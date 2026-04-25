Chance Liga ONLINE: Brabec před kotlem, Chorý zpátky. Glosujeme finiš základní části

Hodinu před výkopem stál majitel Baníku Václav Brabec pod kotlem domácích
Hodinu před výkopem stál majitel Baníku Václav Brabec pod kotlem domácíchZdroj: Daniel Fekets (Sport)
Končí základní část fotbalové Chance Ligy. V posledních osmi zápasech dohrávaného 27. kola se před nadstavbou rozhodne, s jak velkým náskokem do ní půjde vedoucí Slavia, zda se Baník vyhne poslednímu místu, či kdo se protlačí do skupiny o titul. Průběh napínavého finiše glosují redaktoři iSport.cz přímo ze stadionů.

Jonáš Bartoš, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 15:17
Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 15:13

Bohemians - Sparta. Priske vrací do hry Irvinga i Mercada, který však nastoupí na pozici levého beka. Přednost na křídle dostal Grimaldo, na hrotu útoku zůstává Kuchta.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 15:10

Baník - Plzeň: Oproti pohárovému semifinále udělal kouč Baníku Ondřej Smetana dvě změny v základní sestavě. Od začátku nastoupí Václav Jurečka s Vlasijem Sinjavskim, kteří nahradí Daniela Holzera a potrestaného Matěje Chaluše. Překvapivě chytá Martin Jedlička, jenž v Baníku z Plzně hostuje. Zhruba hodinu před výkopem stojí majitel Baníku Václav Brabec před kotlem a přátelsky diskutuje s kotelníkem Nikosem Petrosem Kulurisem, saxofonistou kapely Kryštof. Na vítkovický stadion mezitím přicházejí první diváci.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 15:04

Slavia - Olomouc: Po jednozápasovém trestu se do sestavy Slavie vrací Tomáš Chorý, stejně tak Tomáš Holeš a David Zima. Na straně hostí je pouze na lavičce reprezentační útočník Jan Kliment.

25. dubna 2026 · 11:20

O svou budoucnost v klubech hraje na konci sezony hned několik trenérů. O koho jde a kdo má k výpovědi nejblíž?

25. dubna 2026 · 09:00

Věnoval se konkrétním hráčům i situaci kolem Briana Priskeho. „Je to velice jednoduché. V celé sezoně jsme téma pozice hlavního trenéra vůbec neřešili," uvedl Tomáš Rosický, sportovní ředitel fotbalové Sparty, v rozhovoru pro klubovou televizi.

25. dubna 2026 · 08:10

Slavia - Olomouc

Domácí hrají o: udržení pětibodového náskoku na 1. místě

Hosté hrají o: posun do top 6 (šance 16 %)

Pokud by měla Slavia přichystanou další šokující ztrátu, může se její vedení v nadstavbové části smrsknout na pouhé dva body. Sigma se k obrání favorita upíná jako k zázraku, který ji může zajistit top šestku. Když ale Hanáci zvítězí a Liberec zároveň uspěje v derby, skupina o titul jim zůstane zavřená. Dostat pod sebe i Hradec? To by musel padnout v Teplicích a Sigma by musela stáhnout jeho skóre o sedm branek. Sci-fi.

25. dubna 2026 · 08:05

Bohemians - Sparta

Domácí hrají o: posun na 10. místo a jistotu záchrany (šance 25 %)

Hosté hrají o: jistotu 2. místa (i po konci nadstavby)

Varování pro hosty, i „klokani“ mají po ostravském skalpu stále o co hrát! I pouhý bod jim může zajistit definitivní záchranu a posun do skupiny o umístění (pokud Zlín prohraje v Pardubicích a Boleslav neporazí Karvinou). Sparta má také velkou motivaci, musí vytvářet tlak na vedoucí Slavii. V případě výhry a současné ztráty Jablonce a Plzně ale může získat definitivu zisku 2. místa zajišťující 3. předkolo Ligy mistrů.

25. dubna 2026 · 08:00

Baník - Plzeň

Domácí hrají o: posun na 14. místo (šance 21 %), udržení 15. místa (šance 67 %)

Hosté hrají o: posun na 3. místo (31 %)

O tom, že Baník musí sbírat každý možný bod, nemusí být řeč – zároveň ale bude koukat i na výsledek utkání Slovácka s Duklou. V případě, že Slovácko vyhraje, půjdou Ostravané za jakéhokoliv svého výsledku do nadstavby patnáctí. Pokud zápas skončí remízou, Baník posune díky vzájemnému zápasu na 14. příčku i remíza. Nejhorší scénář? Dukla zvítězí a Baník s Plzní padne – pak půjde do nadstavby z 16. příčky. A co Viktoria? Kdyby zvítězila a Jablonec v derby jen remizoval, posune se před něj na 3. místo. Má totiž lepší gólový rozdíl (o 6 branek).

25. dubna 2026 · 07:55

Slovácko - Dukla

Domácí hrají o: udržení 14. místa (šance 67 %)

Hosté hrají o: posun na 15. místo (šance 13 %), posun na 14. místo (šance 12 %)

Záchranářský šlágr! Pražané drží 12% šanci, že se před nadstavbou dokonce sami vyšvihnou na 14. místo – musí zvítězit a fandit Plzni proti Baníku. Když naopak vyhraje Slovácko, samo navýší svůj náskok na příčku přímého sestupu o šest bodů. Pro definitivní útěk ze zóny ohrožení by mu pak stačila jedna výhra v nadstavbě.

25. dubna 2026 · 07:50

Jablonec - Liberec

Domácí hrají o: udržení 3. místa (šance 69 %)

Hosté hrají o: udržení top 6 (šance 81 %)

Liberec je pod tlakem možnosti, že nesplní svůj předsezonní cíl – postup do top šestky. V každém případě bude fandit Slavii, aby porazila Olomouc, pak může v derby klidně prohrát, protože i přes shodu bodů má na Sigmu náskok jedenácti branek ve skóre. Když rivala překvapí a Hradec padne v Teplicích, ještě se může Slovan prosmýknout na páté místo. Jablonec udrží třetí příčku (která znamená i výhodu jednoho domácího utkání v nadstavbě navíc) bez ohledu na zápas Plzně jen v případě výhry.

25. dubna 2026 · 07:35

Pardubice - Zlín

Domácí hrají o: pozici ve skupině o umístění

Hosté hrají o: udržení 10. místa a jistou záchranu (šance 60 %)

Další zápas, kdy o něco hrají jen hosté. Pardubice jsou zachráněny, tlak na ně není. Zlín momentálně drží místenku v prostřední skupině, ale i pouhá remíza na hřišti Východočechů mu ji může vzít. A to i za předpokladu, že vyhraje pouze Boleslav, která má totiž se Zlínem lepší vzájemný zápas.

25. dubna 2026 · 07:30

Karviná - Mladá Boleslav

Domácí hrají o: pozici ve skupině o umístění

Hosté hrají o: posun na 10. místo a jistotu záchranu (šance 14 %)

Zápas z kategorie méně důležitých. Karviné může být výsledek jedno, žádný zásadní posun či pád tabulkou ji nečeká. Mladá Boleslav jistou motivaci má – musí zvítězit, pokud chce ještě přiživit šanci na „last minute“ útěk ze skupiny o záchranu. Ve chvíli kdy ale vyhraje Zlín nebo Bohemians, půjdou tři body vniveč. Šance je malá.

25. dubna 2026 · 07:00

Teplice - Hradec

Domácí hrají o: body

Hosté hrají o: udržení 5. místa (šance 91 %)

Teplice jsou se Slavií a Spartou jediným týmem, který se v tabulce v posledním kole nepohne za žádné konstelace. Severočeši půjdou do nadstavby definitivně z 13. místa a jejich hlavním přáním tak bude jen udržet bodový odstup od Slovácka. Když uspěje s Hradcem, může se náskok navýšit až na nadějných devět bodů. Hradec má účast v top 6 jistou, pro udržení pátého místa mu stačí remíza.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

