Disciplinární komise řeší Bořila, přišel osobně a bez Tvrdíka. Hrozí mu minimálně dva zápasy
Týden s týdnem se sešel a na Disciplinární komisi LFA opět dorazila slávistická delegace. Zatímco minulý čtvrtek se Tomáš Chorý k slyšení ohledně svého vyloučení v utkání s Plzní osobně nedostavil (přišel šéf klubu Jaroslav Tvrdík), Jan Bořil ke komisi dorazil. U ní si vyslechne trest za červenou kartu v utkání za Hradci Králové. Hrozí mu minimálně dvouzápasový trest.
Bořil vypěnil v závěru posledního kola, které odehrála Slavia v Hradci Králové a po prohře 1:2 v něm ztratila svou dosavadní ligovou neporazitelnost. Po odpískání penalty v nastavení ve prospěch Hradce se nejdříve dostal do rozmíšky s Filipem Čihákem, za což dostal žlutou kartu. Po hlasitých protestech, které zblízka adresoval sudímu Daliboru Černému, dostal druhou žlutou kartu a musel být rozběsněn odtáhnut spoluhráči. Slavia svému kapitánovi následně udělila interní pokutu 200 tisíc korun.
Důležitý je totiž zápis rozhodčího, ve kterém zní: „Po udělení druhé žluté a červené pokračoval v agresivním a konfrontačním jednání směrem k rozhodčímu, kdy ihned neopustil hrací plochu a směrem k rozhodčímu pronesl: Počkej uvnitř!“
To může Bořilovi přitížit, kdyby komise rozhodla, že šlo o „Pohoršující, urážlivé, nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám“, viník může být potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů. To je důvodem, proč se ke komisi dostavil obránce osobně. Dorazil jen v doprovodu právníka, tentokrát bez účasti Jaroslava Tvrdíka.
V každém případě ale bude zkušený hráč, který nevyloučil po sezoně ani konec kariéry, chybět Slavii ve dvou kolech (Olomouc doma, první kolo nadstavby). Za vyloučení po druhé žluté kartě je standardně jednozápasový trest, pro Bořila ale bylo první potrestání čtvrté v sezoně, tudíž se trest o jedno utkání rozšiřuje. Hráč dorazil přesně ve 2 hodiny odpoledne. Jestli disciplinární komise flastr zvýší, bude jasno v průběhu odpoledne.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu