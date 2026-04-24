Poslední kolo zápas po zápase: Hradci stačí remíza, Slovácko může skočit. Kdo o co hraje?
Aby do sebe definitivně zapadly nadstavbové „puzzle“ musí se toho v posledním kole základní části Chance Ligy hodně vyřešit. V sobotu odpoledne vypukne souběžně na osmi stadionech ligové dění, které rozhodne o tom, kdo bude ve skupině o titul, ale i o definitivě záchrany. Na jakých stadionech se hraje o hodně a kde budou kluby naopak v klidu? Deník Sport a web iSport nabízí detailní přehled společně s datovými predikcemi společnosti Opta.
Baník - Plzeň
Domácí hrají o: posun na 14. místo (šance 21 %), udržení 15. místa (šance 67 %)
Hosté hrají o: posun na 3. místo (31 %)
O tom, že Baník musí sbírat každý možný bod, nemusí být řeč – zároveň ale bude koukat i na výsledek utkání Slovácka s Duklou. V případě, že Slovácko vyhraje, půjdou Ostravané za jakéhokoliv svého výsledku do nadstavby patnáctí. Pokud zápas skončí remízou, Baník posune díky vzájemnému zápasu na 14. příčku i remíza. Nejhorší scénář? Dukla zvítězí a Baník s Plzní padne – pak půjde do nadstavby z 16. příčky. A co Viktoria? Kdyby zvítězila a Jablonec v derby jen remizoval, posune se před něj na 3. místo. Má totiž lepší gólový rozdíl (o 6 branek).
Bohemians - Sparta
Domácí hrají o: posun na 10. místo a jistotu záchrany (šance 25 %)
Hosté hrají o: jistotu 2. místa (i po konci nadstavby)
Varování pro hosty, i „klokani“ mají po ostravském skalpu stále o co hrát! I pouhý bod jim může zajistit definitivní záchranu a posun do skupiny o umístění (pokud Zlín prohraje v Pardubicích a Boleslav neporazí Karvinou). Sparta má také velkou motivaci, musí vytvářet tlak na vedoucí Slavii. V případě výhry a současné ztráty Jablonce a Plzně ale může získat definitivu zisku 2. místa zajišťující 3. předkolo Ligy mistrů.
Jablonec - Liberec
Domácí hrají o: udržení 3. místa (šance 69 %)
Hosté hrají o: udržení top 6 (šance 81 %)
Liberec je pod tlakem možnosti, že nesplní svůj předsezonní cíl – postup do top šestky. V každém případě bude fandit Slavii, aby porazila Olomouc, pak může v derby klidně prohrát, protože i přes shodu bodů má na Sigmu náskok jedenácti branek ve skóre. Když rivala překvapí a Hradec padne v Teplicích, ještě se může Slovan prosmýknout na páté místo. Jablonec udrží třetí příčku (která znamená i výhodu jednoho domácího utkání v nadstavbě navíc) bez ohledu na zápas Plzně jen v případě výhry.
Karviná - Mladá Boleslav
Domácí hrají o: pozici ve skupině o umístění
Hosté hrají o: posun na 10. místo a jistotu záchranu (šance 14 %)
Zápas z kategorie méně důležitých. Karviné může být výsledek jedno, žádný zásadní posun či pád tabulkou ji nečeká. Mladá Boleslav jistou motivaci má – musí zvítězit, pokud chce ještě přiživit šanci na „last minute“ útěk ze skupiny o záchranu. Ve chvíli kdy ale vyhraje Zlín nebo Bohemians, půjdou tři body vniveč. Šance je malá.
Pardubice - Zlín
Domácí hrají o: pozici ve skupině o umístění
Hosté hrají o: udržení 10. místa a jistou záchranu (šance 60 %)
Další zápas, kdy o něco hrají jen hosté. Pardubice jsou zachráněny, tlak na ně není. Zlín momentálně drží místenku v prostřední skupině, ale i pouhá remíza na hřišti Východočechů mu ji může vzít. A to i za předpokladu, že vyhraje pouze Boleslav, která má totiž se Zlínem lepší vzájemný zápas.
Slavia - Olomouc
Domácí hrají o: udržení pětibodového náskoku na 1. místě
Hosté hrají o: posun do top 6 (šance 16 %)
Pokud by měla Slavia přichystanou další šokující ztrátu, může se její vedení v nadstavbové části smrsknout na pouhé dva body. Sigma se k obrání favorita upíná jako k zázraku, který ji může zajistit top šestku. Když ale Hanáci zvítězí a Liberec zároveň uspěje v derby, skupina o titul jim zůstane zavřená. Dostat pod sebe i Hradec? To by musel padnout v Teplicích a Sigma by musela stáhnout jeho skóre o sedm branek. Sci-fi.
Slovácko - Dukla
Domácí hrají o: udržení 14. místa (šance 67 %)
Hosté hrají o: posun na 15. místo (šance 13 %), posun na 14. místo (šance 12 %)
Záchranářský šlágr! Pražané drží 12% šanci, že se před nadstavbou dokonce sami vyšvihnou na 14. místo – musí zvítězit a fandit Plzni proti Baníku. Když naopak vyhraje Slovácko, samo navýší svůj náskok na příčku přímého sestupu o šest bodů. Pro definitivní útěk ze zóny ohrožení by mu pak stačila jedna výhra v nadstavbě.
Teplice - Hradec
Domácí hrají o: body
Hosté hrají o: udržení 5. místa (šance 91 %)
Teplice jsou se Slavií a Spartou jediným týmem, který se v tabulce v posledním kole nepohne za žádné konstelace. Severočeši půjdou do nadstavby definitivně z 12. místa a jejich hlavním přáním tak bude jen udržet bodový odstup od Slovácka. Když uspěje s Hradcem, může se náskok navýšit až na nadějných devět bodů. Hradec má účast v top 6 na 99,9 % jistou, pro udržení pátého místa mu stačí remíza.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu