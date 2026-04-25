Chance Liga ONLINE: Slavia srovnala, Sparta ztrácí už 0:2. Reakce kotle v Edenu
Končí základní část fotbalové Chance Ligy. V posledních osmi zápasech dohrávaného 27. kola se před nadstavbou rozhoduje, s jak velkým náskokem do ní půjde vedoucí Slavia, zda se Baník vyhne poslednímu místu, či kdo se protlačí do skupiny o titul. Průběh napínavého finiše glosují redaktoři iSport.cz přímo ze stadionů.
Zprávy ze dne 25. dubna 2026
Bohemians – Sparta 2:0 (74. minuta): Letenští se nemohou dostat pořádně do ofenzivy, proto Priske reaguje dvojitým střídáním. Rrahmani nastupuje za Kuchtu, který rozhodně nenavázal na výkon z minulého kola proti Jablonci. Druhou změnou je Kuol místo Grimalda.
Jablonec - Liberec 1:2 (67. minuta): Sudí Nehasil nařídil penaltu pro domácí za ruku po Nebylově střele. Ihned a bez váhání. VAR zkoumal akci tři minuty, pak penaltu potvrdil. Chramosta zase ukázal, že je střelec, snižuje.
Baník - Plzeň 0:1 (71. minuta): Utkání Baníku s Viktorií sleduje 7 094 diváků, což je o necelé dva tisíce méně, než přišlo do Vítkovic před týdnem na špíl s Bohemians. Baník stále působí ve druhém poločase špatně, Wiegeleho bránu pořádně neohrozil. Do hry se pomalu chystá Jakub Pira.
Slavia - Olomouc 1:1 (66. minuta): Tomáš Chorý měl na noze druhou branku, na čáře však předvedl úžasný reflex Jan Koutný. Slavia má nyní drtivý tlak.
Slavia - Olomouc 1:1 (65. minuta): Vyrovnávací gól a výsledek v Ďolíčku svlékl Tribunu Sever do půl těla.
Bohemians – Sparta 2:0 (62. minuta). Obrovský šok v Ďolíčku, domácí jsou v euforii. Druhý gól utkání přidává kapitán Lukáš Hůlka. Letenští, kteří hrají v deseti, mají velké starosti.
Baník - Plzeň 0:1 (63. minuta): Plzeňský kotel, kde se dnes objevilo kolem stovky fanoušků, vyvěsil transparent: „Vítej zpátky, Zbrojovko.“
Jablonec - Liberec 0:2 (59. minuta): Hostující Krollis šikovně zvyšuje a potvrzuje, že je asi nejlepším mužem na place. Jinak je hra neurovnaná, Slovan hraje vzadu v pěti, Jablonec je nepřesný.
Bohemians – Sparta 1:0 (60. minuta). Bohemians jdou do vedení. Matoušek se prosmýkl po levé straně, poslal míč do vápna a Ristovski zakončil na zadní tyči. Sparta si stěžuje směrem k rozhodčímu, který dlouho nepouštěl do hry ošetřovaného Sörensena a hosté tak v době gólu bránili jen s devíti hráči.
Slavia - Olomouc 1:1 (59. minuta): Z velkého tlaku Slavia udeřila. Střídající Mojmír Chytil srovnal na 1:1. Situaci ještě zkoumá VAR. Ofsajd? Po dvou minutách je Chytilova branka uznána jako regulérní.
Slovácko -Dukla 1:1 (58. minuta): Dukla dvakrát střídá,do akce jdou Milla a Gilbert. Domácí přišli o stopera Rundiče, jenž se zranil a nahradil ho Ndubuisi.
Slavia - Olomouc 0:1 (54. minuta): Obhájci titulu se mohlo přitížit ještě víc. Ahmad Ghali tlačil střelu na zadní tyč, Jakub Markovič míč s obtížemi vytáhl.
Bohemians – Sparta 0:0 (55. minuta). Haraslín pronikl do šestnáctky a nabil Grimaldovi, který pálil z hranice velkého vápna pouze do tyče. Branková konstrukce tak zvonila během pár minut na obou stranách.
Bohemians – Sparta 0:0 (52. minuta). Pár minut se nehrálo. V Ďolíčku se ozývají velké rány, které jdou z kotle domácích. Fanoušci „klokanů“ odpálili ohňostroj, kvůli kterému sudí Rouček přerušil utkání. Zbytek stadionu píská.
Slovácko - Dukla 1:1 (54. minuta): Útočník Pekhart dopravil míč ve skluzu do sítě,ovšem rozhodčí nakonec odmaval ofsajd,který pak potvrdil VAR
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu