Pravděpodobné sestavy: Vrací se Chorý, Sparta v posledním kole znovu nastoupí s Kuchtou
Fotbalová Chance Liga v sobotu zažije poslední kolo základní části, které rozhodne o finálním rozřazení klubů do nadstavbové části. V jakých sestavách mužstva v nejvyšší tuzemské soutěži pravděpodobně nastoupí?
- Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, nevyhrál ani jeden ligový zápas proti Spartě nebo Slavii. Ze 17 vzájemných utkání zaznamenal jednu remízu, přičemž tým inkasoval v průměru 2,8 gólu.
- Sparta má aktuálně stejný počet ligových výher (19), jako měla v této fázi první sezony Briana Priskeho ve funkci (2022/23). Zároveň získala o dva body méně (63 oproti 65).
- Jablonec získal už 51 bodů a momentálně se nachází na třetím místě ligové tabulky. Základní část zakončí mezi nejlepší čtyřkou už pojedenácté v historii samostatné české ligy.
- Trenér Radoslav Kováč absolvoval proti Jablonci už 11 ligových zápasů, v nichž jeho tým vyšel čtyřikrát bez vstřeleného gólu. Horší bilanci má jen proti Slavii (8 utkání bez branky).
- Karviná vstřelila už 43 gólů v této sezoně, což je její nejlepší ligový výkon v této fázi v klubové historii. Překonala tak předchozí maximum 39 branek z ročníku 2016/17.
- Mladá Boleslav neprohrála už osm ligových zápasů v řadě (aktuálně má 3 výhry a 5 remíz), což se stalo poprvé od série 11 utkání bez porážky mezi zářím a prosincem roku 2024.
- Baník má aktuálně 22 bodů, zatímco ve stejné fázi minulého ročníku jich měl 61. Jde o největší bodový propad mezi všemi týmy v historii nejvyšší české soutěže.
- Plzeň odehrála v této ligové sezoně už 15 zápasů bez výhry, což je nejvíc v této fázi od ročníku 2009/10. Zároveň má nejmíň bodů (50) ve své novodobé éře od sezony 2010/11.
- Pardubice vyhrály od jmenování nového trenéra Jana Trousila už devět ligových zápasů, což je po Slavii (13), Spartě (11), Plzni a Hradci Králové (oba 10) nejvíc v soutěži.
- Zlín inkasoval v této ligové sezoně už 45 branek (stejně jako Pardubice), přičemž dostal v posledních pěti zápasech pokaždé alespoň dva góly.
- Slavia vyhraje základní část české ligy už podesáté v historii, víckrát to dokázala jen Sparta (14x). Od první kompletní sezony trenéra Trpišovského (2018/19) půjde o šestý triumf.
- Sigma měla v posledních čtyřech zápasech průměr 2,8 očekávaných gólů na utkání. Mezi týmy napříč TOP 10 evropských lig zapsal v tomto období vyšší hodnotu jen Bayern (4,1).
- Slovácko momentálně inkasovalo v posledních pěti ligových zápasech vždy alespoň dva góly, což se nepovedlo žádnému jinému týmu v aktuální ani minulé sezoně.
- Dukla vyhrála v této ligové sezoně pouze tři zápasy, což je její nejnižší počet v této fázi od soutěžního ročníku 1993/94. Tehdy zaznamenala jedno vítězství.
- Teplice aktuálně drží sérii osmi zápasů bez výhry (5 remíz a 3 prohry), což se jim podařilo v této sezoně už na přelomu srpna a září (3 remízy a 5 proher). Prozatím získaly 29 bodů.
- Hradecký Adam Zadražil inkasoval v této ligové sezoně 34 gólů, přičemž jich měl podle statistik dostat 40,3. Zabránil tak mezi všemi brankáři nejvíce gólům v soutěži (6,3).