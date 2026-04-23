Trest pro Bořila: stop na SEDM zápasů! Šlo o výhružky, těžko pochopitelné, řekl šéf komise
Po týdnu řešila Disciplinární komise LFA dalšího slávistického hříšníka. Zatímco Tomáš Chorý odešel minulé úterý s nejnižším možným trestem, ohledně chování Jana Bořila komise shovívavá nebyla. Trest nedostal za druhou žlutou kartu proti Hradci, ale za své chování vůči sudímu Daliboru Černému, ke kterému adresoval výrok „Počkej uvnitř!“, což komise vyhodnotila jako vyhrožování a udělila pětatřicetiletému fotbalistovi trest na sedm utkání. Bořil si tak v této sezoně už nezahraje, znamená to konec kariéry?
Bořil vypěnil v závěru posledního kola, které odehrála Slavia v Hradci Králové a po prohře 1:2 v něm ztratila svou dosavadní ligovou neporazitelnost. Po odpískání penalty v nastavení ve prospěch Hradce se nejdříve dostal do rozmíšky s Filipem Čihákem, za což dostal žlutou kartu.
Po hlasitých protestech, kdy zblízka spílal sudímu Daliboru Černému, dostal druhou žlutou kartu a musel být rozběsněn odtáhnut spoluhráči. Slavia svému kapitánovi následně udělila interní pokutu 200 tisíc korun.
Až věta „Počkej uvnitř!“, která se objevila v zápise sudího, znamenala, že se Bořil musel u disciplinární komise osobně hájit. Obyčejně by totiž zřejmě dostal trest 1+1 (jedno utkání za vyloučení, jedno utkání za čtvrtou žlutou kartu). Na místo se obránce dostavil přesně ve 2 hodiny odpoledne, pouze za doprovodu právníka. Pak si vyslechl zdrcující verdikt: stopka na sedm zápasů.
Jak následně popsal novinářům předseda komise Jiří Matzner: „Šlo o výhružky delegované osobě. Forma provedení incidentu, tak jak jsme byli schopni zaznamenat, jak ho hráč Prekop drží, aby nedošlo k další eskalaci – to vše jsme promítli do rozhodnutí.“
Zároveň přiznal, že nešlo o nejvyšší možný trest. Ten může v extrémních případech vyhrožování zastavit činnost hráče až na tři čtvrtě roku. Jak totiž říká paragraf 45, odstavec 2, podle kterého komise rozhodovala: „V případě vyhrožování, posunků, gest či výroků podle odst. 1 provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na čtyři týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč.“
„Při jednání se nám pan Bořil omluvil, že ho to mrzí. I to jsme zohlednili. Nepoužil bych slovo exemplární trest, spíše přiléhavý,“ popsal Matzner.
V oficiálním komuniké popisuje verdikt detailněji, označuje v něm Bořilovo chování jako „těžko pochopitelný výbuch emocí: „Takové chování je naprosto neakceptovatelné a dalekosáhle překračuje hranice toho, co si hráč může nejenom vůči delegovaným osobám v utkání dovolit. Zároveň vnímáme jako zklamání, že se takového jednání dopustil hráč, který zastává roli kapitána a patří mezi nejzkušenější osobnosti celé soutěže. Právě od takových se očekává, že budou schopni jít příkladem a v podobných momentech udržet emoce a zachovat respekt k rozhodčím i ostatním aktérům, což se v tomto případě nestalo.“
Ve hře je i Bořilův konec kariéry
Defenzivní univerzál si tak v této sezoně už nezahraje, trest se v současné výši promítá i do prvního zápasu příštího ročníku. Slavia se může po čtvrtém utkání u komise odvolat, zatím to ale oficiálně nekomunikovala. Hráči mimo jiné dala interní trest 200 tisíc korun a hodiny prospěšných prací.
Na stole je i možnost, že Bořilovi výbuch v Hradci ukončil kariéru - pětatřicetiletý hráč v zimě naznačoval, že tato sezona může být jeho poslední. V Edenu mu v červnu vyprší smlouva. Hlavním důvodem je samozřejmě operované koleno.
„Hlavně při velké zátěži začne bolet. Jako by mě někdo bodal nožem. Vážně neskutečná bolest… Když sezona dobře dopadne, mohl bych pokračovat. Stát se ale může cokoliv. Prostě si po sezoně sedneme. Probereme to. Třeba mě ve Slavii jako hráče už nebudou chtít," popsal v lednovém rozhovoru pro iSport.
V zákulisí se mluví i o tom, že by mohl rodák z Nymburku v budoucnosti doplnit realizační tým Jindřicha Trpišovského.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu