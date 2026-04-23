Footcast: Poslední kolo základní části je tu. Slavia i Baník si hrají s ohněm
Česká liga míří do svého závěrečného sprintu a dohrávané 27. kolo – čili to úplně poslední v základní části – slibuje pořádně napínavou podívanou! Jisté je v tuto chvíli velmi málo. První skončí Slavia, druhá Sparta, ve skupině o titul budou určitě Jablonec, Plzeň a velmi pravděpodobně Hradec Králové. Skupinu o umístění si jistojistě zahrají Karviná a Pardubice. O zbytek políček na šachovnici se bude bojovat, a aby to bylo pro vás srozumitelnější, proto je tu Footcast Preview. Dnes v sestavě David Sobišek, Jakub Podaný a Pavel Šulek z Fortuny.
Bohemians Praha 1905 – AC Sparta Praha: emotivní pražské derby
Sparta jede na Bohemku v roli favorita, ale rozhodně ji nečeká nic jednoduchého. Ďolíček bývá specifický a domácí umí velké týmy potrápit bojovností i důrazem. Navíc jsou povzbuzeni o výhry se Zlínem a Baníkem. Letenští budou chtít kontrolovat hru a prosadit svou kvalitu, klíčová ale bude efektivita. Pokud nedokážou proměňovat šance, může se zápas zbytečně zamotat. Bohemians nemají co ztratit a právě to z nich dělá nebezpečného soupeře.
FC Baník Ostrava – FC Viktoria Plzeň: souboj o vše pro oba týmy
Jeden z taháků kola. Baník doma tradičně těží z fantastické atmosféry a proti Plzni půjde o extrémně důležité body. Hosté zase potřebují držet krok se špičkou a napravit si reputaci po poslední prohře s Pardubicemi. Očekává se intenzivní utkání plné soubojů. Plzeň bude chtít být silná na míči, Baník vsadí na energii a pressing jako v poháru v Karviné. Pokud domácí zvládnou vstup do zápasu a dají gól jako první tým, může být duel hodně otevřený.
Hráč ke sledování: Tomáš Chorý
Po jednozápasové stopce za červenou kartu v utkání s Plzní se vrátí do základní sestavy a bude mít obrovskou motivaci. Sešívaní navíc ztratili body dvakrát po sobě a Sparta se nebezpečně přibližuje. Slavia s Chorým a bez Chorého jsou rozdílné mančafty. V sobotu však bude český reprezentant k dispozici a proti týmu, ve kterém fotbalově vyrostl, bude na hřišti hodně cítit.
2 tipy, na co si vsadit
Jablonec - Liberec: 1
Poslední kolo nabídne také Podještědské derby, do kterého půjdou dobře naladěni domácí fotbalisté, kteří v úterý postoupili do finále MOL Cupu. Jablonecký Luboš Kozel s Libercem ještě neprohrál a o víkendu si připíše jeho další skalp.
Slavia – Olomouc: výhra domácích a více než 2,5 gólu
Slavia potřebuje vyhrát, ale zároveň má v defenzivě pár absencí. Sigma bude kousat, dá ve Fortuna aréně gól, ale odjede na Hanou nakonec s prázdnou. Domácí vyhrají 3:1.
27. kolo je tady a napětí vrcholí. Kdo zvládne tlak před závěrem základní části a kdo naopak ztratí v klíčový moment? Sledujte další díl Footcast Preview ve čtvrtek od 20.00 na Oneplay Sport. Víkend může hodně napovědět!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu