Skuhravý před Duklou: Je to zápas o mentální výhodě. Klub chce, aby ve Slovácku zůstal
Do práce chodí dřív než dělníci na ranní směnu do fabriky. „První přicházím, poslední odcházím,“ usměje se trenér Roman Skuhravý. Pořád má co dělat, od fotbalu si neodpočine. Tento týden chystá Slovácko na sobotní mega důležitý souboj s Duklou. Kdyby ho jeho soubor prohrál, rázem je na tom stejně zle jako poslední tým tabulky. „Stres nám nyní nepomůže,“ podotýká v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.
Finiš sezony je tady, Slovácku hrozí sestup a Roman Skuhravý by dal z absentérů dohromady takřka kompletní a docela silnou jedenáctku. Vypadla mu i gólmanská jednička Milan Heča a po Olomouci dva vykartovaní Slováci Patrik Blahút s Filipem Vaškem. „Věřím, že jsme si tím největším marastem v posledních čtyřech utkáních prošli a můžeme z toho do konce sezony těžit,“ doufal kouč Slovácka.
Berete sobotní duel jako klíčový?
„Od začátku, co jsem přišel do Slovácka, mi přijde, že je pro nás každý zápas stejný. Neustále se pohybujeme v nepříjemných vodách. S Duklou to bude férový boj o holý život. Podle toho k tomu přistupuju. Kdo líp zvládne tlak a vyvaruje se hloupých chyb, ten uspěje a bude mít do posledních pěti kol mentální výhodu. O ničem jiném to utkání není. Ať dopadne výsledkově jakkoliv, stejně budou oba celky potřebovat dál bodovat. Nastavení hlavy bude klíčové.“
Vnímáte, že se Dukla pod trenérem Pavlem Šustrem trošku proměnila?
„Jednoznačně se zvedla organizace hry, ze které využívá individualitu Čermáka. To je největší změna. Pavla znám hodně dlouho a vím, jaký má rukopis.“
Přijde mi, že je Slovácko každý týden jiné, naprosto nepředvídatelné, nečitelné. Chvíli hrajete výborně, pak zase vyrábíte školácké chyby a necháte se přehrávat. Nechybí vám stabilita?
„To je přesně ono. Stabilita je pro nás klíčová. Reálným důvodem, proč nám chybí, je nemožnost ustálit sestavu. Vůbec nechci, aby to někdo bral jako výmluvu, ale tak to prostě je. K tomu vám dva hráči v Olomouci (Vaško, Blahút) z přemíry snahy prsknou dva zákroky. Pak je tam frustrace z toho, že se nám nepískla penalta a červená karta. A nikdo to neřeší. Tohle mužstvo zasahuje. U nás je to hodně o nastavení s míčem. O tom, jak jsme klidní. V tom vidím velké výkyvy.“
Minule vám chyběl i brankář Milan Heča, ligovou premiéru si odbyl Alexander Urban. Co je s jedničkou?
„Heča má problémy se zády. Tyhle věci nás zasahují dva dny před zápasem. Přistupuju k tomu tak, že v pátek na tréninku udělám finální rozhodnutí a hrají ti, co hrát můžou. Zranil se i Milan Petržela, do tréninku už se vrátil Juroška. Mění se to u nás jako podzimní počasí. Ale věřím, že teď tu stabilitu ukážeme.“
Že baráž v klidu zvládneme? To by nás vyfackovalo
Baráž už vás nejspíš nemine. Jste s tím srovnaný?
„Příležitosti, abychom se dotáhli nahoru, jsme si sami prodrbali. Uvidíme, jaké bude další rozlosování, s jakými soupeři se potkáme venku. Samozřejmě sleduju potencionální soupeře ve druhé lize. Je důležité vědět, co vás může čekat a postupně se na to připravovat.“
Uklidňuje vás, jak se trápí Artis, Opava i Táborsko?
„Rozdíl mezi první a druhou ligou je velký. Ale furt je to o tom, co ukážete na hřišti. Tam leží pravda. Všichni, já i hráči, bojujeme o své angažmá. Vůbec si nedovoluju myslet si, že případnou baráž v klidu zvládneme. To by nás okamžitě vyfackovalo. Pokora je pro mě v této situaci ta nejzásadnější věc.“
Co vaše budoucnost?
„Nabídku ze Slovácka mám, ale jasně jsem řekl, že se musí splnit nějaké věci, které se dají zlepšit. S nikým teď o budoucnosti nejednám. Není na to čas, ani prostor. Jasně, že za jistých podmínek si umím setrvání představit. Pro můj způsob práce je důležité být někde delší dobu. Ale nyní se soustředím jen na to, co můžu ovlivnit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu