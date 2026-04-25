Chance Liga ONLINE: Šok na Slavii, dvě červené ve Vršovicích. Baník je poslední

Václav Sejk z Olomouce se před fanoušky Slavie raduje z gólu
Václav Sejk z Olomouce se před fanoušky Slavie raduje z gólu
Kapitán Slavie Jan Bořil před utkáním proti Olomouci
Kapitán Slavie Jan Bořil před utkáním proti Olomouci
Andrew Irving se snaží blokovat míč
Hugo Sochůrek znovu nechyběl v základní sestavě
John Mercado dostal červenou kartu
Střela Lukáše Haraslína
Václav Sejk z Olomouce se raduje z trefy proti Slavii
Končí základní část fotbalové Chance Ligy. V posledních osmi zápasech dohrávaného 27. kola se před nadstavbou rozhodne, s jak velkým náskokem do ní půjde vedoucí Slavia, zda se Baník vyhne poslednímu místu, či kdo se protlačí do skupiny o titul. Průběh napínavého finiše glosují redaktoři iSport.cz přímo ze stadionů.

Zprávy ze dne 25. dubna 2026

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:41

Slavia - Olomouc 0:1 (36. minuta): Tomáš Chorý poprvé projevil emoce. Po střetu s Péterem Baráthem se faul nepískal, což si vysvětloval s postranním rozhodčím Janem Patákem.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:38

Baník - Plzeň 0:1 (35. minuta): Krátce poté, co Baník rozehrál rohový kop, míč lapil Florian Wiegele a perfektním výhozením našel Amara Memiče. Ten pak vybídl rozběhnutého Prince Adua a ve Vítkovicích nastal šok. Plzeň jde do vedení!

Michal Koštuřík, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:38

Slovácko - Dukla 0:1 (36. minuta). Hosté jdou z ničeho nic do vedení. Rajmund Mikus nerušeně vypálil ve vápně a trefil se po zemi k tyči. Dukla opouští v průběžné tabulce poslední místo a jde před Baník a Slovácko.

Jiří Fejgl, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:35

Jablonec - Liberec (31. minuta) 0:1: Domácí Alégué chyboval ve středu pole, hosté rychle otořčili hru a Diakité se trefil perfektním obstřelem.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:35

Baník - Plzeň 0:0 (31. minuta): Ve chvíli, kdy se Plzeň dostala do tlaku a Ondřej Kričfaluši zablokoval ránu Tomáše Ladry z dálky, brankář Baníku Martin Jedlička hecoval domácí fanoušky. Jde vidět, že o vítězství mu dnes hodně jde.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:34

Slavia - Olomouc 0:1 (32. minuta): Hosté vedou, ale hrají o deseti. Lurvink trefil do kolene Davida Douděru. Sudí Stanislav Volek měl hned jasno a olomouckého stopera odvelel do šaten

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:33

Bohemians - Sparta 0:0 (30. minuta). Klokani cítí šanci! Čermák se dostal až před Surovčíka, ale gólman hostů dobře zasáhl. Následně střílel Ristovski. U Letenských přibývají snadné ztráty.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:29

Baník - Plzeň 0:0 (27. minuta): Abdullahi Bewene, jenž nastupuje na pro něj netypické pozici na levém křídle, už podruhé prováhal velmi slibnou možnost. V obou případech čekal se střelou tak dlouho, až nakonec nezakončil. Z tribun se ozval jen povzdech, aby to domácí nemrzelo...

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:28

Bohemians - Sparta 0:0 (23. minuta). Velká nepříjemnost pro hosty! John Mercado dostal červenou kartu, když ve vápně soupeře trefil nohu stopera Lukáše Hůlky. Rozhodčí Karel Rouček měl hned jasno, ekvádorský reprezentant se následně coural ze hřiště do šatny. Priske na vyloučení reagoval, do hry poslal Matěje Ryneše místo Andrewa Irvinga.

25. dubna 2026 · 16:27

Za současného stavu by se do skupiny o titul protlačila Olomouc, Liberec potřebuje pomoc Slavie, nebo zabrat v Jablonci. Nebo obojí.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:25

Slavia - Olomouc 0:1 (24. minuta): Vyrovnat mohl Michal Sadílek, v čisté šanci však přestřelil.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:19

Slavia - Olomouc 0:1 (16. minuta): Šok v Edenu. Václav Sejk dostává Olomouc do vedení. Po úspěšné střele se postavil před Tribunu Sever a salutoval. Několik fanoušků si to chtělo se střelcem vyřídit, byli zastaveni pořadateli. Následně začal kotel skandovat Sejk je č....k.

Václav Sejk z Olomouce se před fanoušky Slavie raduje z gólu
Václav Sejk z Olomouce se před fanoušky Slavie raduje z gólu
Václav Sejk z Olomouce se raduje z trefy proti Slavii
Václav Sejk z Olomouce se raduje z trefy proti Slavii
Václav Sejk z Olomouce se raduje z trefy proti Slavii
Václav Sejk z Olomouce se raduje z trefy proti Slavii
Jiří Fejgl, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:17

Jablonec - Liberec (15. minuta) 0:0: Domácí Jawo byl faulován ve vápně, rozhodčí Nehasil nejprve penaltu odmítl, ale po konzultaci s videem se opravil. Jablonecký střelec Jawo ji však zahrál ledabyle, vůbec netrefil bránu.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:16

Baník - Plzeň 0:0 (16. minuta): Fanoušci Baníku oceňují sympatický vstup domácího celku do zápasu. Své mužstvo hlasitě podporují a zatím se pokřiky „Rubejte za Baník“ nebo „Bojujte za Baník“ neozvaly.

Michal Koštuřík, redaktor iSport.cz
25. dubna 2026 · 16:14

Slovácko - Dukla 0:0 (10. minuta). V sestavě domácích je na hrotu Jan Suchan, distancované Vaška a Blahuta nahradili Huk a uzdravený Trávník.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

