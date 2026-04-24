Co dnes dělají trenéři Baníku od posledního titulu? Nižší soutěže, odpočinek i učitelství
Před posledním kolem základní části Chance Ligy se v Ostravě znovu spekuluje o trenérské změně. Ustojí Ondřej Smetana případnou porážku s fotbalisty Plzně? Baníku teče do bot, teď už prostě musí. Podobnou situaci však v minulosti řešil několikrát, vždyť od posledního mistrovského titulu se v klubu protočilo hned dvacet různých trenérů, a to nepočítáme dočasné. Co dnes dělají muži, kteří moravskoslezskou značku od roku 2004 vedli?
Jozef Jarabinský
- říjen 2004 - srpen 2005
Trenérskou kariéru započal už v roce 1974 u mládeže Sparty. Jako hlavní kouč ji vedl na konci osmdesátých let a v sezoně 1991/92 se dokonce postavil na lavičku španělského Betisu Sevilla. Dlouho působil v Turecku, vedl i Slavii, Baník (získal s ním domácí pohár), řecký Aris Soluň nebo čínský Tchien-ťin. S trenérstvím skončil před osmnácti lety.
Pavel Hapal
- srpen 2005 - květen 2006
- říjen 2022 - říjen 2025
Při svém prvním angažmá v Ostravě vydržel ve funkci necelou sezonu, avšak o šestnáct let později to bylo jiné. A daleko lepší! Tým postupně dotáhl k třetímu místu v Chance Lize, klubovému rekordu v počtu získaných bodů a také do předkol evropských pohárů. V říjnu kývnul na lukrativní laso z Olomouce, kde dělá generálního sportovního manažera a nově i trenéra.
Karel Večeřa
- červen 2006 - duben 2009
Muž s ikonickým knírkem zažil v Baníku skutečně pěkné časy, fotbal pod jeho taktovkou se fanouškům líbil. Karel Večeřa vedl Ostravu necelé tři sezony, v nichž ji dotáhl k sedmému a třetímu místu. Poté zakotvil ve Zbrojovce, ale následně se vrátil k učitelství. Vystudovaný doktor pedagogiky přednášel na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Miroslav Koubek
- květen 2009 - říjen 2010
Na Bazalech zažil první ostře sledované angažmá coby hlavní trenér. Dorazil z druholigové Čáslavi, s níž vybojoval postup. Baník mu přirostl k srdci, do Ostravy se díky vzpomínkám na bronzovou sezonu vrací rád. Nejen zásluhou skvělých výsledků v plzeňské Viktorii se stal v 74 letech koučem národního týmu, který po dvaceti letech dovedl na světový šampionát.
Karol Marko
- listopad 2010 - srpen 2011
Letní výprodej opor a konec v evropských pohárech odnesl Miroslav Koubek zkraje sezony 2010/11. Nahradil ho Karol Marko, jenž předtím vedl Jihlavu, Příbram i Banskou Bystrici. V nadcházejícím ročníku byl odvolán hned po prvním kole. Později se z fotbalového prostředí stáhl, věnoval se nemocné manželce. V roce 2023 krátce trénoval slovenský FK Rača.
Pavel Malura
- srpen 2011 - březen 2012
Trenérské zkušenosti sbíral ve Štětíně, na Žižkově, Slovácku, Hradci Králové, Nitře či Čáslavi. Baník vedl v sezoně 2011/12 pouhých pár měsíců. Poté převzal Karvinou, kde se ale loučil po sedmi odehraných kolech. Nějaký čas působil u mládežnických reprezentací a později i v Českých Budějovicích. Nyní vede mladoboleslavské béčko v ČFL.
Radoslav Látal
- březen 2012 - říjen 2012
Stačí jedna věta a už víte: Kapitán mistrovské party z roku 2004. Jako trenér má za sebou štace ve Frýdku-Místku, Opavě, polských Gliwicích, běloruském Brestu, Trnavě či Olomouci. V Baníku působil krátce, nyní se o něm hovoří jako o možné variantě do nadcházejícího období. Po konci v Jablonci je bez angažmá už skoro dva roky, na profesionální scénu by se vrátil rád.
Martin Pulpit
- říjen 2012 - květen 2013
Ve složitém období, kdy Baník skončil třikrát za sebou čtrnáctý, se v Ostravě mihnul i Martin Pulpit. Vyhlášený bouřlivák tehdy vedl třeba Milana Baroše, jenž se vrátil z tureckého Galatasaray. V trenérské kariéře zapsal už sedmadvacet angažmá, chvíli učil i tělocvik na základní škole. Je velkým fanouškem Interu Milán. Když hrál italský velkoklub v Česku, objevil se v kotli.
Martin Svědík
- červen 2013 - prosinec 2013
V červnu roku 2013 ho přivedl Baník jako neokoukaného kouče z tehdy druholigových Pardubic. Tým převzal spolu s Erichem Cviertnou, jenž však brzy nato podlehl těžké nemoci ve věku 62 let. Svědík pak vedl Mladou Boleslav, Jihlavu či Slovácko, kde se naplno zařadil mezi nejlepší tuzemské trenéry. V minulé sezoně podepsal v Brně, které dovedl zpět do nejvyšší soutěže.
František Komňacký
- prosinec 2013 - duben 2014
Tleská se mu pokaždé, když do Ostravy přijede. Právě on se stal teprve třetím koučem v historii klubu, který dovedl Baník k mistrovskému titulu. Jeho druhé angažmá na Bazalech už ale tak povedené nebylo. Mezi lety 2009 až 2012 asistoval Michalu Bílkovi u reprezentace, skvěle si vedl i v Jablonci. Trenérskou kariéru už uzavřel, fotbal sleduje zpovzdálí.
Tomáš Bernady
- duben 2014 - prosinec 2014
V dubnu 2014 řešili v Ostravě další složité chvíle. Šest kol před koncem sezony ztráceli na nesestupovou příčku hned čtyři body. Trenérský triumvirát Tomáš Bernady, Martin Svědík a Radomír Korytář si ale poradil a blížící se krach odvrátil. Zastřešoval to tehdy Bernady jako jediný vlastník požadované licence. V Baníku působí pořád, několik let je vedoucím mužstva.
Petr Frňka
- prosinec 2014 - červen 2015
Hlavní trenérské pravomoci tehdy spadaly na Martina Svědíka. Ten byl ovšem v polovině sezony 2014/15 nečekaně odvolán z pátého místa. Důvody? Podle tehdejšího majitele Petra Šafarčíka za tím stála slabší komunikace a nevyužitý ofenzivní potenciál hráčů. Proto najal Petra Frňku, který ale v Ostravě neuspěl. Po nepovedeném angažmá se vrátil do Táborska a následně se z fotbalu stáhl.
Radomír Korytář
- červen 2015 - leden 2016
Vyostřená situace mezi fanoušky a majitelem Šafarčíkem na Baník definitivně dolehla v ročníku 2015/16, kdy klub sestoupil z nejvyšší soutěže po padesáti letech. Po nepovedeném podzimu, v němž Slezané uhráli jen čtyři body, byl Radomír Korytář odvolán. Poté pracoval jako asistent v Bohemians a Karviné. Vrátil se i do Baníku, kde vedl U19. Letos v březnu se stal trenérem třetiligového Hlučína.
Vlastimil Petržela
- leden 2016 - červen 2017
První trenér v éře majitele Václava Brabce. Přišel jako velká persona, vždyť za sebou měl zvučné štace v pražských „S“, Liberci či Zenitu Petrohrad. Fanoušci si ho oblíbili, Baník totiž dovedl zpět do ligy. V závěru prvoligové kariéry trénoval ve Zlíně, pak si ale užíval důchodu. Fotbal stále sleduje, ve Vlašimi navíc trénuje dorost.
Radim Kučera
- červen 2017 - březen 2018
Při druholigové sezoně si jej majitel Václav Brabec vyhlédl ve Znojmě. Baník měl rok poté udržet mezi elitou a následně jej pozvednout, jenže tah s Radimem Kučerou se nepovedl. Dlouholetá opora zadních řad Olomouce byla odvolána v březnu 2018 kvůli neuspokojivým výsledkům, pak působila v Jihlavě, Teplicích, Prostějovu nebo Ružomberoku. Nyní šéfuje Frýdku-Místku, kde je sportovním ředitelem.
Bohumil Páník
- březen 2018 - prosinec 2019
V sezoně 2017/18 se mu povedl majstrštyk. Trápící se tým kolem Milana Baroše, Jana Laštůvky, Jiřího Fleišmana, Martina Filla nebo Václava Procházky pozvedl, zachránil a v následující sezoně jej dotáhl k pátému fleku a do finále poháru. Bohumil Páník poté vedl Karvinou, Dubnicu nad Váhom i divizní Bzenec. Nyní pracuje jako sportovní ředitel akademie druholigového Artisu.
Luboš Kozel
- prosinec 2019 - únor 2021
„S příchodem Luboše Kozla vstupuje Baník do nové etapy své existence,“ prohlásil tehdejší sportovní ředitel Marek Jankulovski. Bývalý kouč Dukly či reprezentační devatenáctky byl pro Václava Brabce vysněným koučem, nicméně v FCB vydržel v covidovém období jen čtrnáct měsíců. Poté zakotvil na severu Čech. Nyní vede Jablonec, s nímž míří do Evropy. Čeká ho i finále MOL Cupu.
Ondřej Smetana
- únor 2021 - duben 2022
- únor 2026 - současnost
Po konci hráčské kariéry trénoval Petřkovice, Vítkovice či ostravské béčko. Právě z něj si jej vedení vytáhlo v roce 2021. Následně vedl Jihlavu, Hlučín, Slovácko nebo Ružomberok, kde vyhrál slovenský pohár a zdárně bojoval i v Evropě. Před pár měsíci se do Baníku vrátil s jasným cílem - vytáhnout tým z bryndy. Zatím se to ale nedaří...
Tomáš Galásek
- duben 2022 - červen 2022
- říjen 2025 - únor 2026
Někdejší reprezentační kapitán a stěžejní muž Brücknerovy památné éry dlouho trénoval v nižších německých soutěžích. Do Baníku se vrátil v roce 2021, kdy vypomáhal Ondřeji Smetanovi, aby v závěru sezony po něm mužstvo převzal. O víc než tři roky později se nečekaně vrátil. Jenže v tíživé situaci nepomohl a v únoru byl odvolán.
Pavel Vrba
- červen 2022 - říjen 2022
Spolu s Jindřichem Trpišovským a Miroslavem Koubkem je nejuznávanějším českým stratégem poslední patnáctiletky. V Baníku se kdysi učil, což naplno zúročil v Žilině a Plzni, kde dosáhl na obří úspěchy. Po méně zdařilých štacích se do Ostravy vrátil, avšak dopadlo to neslavně, stejně jako ve Zlíně a Líšni. V Brně měl skončit kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům.