viděli víkendové dění fanoušci Baníku či Sparty, to si projděte v tradiční rubrice deníku Sport Liga očima fanoušků.
BOHEMIANS PRAHA 1905
Ovce funguje. Teď seknout Spartu!
Tak tohle jo, to si nechám líbit. Naprosto bez vytáček přiznávám, že z Vítkovic jsem nečekal ani bod. Jenže to kouzlo s ovcí, o kterém mluvil trenér Veselý, fakt funguje! Nejdřív Drchy a teď Risto a Maty! Bohemka famózně vyloupila Ostravu a v podstatě se zachránila bez nutnosti absolvovat záchranářské práce. Ano, je to deset bodů, ale očekávám, že ty nejhorší boje se Bohemce vyhnou. Před týdnem fungovalo kropit Drchyho, ale tentokrát nemám koho natřít. Zmíním se slovem i o soupeři: Baník je úplně rozloženej a Jurečkova penalta, kterou si Frühwald pohlídal, byla největším důkazem. Jsem daleko od toho, abych zapomínal na všechny útrapy, které Bohemku provází, ale v tuhle chvíli jsem fakt spokojený. Zápas se Spartou si půjdeme užít! Ale chci si ho užít tak, aby z toho konečně klapnul domácí skalp letenského rivala. Ten poslední pamatuju jako dítě a rád bych si ho osvěžil. Zároveň znovu opakuju, že očekávám větší využití mladších hráčů a širšího kádru. Je to sice litera, kterou v Ďolíčku neznáme, ale dle mého je naprosto žádoucí a nezbytné. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 LET, ŽIVNOSTNÍK
VIKTORIA PLZEŇ
Nerad měním trenéry, ale… Můj tip zní: Trousil
My už nedokážeme porazit ani Pardubice! Kdyby šlo o hokej, tak možná ani nepípnu, ale tohle… Za celých devadesát minut ani pořádně nevystřelíme, ach jo. Oslava prvního titulu, který jsme získali před patnácti lety, se na hřišti vůbec nepovedla. Abych byl přesný: doprovodný program včetně autogramiády dopadl výtečně, kluci, se kterými jsem byl na zápase, byli nadšení. Ale o to je větší zklamání z výsledku a vývoje zápasu. Obávám se o budoucnost trenéra Hyského. Pokud na konci sezony nebudeme třetí, tak si může balit kufry, je mi to líto. Po svém příchodu na podzim začal aktivní hrou jeden na jednoho, dávali jsme hromady gólů, zároveň i hodně dostávali. Teď nedáváme skoro žádné, ani moc neinkasujeme, ale výsledkově je to jedno velký špatný. Takže buď budeme třetí, nebo pa pa, trenére… Co dál? Za mě pak zpátky pan Trousil, ale jako hlavní. Jeho kvalitní práce byla v neděli jasně vidět. Pardubice brzy zachránil, je ho tam až škoda. Taky se může stát, že ho získá některý jiný silný klub, to ne. Nerad měním trenéry, ale tohle už je moc i na mě…
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
SPARTA PRAHA
Zadražil a cenové dostihy. Chorý? Směšný trest
Stačily tři rychlé protiútoky, ale utkání s Jabloncem nebylo jednoduché. Celkově byl náš výkon lepší než v mnohých utkáních předtím. Nebudu příliš chválit, protože při gólu soupeře zcela zaspala pravá strana obrany, a stopeři se nedohodli. Chválu schovám až po Bohemce. Nutné výkonnostní změny v sestavě byly, až na Enemeho, ku prospěchu hry. Je na místě pochválit Kuchtu, který potvrdil, že fotbalová drzost, spojená s urputností, přináší ovoce. Zejména branka placírkou byla excelentní. Řešit bude třeba další působení jedničky v bráně. Tanec kolem možného přestupu Zadražila vidím pouze jako cenové dostihy, protože i on má své dny. Na druhou stranu ani nepamatuji, kdy v naší bráně působil odchovanec klubu. Je to začarovaná pozice… A nakonec bonbonek z dílny Disciplinární komise LFA. Stačí, aby hráč byl zastoupen klubem v čele s armádou právníků. Má to cenu? Takové jednání, v konkrétním případě pana Chorého, nemůže objasnit, jaký je dotyčný člověk, zda recidivista, slušňák, nebo srab, který vycouval. Směšný trest je výsledkem.
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
BANÍK OSTRAVA
Derby je naše. Chci zase vidět odchovance…
Přemýšlel jsem o tom, co bych vlastně měl napsat. Protože mé poslední komentáře jsou si velmi podobné. Další porážka, opět mizerné nasazení a chybějící touha se porvat za klub potápějící se do hlubin a druholigových vod.
V Ostravě se ale pro fanouška Baníku hrál ještě jeden zajímavý zápas, a to slezské derby mezi naším béčkem a rivalem z Opavy. Zejména ve druhém poločase podali naši mladíci skvělý výkon a zaslouženě soupeře porazili o dvě branky. Dobře zahrál celý tým, pochvalu zaslouží všichni. Někteří už pomalu začínají klepat na dveře áčka, jsem si jistý, že se v létě objeví v přípravě a třeba už na podzim si připíšou první ligové starty. Těžká druhá liga jejich rozvoji svědčí, pro celý klub by proto bylo malou tragédií spadnout najednou z obou soutěží.
Rád bych zase pravidelně vídával odchovance v tom nejkrásnějším dresu, proti Bohemce jsme na hřišti v určité pasáži druhého poločasu neměli ani jednoho.
A byl to smutný pohled.
Václav Dohnal. 34 let, projektant
SLAVIA PRAHA
Zmáčkl někdo samodestrukční tlačítko?
Takové myšlenky mě napadají, když mám zhodnotit zápas v Hradci Králové. Nejzajímavější z pohledu běžného diváka byl konec tohoto utkání, ale já začnu od začátku. Trenéři hrubě netrefili sestavu. Opět do ní postavili Kušeje a ten znovu doručil jeden z nejslabších výkonů ze všech hráčů na hřišti. Zdatně mu v tom sekundoval Douděra. Isife nedal trenérům žádný důvod, aby nehrál, přesto začal jen na lavici. Až po jeho příchodu začala Slavia dominovat.
Nabízí se také otázky, proč ji měli zrovna teď zachraňovat Cham se Suleimanem, když v předchozích zápasech nedostali ani minutky, toto téma je však nyní zastíněno kolapsem v závěru. Hloupý faul Mbodjiho Slavii oslabil, ale nebyla to katastrofa. Tou se stalo až naprosto nepochopitelné počínání Erika Prekopa ve zdi a následný blikanec Bořila. Slavia se rozkládá úplně sama, dělá obrovské nevynucené chyby a dává šanci donedávna už odepsané Spartě vrátit se do hry o titul. Na další bodové ztráty až do derby už není prostor.
Ondřej Kreml. 43 let, vědecký pracovník