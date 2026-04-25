Chance Liga ONLINE: Slavia srovnala, Sparta ztrácí už 0:2. Reakce kotle v Edenu

Milan Ristovski slaví gól proti Spartě
Milan Ristovski slaví gól proti Spartě
Rozzlobený Brian Priske
Fanoušci Slavie se radují z vyrovnávací trefy Mojmíra Chytila
Lukáš Hůlka potrestal chybu Jakuba Surovčíka
Domácí tifosi Bohemians
Zákrok Jakuba Surovčíka
Matěj Ryneš si kryje míč před Milanem Havlem
Sudí Karel Rouček vyloučil Johna Mercada
Chance Liga
Končí základní část fotbalové Chance Ligy. V posledních osmi zápasech dohrávaného 27. kola se před nadstavbou rozhoduje, s jak velkým náskokem do ní půjde vedoucí Slavia, zda se Baník vyhne poslednímu místu, či kdo se protlačí do skupiny o titul. Průběh napínavého finiše glosují redaktoři iSport.cz přímo ze stadionů.

Online přenos - Závěr základní části Chance Ligy
Zprávy ze dne 25. dubna 2026

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:34

Bohemians – Sparta 2:0 (74. minuta):  Letenští se nemohou dostat pořádně do ofenzivy, proto Priske reaguje dvojitým střídáním. Rrahmani nastupuje za Kuchtu, který rozhodně nenavázal na výkon z minulého kola proti Jablonci. Druhou změnou je Kuol místo Grimalda.

Zklamaný Brian Priske
Zklamaný Brian Priske
Rozzlobený Brian Priske
Rozzlobený Brian Priske
Jiří Fejgl, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:32

Jablonec - Liberec 1:2 (67. minuta): Sudí Nehasil nařídil penaltu pro domácí za ruku po Nebylově střele. Ihned a bez váhání. VAR zkoumal akci tři minuty, pak penaltu potvrdil. Chramosta zase ukázal, že je střelec, snižuje.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:29

Baník - Plzeň 0:1 (71. minuta): Utkání Baníku s Viktorií sleduje 7 094 diváků, což je o necelé dva tisíce méně, než přišlo do Vítkovic před týdnem na špíl s Bohemians. Baník stále působí ve druhém poločase špatně, Wiegeleho bránu pořádně neohrozil. Do hry se pomalu chystá Jakub Pira.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:28

Slavia - Olomouc 1:1 (66. minuta): Tomáš Chorý měl na noze druhou branku, na čáře však předvedl úžasný reflex Jan Koutný. Slavia má nyní drtivý tlak.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:27

Slavia - Olomouc 1:1 (65. minuta): Vyrovnávací gól a výsledek v Ďolíčku svlékl Tribunu Sever do půl těla.

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:25

Bohemians – Sparta 2:0 (62. minuta). Obrovský šok v Ďolíčku, domácí jsou v euforii. Druhý gól utkání přidává kapitán Lukáš Hůlka. Letenští, kteří hrají v deseti, mají velké starosti.

Milan Ristovski slaví gól proti Spartě
Milan Ristovski slaví gól proti Spartě
Lukáš Hůlka potrestal chybu Jakuba Surovčíka
Lukáš Hůlka potrestal chybu Jakuba Surovčíka
Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:24

Baník - Plzeň 0:1 (63. minuta): Plzeňský kotel, kde se dnes objevilo kolem stovky fanoušků, vyvěsil transparent: „Vítej zpátky, Zbrojovko.“

Jiří Fejgl, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:23

Jablonec - Liberec 0:2 (59. minuta): Hostující Krollis šikovně zvyšuje a potvrzuje, že je asi nejlepším mužem na place. Jinak je hra neurovnaná, Slovan hraje vzadu v pěti, Jablonec je nepřesný.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:22

Bohemians – Sparta 1:0 (60. minuta). Bohemians jdou do vedení. Matoušek se prosmýkl po levé straně, poslal míč do vápna a Ristovski zakončil na zadní tyči. Sparta si stěžuje směrem k rozhodčímu, který dlouho nepouštěl do hry ošetřovaného Sörensena a hosté tak v době gólu bránili jen s devíti hráči.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:21

Slavia - Olomouc 1:1 (59. minuta): Z velkého tlaku Slavia udeřila. Střídající Mojmír Chytil srovnal na 1:1. Situaci ještě zkoumá VAR. Ofsajd? Po dvou minutách je Chytilova branka uznána jako regulérní.

Michal Koštuřík, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:19

Slovácko -Dukla 1:1 (58. minuta): Dukla dvakrát střídá,do akce jdou Milla a Gilbert. Domácí přišli o stopera Rundiče, jenž se zranil a nahradil ho Ndubuisi.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:17

Slavia - Olomouc 0:1 (54. minuta): Obhájci titulu se mohlo přitížit ještě víc. Ahmad Ghali tlačil střelu na zadní tyč, Jakub Markovič míč s obtížemi vytáhl.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:15

Bohemians – Sparta 0:0 (55. minuta). Haraslín pronikl do šestnáctky a nabil Grimaldovi, který pálil z hranice velkého vápna pouze do tyče. Branková konstrukce tak zvonila během pár minut na obou stranách.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:13

Bohemians – Sparta 0:0 (52. minuta). Pár minut se nehrálo. V Ďolíčku se ozývají velké rány, které jdou z kotle domácích. Fanoušci „klokanů“ odpálili ohňostroj, kvůli kterému sudí Rouček přerušil utkání. Zbytek stadionu píská.

Michal Koštuřík, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 17:13

Slovácko - Dukla 1:1 (54. minuta): Útočník Pekhart dopravil míč ve skluzu do sítě,ovšem rozhodčí nakonec odmaval ofsajd,který pak potvrdil VAR

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

