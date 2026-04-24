Experti o boji o titul: Psychologická výhoda je na straně Sparty, ale Slavia to udrží
Dvě zakopnutí ve dvou kolech a desetibodový náskok fotbalistů Slavie na čele tabulky Chance Ligy se zúžil na polovinu. Má ale Sparta šanci v samém závěru ročníku ztrátu smazat? Experti iSportu mají jasno: pohár drží Slavia stále pevně v rukou a neměla by ho pustit.
Anketa iSportu
1. Jak moc si Slavia zkomplikovala boj o titul?
2. Má Sparta sílu vyhrát derby v Edenu?
Jaroslav Černý
- bývalý záložník Slavie
1. Slavia je pod větším tlakem
„Myslím, že v týmu teď nevládne taková pohoda, jako kdyby se vyhrávalo. Na druhou stranu, jestli byl boom v kabině a kluci si všechno vyříkali, může jim to jedině pomoct. Semknou se, nakopne je to. Jsou teď samozřejmě pod větším tlakem než Sparta, protože s ní se na titul už moc nepočítá a může hrát uvolněněji. Přesto Slavia má náskok, je to v jejich rukách. Pořád si myslím, že vyhraje titul. Hráči jsou zkušení, stejně tak realizák. Dají se dohromady, budou působit jako tým a uhrají si to sami.“
2. Klíčoví hráči to nezvládají
„Poslední zápasy Sparta nehraje vůbec špatně. Dává góly po hezkých akcích a určitě z ní čiší větší pohoda než ze Slavie. Derby je ale úplně jiný zápas. Slávka hraje doma, může rozhodnout červená karta, standardka, každá maličkost. Myslím si, že Sparta v Edenu prostě nevyhraje. Vede mě k tomu i další důvod. Klíčoví hráči, třeba jako Haraslín, nepodávají dlouhodobě v derby dobré výkony. Nevím, čím to je, Slavia si na ně možná dává větší pozor, hraje na ně osobku, ale zkrátka Sparta i kvůli tomuhle nezvládá velké zápasy.“
Jakub Podaný
- bývalý hráč Sparty
1. Nevýhoda po psychické stránce
„Slavia si jednoznačně zkomplikovala situaci, protože luxusní náskok, který měla, jí dával možnost v boji proti týmům z TOP šestky párkrát klopýtnout. Body ale poztrácela už teď, náskok je tenčí, což znamená nevýhodu po psychické stránce. Je potřeba se zmobilizovat. Přesto má pořád trumfy ve svých rukou, a pokud naskočí na standardní vlnu, na titul má pořád největší nárok.“
2. Pravidelně se to nebude stávat
„Sparta má momentálně sílu, aby Slavii porazila i v jejím domácím prostředí. Přesto si nemyslím, že ji bude v Edenu porážet pravidelně. Do těch zápasů se propisuje i síla stadionu a podpora fanoušků. V nadstavbě bude hodně záležet na tom, jaká bude aktuální situace přímo před zápasem, jak se týmům bude dařit, v jakém budou rozpoložení a o jak velký náskok v tu chvíli půjde.“
David Kobylík
- trenér a expert iSport
1. Sparta vycítila naději
„Slavia si to dvěma ztrátami v posledních dvou kolech pořádně ztížila. Fotbalově na to má, ale v posledních kolech ji srazily zbytečné excesy, což nechápu. Sparta už předtím možná ani nevěřila, ale teď vycítila naději. Pořád očekávám, že si to Slavia uhájí, protože by Sparta musela vyhrát vzájemný zápas a získat na soupeře ještě další tři body. To se podle mě nestane. Skupina o titul každopádně bude mít pořádný náboj, protože se bude hodně bojovat i o třetí a páté místo, takže nikdo nic nevypustí.“
2. Psychologická výhoda na Letné
„Pro mě je to zápas a je to 50 na 50. V jednom utkání se může stát cokoliv a v této situaci bude hrát obrovskou roli hlava. Sparta se teď může dostat do euforie a vyhrát v příštím měsíci úplně všechno. Do Derby podle mě půjde s mentálním nastavením, že nemá co ztratit a může vlastně jenom získat. Zato Slavia má o hodně co přijít a bude pod obrovským tlakem. Právě tohle může klidně překlopit misky vah na úkor čisté fotbalové kvality, ve které si jinak myslím, že má Slavia o kousek lepší kádr.“
Stanislav Levý
- trenér a expert iSport
1. Pořád to má ve svých rukou
„Z deseti bodů je najednou pět, ale pořád má vše ve svých rukou. Těžké zápasy v nadstavbě bude hrát na domácí půdě, a to jí hodně pomůže. Překvapilo mě, jak moc byli v posledních kolech podráždění a nervózní. Měli pohodový náskok, podle mě k tomu nebyl důvod. Ale i přes tuhle menší výsledkovou krizi má Slavia spoustu zkušených hráčů, kvalitu i sílu na to, aby si titul nakonec pohlídala. I přes ztráty pro mě dál zůstává favoritem.“
2. Sparta musí vyhrát všechno
„Věřím, že ano. V posledních zápasech šla Sparta nahoru a po dvou zaváháních Slavie jí svitla naděje. Navíc má o motivaci postaráno, pokud chce titul, musí vyhrát derby v Edenu a v dalších zápasech si také nemůže dovolit kolísat. V podstatě jakákoli jiná ztráta by znamenala konec šancí. Co jsem slyšel, na Spartě se v poslední době výrazně zlepšila atmosféra. Slavia jí dává příležitost a navíc si vytvořila náskok na Plzeň a Jablonec, takže se nemusí tolik ohlížet za sebe.“