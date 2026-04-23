Disciplinární komise řeší Bořila, přišel osobně a bez Tvrdíka. Hrozí mu minimálně dva zápasy

SESTŘIH: Hradec Králové – Slavia 2:1. Zkrat Bořila! Pražanům se ztenčil náskok, přišli o neporazitelnost • Zdroj: isportTV
Jan Bořil míří k Disciplinární komisi, kde si vyslechne trest
Erik Prekop se snažil Jana Bořila uklidnit
Jan Bořil měl co říct po penaltě pro Hradec
Jan Bořil předává po vyloučení kapitánskou pásku
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Týden s týdnem se sešel a na Disciplinární komisi LFA opět dorazila slávistická delegace. Zatímco minulý čtvrtek se Tomáš Chorý k slyšení ohledně svého vyloučení v utkání s Plzní osobně nedostavil (přišel šéf klubu Jaroslav Tvrdík), Jan Bořil ke komisi dorazil. U ní si vyslechne trest za červenou kartu v utkání za Hradci Králové. Hrozí mu minimálně dvouzápasový trest.

Bořil vypěnil v závěru posledního kola, které odehrála Slavia v Hradci Králové a po prohře 1:2 v něm ztratila svou dosavadní ligovou neporazitelnost. Po odpískání penalty v nastavení ve prospěch Hradce se nejdříve dostal do rozmíšky s Filipem Čihákem, za což dostal žlutou kartu. Po hlasitých protestech, které zblízka adresoval sudímu Daliboru Černému, dostal druhou žlutou kartu a musel být rozběsněn odtáhnut spoluhráči. Slavia svému kapitánovi následně udělila interní pokutu 200 tisíc korun.

Důležitý je totiž zápis rozhodčího, ve kterém zní: „Po udělení druhé žluté a červené pokračoval v agresivním a konfrontačním jednání směrem k rozhodčímu, kdy ihned neopustil hrací plochu a směrem k rozhodčímu pronesl: Počkej uvnitř!“

To může Bořilovi přitížit, kdyby komise rozhodla, že šlo o „Pohoršující, urážlivé, nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám“, viník může být potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů. To je důvodem, proč se ke komisi dostavil obránce osobně. Dorazil jen v doprovodu právníka, tentokrát bez účasti Jaroslava Tvrdíka.

V každém případě ale bude zkušený hráč, který nevyloučil po sezoně ani konec kariéry, chybět Slavii ve dvou kolech (Olomouc doma, první kolo nadstavby). Za vyloučení po druhé žluté kartě je standardně jednozápasový trest, pro Bořila ale bylo první potrestání čtvrté v sezoně, tudíž se trest o jedno utkání rozšiřuje. Hráč dorazil přesně ve 2 hodiny odpoledne. Jestli disciplinární komise flastr zvýší, bude jasno v průběhu odpoledne.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Články z jiných titulů