Nebezpečí u Chorého, Letenští cítí šanci. „Dodejchá“ Slavia k titulu? Potřebuje 13 bodů
Z ligového finiše se dost možná stane ještě pořádný nervák. Slavia se v posledních dvou kolech ranila natolik, že druhá Sparta najednou začala cítit krev. Mezi rivaly se rozdíl v tabulce snížil na pět bodů, přitom ještě před dvěma týdny byl dvojnásobný. „Jakmile se náskok ztenčí, hráči rozhodně znervózní,“ řekl bývalý záložník Jakub Rada. Co se dá v nadstavbě všechno očekávat?
Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, prohodil před startem jarní části ligové sezony následující výrok: „Musíme být připravení, až Slavia začne klopýtat.“
Už se zdálo, že Letenští se ani nedočkají. Rival byl po osmadvaceti odehraných kolech stále neporažený. Vypadal dominantně, sebevědomě, neohroženě. Trenér Jindřich Trpišovský sice odmítal ještě dva týdny dozadu gratulace k ligovému zlatu, přesto k němu všechno pomalu a jistě směřovalo.
Až si najednou „sešívaní“ zavařili sami, absolutně bez cizího zavinění. Jejich desetibodový náskok před Spartou se smrsknul po dvou škaredých víkendech přesně na polovinu. „Furt se přikláním ke Slavii, ale je to komplikace,“ zdůraznil Jakub Rada, bývalý hráč se 179 ligovými starty. „Dost mě překvapilo, co se v posledních dvou zápasech Slavie událo,“ zakroutil hlavou.
Pochopitelně narážel na vyloučení útočníka Tomáše Chorého za (ne)plivnutí na Sampsona Dweha v utkání proti Plzni (0:0) a o týden později kapitána Jana Bořila, který se proti Hradci Králové (1:2) pustil do hlavního rozhodčího Dalibora Černého. „Chápu, že kluci hrají o titul, je na ně velký tlak, ale měli k úspěchu dojít vlastní koncentrací. A ne vnášet na tým tak blbé světlo,“ zamyslel se Rada.
Přesto momentálně není až tak podstatné proč, ale jak moc si Slavia ve skutečnosti zašmodrchala cestu k mistrovskému titulu. Začněme čísly. Podle