Předplatné

Trest pro Bořila: stop na SEDM zápasů! Šlo o výhružky, těžko pochopitelné, řekl šéf komise

SESTŘIH: Hradec Králové – Slavia 2:1. Zkrat Bořila! Pražanům se ztenčil náskok, přišli o neporazitelnost • Zdroj: isportTV
Kapitán Slavie Jan Bořil přichází na jednání disciplinární komise
Kapitán Slavie Jan Bořil dorazil na jednání disciplinární komise osobně
24
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (89)

Po týdnu řešila Disciplinární komise LFA dalšího slávistického hříšníka. Zatímco Tomáš Chorý odešel minulé úterý s nejnižším možným trestem, ohledně chování Jana Bořila komise shovívavá nebyla. Trest nedostal za druhou žlutou kartu proti Hradci, ale za své chování vůči sudímu Daliboru Černému, ke kterému adresoval výrok „Počkej uvnitř!“, což komise vyhodnotila jako vyhrožování a udělila pětatřicetiletému fotbalistovi trest na sedm utkání. Bořil si tak v této sezoně už nezahraje, znamená to konec kariéry?

Bořil vypěnil v závěru posledního kola, které odehrála Slavia v Hradci Králové a po prohře 1:2 v něm ztratila svou dosavadní ligovou neporazitelnost. Po odpískání penalty v nastavení ve prospěch Hradce se nejdříve dostal do rozmíšky s Filipem Čihákem, za což dostal žlutou kartu.

Po hlasitých protestech, kdy zblízka spílal sudímu Daliboru Černému, dostal druhou žlutou kartu a musel být rozběsněn odtáhnut spoluhráči. Slavia svému kapitánovi následně udělila interní pokutu 200 tisíc korun.

Až věta „Počkej uvnitř!“, která se objevila v zápise sudího, znamenala, že se Bořil musel u disciplinární komise osobně hájit. Obyčejně by totiž zřejmě dostal trest 1+1 (jedno utkání za vyloučení, jedno utkání za čtvrtou žlutou kartu). Na místo se obránce dostavil přesně ve 2 hodiny odpoledne, pouze za doprovodu právníka. Pak si vyslechl zdrcující verdikt: stopka na sedm zápasů.

Jak následně popsal novinářům předseda komise Jiří Matzner: „Šlo o výhružky delegované osobě. Forma provedení incidentu, tak jak jsme byli schopni zaznamenat, jak ho hráč Prekop drží, aby nedošlo k další eskalaci – to vše jsme promítli do rozhodnutí.“

Zároveň přiznal, že nešlo o nejvyšší možný trest. Ten může v extrémních případech vyhrožování zastavit činnost hráče až na tři čtvrtě roku. Jak totiž říká paragraf 45, odstavec 2, podle kterého komise rozhodovala: „V případě vyhrožování, posunků, gest či výroků podle odst. 1 provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na čtyři týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč.“

„Při jednání se nám pan Bořil omluvil, že ho to mrzí. I to jsme zohlednili. Nepoužil bych slovo exemplární trest, spíše přiléhavý,“ popsal Matzner.

Odchod Jana Bořila od disciplinární komise • isport.tv

V oficiálním komuniké popisuje verdikt detailněji, označuje v něm Bořilovo chování jako „těžko pochopitelný výbuch emocí: „Takové chování je naprosto neakceptovatelné a dalekosáhle překračuje hranice toho, co si hráč může nejenom vůči delegovaným osobám v utkání dovolit. Zároveň vnímáme jako zklamání, že se takového jednání dopustil hráč, který zastává roli kapitána a patří mezi nejzkušenější osobnosti celé soutěže. Právě od takových se očekává, že budou schopni jít příkladem a v podobných momentech udržet emoce a zachovat respekt k rozhodčím i ostatním aktérům, což se v tomto případě nestalo.“

Ve hře je i Bořilův konec kariéry 

Defenzivní univerzál si tak v této sezoně už nezahraje, trest se v současné výši promítá i do prvního zápasu příštího ročníku. Slavia se může po čtvrtém utkání u komise odvolat, zatím to ale oficiálně nekomunikovala. Hráči mimo jiné dala interní trest 200 tisíc korun a hodiny prospěšných prací. 

Na stole je i možnost, že Bořilovi výbuch v Hradci ukončil kariéru - pětatřicetiletý hráč v zimě naznačoval, že tato sezona může být jeho poslední. V Edenu mu v červnu vyprší smlouva. Hlavním důvodem je samozřejmě operované koleno.

„Hlavně při velké zátěži začne bolet. Jako by mě někdo bodal nožem. Vážně neskutečná bolest… Když sezona dobře dopadne, mohl bych pokračovat. Stát se ale může cokoliv. Prostě si po sezoně sedneme. Probereme to. Třeba mě ve Slavii jako hráče už nebudou chtít," popsal v lednovém rozhovoru pro iSport.

V zákulisí se mluví i o tom, že by mohl rodák z Nymburku v budoucnosti doplnit realizační tým Jindřicha Trpišovského. 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (89)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů