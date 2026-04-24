Pravděpodobné sestavy: Vrací se Chorý, Sparta v posledním kole znovu nastoupí s Kuchtou

Fotbalová Chance Liga v sobotu zažije poslední kolo základní části, které rozhodne o finálním rozřazení klubů do nadstavbové části. V jakých sestavách mužstva v nejvyšší tuzemské soutěži pravděpodobně nastoupí?

  • Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, nevyhrál ani jeden ligový zápas proti Spartě nebo Slavii. Ze 17 vzájemných utkání zaznamenal jednu remízu, přičemž tým inkasoval v průměru 2,8 gólu.
  • Sparta má aktuálně stejný počet ligových výher (19), jako měla v této fázi první sezony Briana Priskeho ve funkci (2022/23). Zároveň získala o dva body méně (63 oproti 65).

  • Jablonec získal už 51 bodů a momentálně se nachází na třetím místě ligové tabulky. Základní část zakončí mezi nejlepší čtyřkou už pojedenácté v historii samostatné české ligy.
  • Trenér Radoslav Kováč absolvoval proti Jablonci už 11 ligových zápasů, v nichž jeho tým vyšel čtyřikrát bez vstřeleného gólu. Horší bilanci má jen proti Slavii (8 utkání bez branky).

  • Karviná vstřelila už 43 gólů v této sezoně, což je její nejlepší ligový výkon v této fázi v klubové historii. Překonala tak předchozí maximum 39 branek z ročníku 2016/17.
  • Mladá Boleslav neprohrála už osm ligových zápasů v řadě (aktuálně má 3 výhry a 5 remíz), což se stalo poprvé od série 11 utkání bez porážky mezi zářím a prosincem roku 2024.

  • Baník má aktuálně 22 bodů, zatímco ve stejné fázi minulého ročníku jich měl 61. Jde o největší bodový propad mezi všemi týmy v historii nejvyšší české soutěže.
  • Plzeň odehrála v této ligové sezoně už 15 zápasů bez výhry, což je nejvíc v této fázi od ročníku 2009/10. Zároveň má nejmíň bodů (50) ve své novodobé éře od sezony 2010/11.

  • Pardubice vyhrály od jmenování nového trenéra Jana Trousila už devět ligových zápasů, což je po Slavii (13), Spartě (11), Plzni a Hradci Králové (oba 10) nejvíc v soutěži.
  • Zlín inkasoval v této ligové sezoně už 45 branek (stejně jako Pardubice), přičemž dostal v posledních pěti zápasech pokaždé alespoň dva góly.

  • Slavia vyhraje základní část české ligy už podesáté v historii, víckrát to dokázala jen Sparta (14x). Od první kompletní sezony trenéra Trpišovského (2018/19) půjde o šestý triumf.
  • Sigma měla v posledních čtyřech zápasech průměr 2,8 očekávaných gólů na utkání. Mezi týmy napříč TOP 10 evropských lig zapsal v tomto období vyšší hodnotu jen Bayern (4,1).

  • Slovácko momentálně inkasovalo v posledních pěti ligových zápasech vždy alespoň dva góly, což se nepovedlo žádnému jinému týmu v aktuální ani minulé sezoně.
  • Dukla vyhrála v této ligové sezoně pouze tři zápasy, což je její nejnižší počet v této fázi od soutěžního ročníku 1993/94. Tehdy zaznamenala jedno vítězství.

  • Teplice aktuálně drží sérii osmi zápasů bez výhry (5 remíz a 3 prohry), což se jim podařilo v této sezoně už na přelomu srpna a září (3 remízy a 5 proher). Prozatím získaly 29 bodů.
  • Hradecký Adam Zadražil inkasoval v této ligové sezoně 34 gólů, přičemž jich měl podle statistik dostat 40,3. Zabránil tak mezi všemi brankáři nejvíce gólům v soutěži (6,3).

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

