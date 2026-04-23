Footcast: Poslední kolo základní části je tu. Slavia i Baník si hrají s ohněm

Footcast Preview: Poslední kolo základní části. Slavia i Baník si hrají s ohněm
Chance Liga
Česká liga míří do svého závěrečného sprintu a dohrávané 27. kolo – čili to úplně poslední v základní části – slibuje pořádně napínavou podívanou! Jisté je v tuto chvíli velmi málo. První skončí Slavia, druhá Sparta, ve skupině o titul budou určitě Jablonec, Plzeň a velmi pravděpodobně Hradec Králové. Skupinu o umístění si jistojistě zahrají Karviná a Pardubice. O zbytek políček na šachovnici se bude bojovat, a aby to bylo pro vás srozumitelnější, proto je tu Footcast Preview. Dnes v sestavě David Sobišek, Jakub Podaný a Pavel Šulek z Fortuny.

Bohemians Praha 1905 – AC Sparta Praha: emotivní pražské derby

Sparta jede na Bohemku v roli favorita, ale rozhodně ji nečeká nic jednoduchého. Ďolíček bývá specifický a domácí umí velké týmy potrápit bojovností i důrazem. Navíc jsou povzbuzeni o výhry se Zlínem a Baníkem. Letenští budou chtít kontrolovat hru a prosadit svou kvalitu, klíčová ale bude efektivita. Pokud nedokážou proměňovat šance, může se zápas zbytečně zamotat. Bohemians nemají co ztratit a právě to z nich dělá nebezpečného soupeře.

FC Baník Ostrava – FC Viktoria Plzeň: souboj o vše pro oba týmy

Jeden z taháků kola. Baník doma tradičně těží z fantastické atmosféry a proti Plzni půjde o extrémně důležité body. Hosté zase potřebují držet krok se špičkou a napravit si reputaci po poslední prohře s Pardubicemi. Očekává se intenzivní utkání plné soubojů. Plzeň bude chtít být silná na míči, Baník vsadí na energii a pressing jako v poháru v Karviné. Pokud domácí zvládnou vstup do zápasu a dají gól jako první tým, může být duel hodně otevřený.

Hráč ke sledování: Tomáš Chorý

Po jednozápasové stopce za červenou kartu v utkání s Plzní se vrátí do základní sestavy a bude mít obrovskou motivaci. Sešívaní navíc ztratili body dvakrát po sobě a Sparta se nebezpečně přibližuje. Slavia s Chorým a bez Chorého jsou rozdílné mančafty. V sobotu však bude český reprezentant k dispozici a proti týmu, ve kterém fotbalově vyrostl, bude na hřišti hodně cítit.

2 tipy, na co si vsadit

Jablonec - Liberec: 1

Poslední kolo nabídne také Podještědské derby, do kterého půjdou dobře naladěni domácí fotbalisté, kteří v úterý postoupili do finále MOL Cupu. Jablonecký Luboš Kozel s Libercem ještě neprohrál a o víkendu si připíše jeho další skalp.

Slavia – Olomouc: výhra domácích a více než 2,5 gólu

Slavia potřebuje vyhrát, ale zároveň má v defenzivě pár absencí. Sigma bude kousat, dá ve Fortuna aréně gól, ale odjede na Hanou nakonec s prázdnou. Domácí vyhrají 3:1.

27. kolo je tady a napětí vrcholí. Kdo zvládne tlak před závěrem základní části a kdo naopak ztratí v klíčový moment? Sledujte další díl Footcast Preview ve čtvrtek od 20.00 na Oneplay Sport. Víkend může hodně napovědět!

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

