Trest pro Bořila: stop na SEDM zápasů! Kapitán Slavie si v této sezoně už nezahraje
Po týdnu řešila Disciplinární komise LFA dalšího slávistického hříšníka. Zatímco Tomáš Chorý odešel minulé úterý s nejnižším možným trestem, ohledně chování Jana Bořila komise shovívavá nebyla. Trest nedostal za druhou žlutou kartu proti Hradci, ale za své chování vůči sudímu Daliboru Černému, ke kterému adresoval výrok „Počkej uvnitř!“, což komise vyhodnotila jako vyhrožování a udělila hráči trest na sedm utkání. Bořil si tak v této sezoně už nezahraje.
Bořil vypěnil v závěru posledního kola, které odehrála Slavia v Hradci Králové a po prohře 1:2 v něm ztratila svou dosavadní ligovou neporazitelnost. Po odpískání penalty v nastavení ve prospěch Hradce se nejdříve dostal do rozmíšky s Filipem Čihákem, za což dostal žlutou kartu. Po hlasitých protestech, kdy zblízka spílal sudímu Daliboru Černému, dostal druhou žlutou kartu a musel být rozběsněn odtáhnut spoluhráči. Slavia svému kapitánovi následně udělila interní pokutu 200 tisíc korun.
Až věta „Počkej uvnitř!“, která se objevila v zápise sudího, znamenala, že se Bořil musel u disciplinární komise osobně hájit. Obyčejně by totiž zřejmě dostal trest 1+1 (jedno utkání za vyloučení, jedno utkání za čtvrtou žlutou kartu). Na místo se obránce dostavil přesně ve 2 hodiny odpoledne, pouze za doprovodu právníka. Pak si vyslechl zdrcující verdikt: stopka na sedm zápasů.
Jak následně popsal novinářům předseda komise Jiří Matzner: „Šlo o výhružky delegované osobě. Forma provedení incidentu, tak jak jsme byli schopni zaznamenat, jak ho hráč Prekop drží, aby nedošlo k další eskalaci – to vše jsme promítli do rozhodnutí.“
Zároveň přiznal, že nešlo o nejvyšší možný trest. Ten může v extrémních případech vyhrožování být dokonce až devítiměsíční. „Minimální počet byly čtyři zápasy. Při jednání se nám pan Bořil omluvil, že ho to mrzí. I to jsme zohlednili. Nepoužil bych slovo exemplární trest, spíše přiléhavý.“
Defenzivní univerzál, který v zimě nevyloučil konec kariéry, si tak v této sezoně už nezahraje, trest se v současné výši promítá i do prvního zápasu příštího ročníku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu