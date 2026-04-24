Poslední kolo zápas po zápase: Hradci stačí remíza, Slovácko může skočit. Kdo o co hraje?

Bartoloměj Černík
Chance Liga
Aby do sebe definitivně zapadly nadstavbové „puzzle“ musí se toho v posledním kole základní části Chance Ligy hodně vyřešit. V sobotu odpoledne vypukne souběžně na osmi stadionech ligové dění, které rozhodne o tom, kdo bude ve skupině o titul, ale i o definitivě záchrany. Na jakých stadionech se hraje o hodně a kde budou kluby naopak v klidu? Deník Sport a web iSport nabízí detailní přehled společně s datovými predikcemi společnosti Opta.

Baník - Plzeň

Domácí hrají o: posun na 14. místo (šance 21 %), udržení 15. místa (šance 67 %)

Hosté hrají o: posun na 3. místo (31 %)

O tom, že Baník musí sbírat každý možný bod, nemusí být řeč – zároveň ale bude koukat i na výsledek utkání Slovácka s Duklou. V případě, že Slovácko vyhraje, půjdou Ostravané za jakéhokoliv svého výsledku do nadstavby patnáctí. Pokud zápas skončí remízou, Baník posune díky vzájemnému zápasu na 14. příčku i remíza. Nejhorší scénář? Dukla zvítězí a Baník s Plzní padne – pak půjde do nadstavby z 16. příčky. A co Viktoria? Kdyby zvítězila a Jablonec v derby jen remizoval, posune se před něj na 3. místo. Má totiž lepší gólový rozdíl (o 6 branek).

Bohemians - Sparta

Domácí hrají o: posun na 10. místo a jistotu záchrany (šance 25 %)

Hosté hrají o: jistotu 2. místa (i po konci nadstavby)

Varování pro hosty, i „klokani“ mají po ostravském skalpu stále o co hrát! I pouhý bod jim může zajistit definitivní záchranu a posun do skupiny o umístění (pokud Zlín prohraje v Pardubicích a Boleslav neporazí Karvinou). Sparta má také velkou motivaci, musí vytvářet tlak na vedoucí Slavii. V případě výhry a současné ztráty Jablonce a Plzně ale může získat definitivu zisku 2. místa zajišťující 3. předkolo Ligy mistrů.

Jablonec - Liberec

Domácí hrají o: udržení 3. místa (šance 69 %)

Hosté hrají o: udržení top 6 (šance 81 %)

Liberec je pod tlakem možnosti, že nesplní svůj předsezonní cíl – postup do top šestky. V každém případě bude fandit Slavii, aby porazila Olomouc, pak může v derby klidně prohrát, protože i přes shodu bodů má na Sigmu náskok jedenácti branek ve skóre. Když rivala překvapí a Hradec padne v Teplicích, ještě se může Slovan prosmýknout na páté místo. Jablonec udrží třetí příčku (která znamená i výhodu jednoho domácího utkání v nadstavbě navíc) bez ohledu na zápas Plzně jen v případě výhry.

Karviná - Mladá Boleslav

Domácí hrají o: pozici ve skupině o umístění

Hosté hrají o: posun na 10. místo a jistotu záchranu (šance 14 %)

Zápas z kategorie méně důležitých. Karviné může být výsledek jedno, žádný zásadní posun či pád tabulkou ji nečeká. Mladá Boleslav jistou motivaci má – musí zvítězit, pokud chce ještě přiživit šanci na „last minute“ útěk ze skupiny o záchranu. Ve chvíli kdy ale vyhraje Zlín nebo Bohemians, půjdou tři body vniveč. Šance je malá.

Pardubice - Zlín

Domácí hrají o: pozici ve skupině o umístění

Hosté hrají o: udržení 10. místa a jistou záchranu (šance 60 %)

Další zápas, kdy o něco hrají jen hosté. Pardubice jsou zachráněny, tlak na ně není. Zlín momentálně drží místenku v prostřední skupině, ale i pouhá remíza na hřišti Východočechů mu ji může vzít. A to i za předpokladu, že vyhraje pouze Boleslav, která má totiž se Zlínem lepší vzájemný zápas.

Slavia - Olomouc

Domácí hrají o: udržení pětibodového náskoku na 1. místě

Hosté hrají o: posun do top 6 (šance 16 %)

Pokud by měla Slavia přichystanou další šokující ztrátu, může se její vedení v nadstavbové části smrsknout na pouhé dva body. Sigma se k obrání favorita upíná jako k zázraku, který ji může zajistit top šestku. Když ale Hanáci zvítězí a Liberec zároveň uspěje v derby, skupina o titul jim zůstane zavřená. Dostat pod sebe i Hradec? To by musel padnout v Teplicích a Sigma by musela stáhnout jeho skóre o sedm branek. Sci-fi.

Slovácko - Dukla

Domácí hrají o: udržení 14. místa (šance 67 %)

Hosté hrají o: posun na 15. místo (šance 13 %), posun na 14. místo (šance 12 %)

Záchranářský šlágr! Pražané drží 12% šanci, že se před nadstavbou dokonce sami vyšvihnou na 14. místo – musí zvítězit a fandit Plzni proti Baníku. Když naopak vyhraje Slovácko, samo navýší svůj náskok na příčku přímého sestupu o šest bodů. Pro definitivní útěk ze zóny ohrožení by mu pak stačila jedna výhra v nadstavbě.

Teplice - Hradec

Domácí hrají o: body

Hosté hrají o: udržení 5. místa (šance 91 %)

Teplice jsou se Slavií a Spartou jediným týmem, který se v tabulce v posledním kole nepohne za žádné konstelace. Severočeši půjdou do nadstavby definitivně z 12. místa a jejich hlavním přáním tak bude jen udržet bodový odstup od Slovácka. Když uspěje s Hradcem, může se náskok navýšit až na nadějných devět bodů. Hradec má účast v top 6 na 99,9 % jistou, pro udržení pátého místa mu stačí remíza.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

