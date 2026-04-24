Priske si vybral vyvolené: ubyla rotace, Sparta se zlepšuje. Kdo z hráčů ale strádá?
Čím míň zásahů, tím líp. Sparta znovu najela do režimu, který jí vyhovoval už při prvním titulu pod koučem Brianem Priskem. „Ustálená sestava je klíč,“ přikývl Zdeněk Ščasný, expert deníku Sport a webu iSport. Plánovaná rotace v posledních zápasech takřka vymizela, zlom pochopitelně nastal po konci v Konferenční lize. V jakém ideálním složení zatlačí Letenští ve zbytku sezony na vedoucí Slavii? Podívejte se na rozbor odehraných minut všech členů mužstva.
Byla ve stínu, nepřitahovala tolik pozornosti. Sparta se vzdálila od Jablonce a Plzně, současně z druhého místa s velkým odstupem hleděla na záda suverénní Slavie. Jenže po posledních dvou kolech je situace jiná, ztráta na obhájce titulu se smrskla na pět bodů.
Ani tak nelze jasně tvrdit, že Letenští jsou zpátky ve hře o zlato, byť mají za sebou sérii čtyř ligových výher. „S Jabloncem (3:1) hráli oukej, ale nevím, jestli můžeme mluvit o progresu. To bych asi přeháněl,“ řekl expert Zdeněk Ščasný. „Sparta hrála bez zábran a obrovského tlaku. Jsem zvědavý, jak se ukáže v těžkých zápasech v nadstavbě a v příští sezoně v Evropě,“ pokračoval.
Přesto sobotní domácí výhra proti Jablonci se rodila až překvapivě v klidu. Sparta podala nejlepší výkon za poslední dva měsíce. „Za zlepšením stojí víc důvodů,“ začal vyprávět trenér Brian Priske. „Máme čas spolu trénovat a hrajeme v podstatě ve stejné sestavě,“ líčil. Pojďme se věnovat zejména jeho druhé poznámce.