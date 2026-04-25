Chance Liga ONLINE: Šok na Slavii, dvě červené ve Vršovicích. Baník je poslední
Končí základní část fotbalové Chance Ligy. V posledních osmi zápasech dohrávaného 27. kola se před nadstavbou rozhodne, s jak velkým náskokem do ní půjde vedoucí Slavia, zda se Baník vyhne poslednímu místu, či kdo se protlačí do skupiny o titul. Průběh napínavého finiše glosují redaktoři iSport.cz přímo ze stadionů.
Zprávy ze dne 25. dubna 2026
Slavia - Olomouc 0:1 (36. minuta): Tomáš Chorý poprvé projevil emoce. Po střetu s Péterem Baráthem se faul nepískal, což si vysvětloval s postranním rozhodčím Janem Patákem.
Baník - Plzeň 0:1 (35. minuta): Krátce poté, co Baník rozehrál rohový kop, míč lapil Florian Wiegele a perfektním výhozením našel Amara Memiče. Ten pak vybídl rozběhnutého Prince Adua a ve Vítkovicích nastal šok. Plzeň jde do vedení!
Slovácko - Dukla 0:1 (36. minuta). Hosté jdou z ničeho nic do vedení. Rajmund Mikus nerušeně vypálil ve vápně a trefil se po zemi k tyči. Dukla opouští v průběžné tabulce poslední místo a jde před Baník a Slovácko.
Jablonec - Liberec (31. minuta) 0:1: Domácí Alégué chyboval ve středu pole, hosté rychle otořčili hru a Diakité se trefil perfektním obstřelem.
Baník - Plzeň 0:0 (31. minuta): Ve chvíli, kdy se Plzeň dostala do tlaku a Ondřej Kričfaluši zablokoval ránu Tomáše Ladry z dálky, brankář Baníku Martin Jedlička hecoval domácí fanoušky. Jde vidět, že o vítězství mu dnes hodně jde.
Slavia - Olomouc 0:1 (32. minuta): Hosté vedou, ale hrají o deseti. Lurvink trefil do kolene Davida Douděru. Sudí Stanislav Volek měl hned jasno a olomouckého stopera odvelel do šaten
Bohemians - Sparta 0:0 (30. minuta). Klokani cítí šanci! Čermák se dostal až před Surovčíka, ale gólman hostů dobře zasáhl. Následně střílel Ristovski. U Letenských přibývají snadné ztráty.
Baník - Plzeň 0:0 (27. minuta): Abdullahi Bewene, jenž nastupuje na pro něj netypické pozici na levém křídle, už podruhé prováhal velmi slibnou možnost. V obou případech čekal se střelou tak dlouho, až nakonec nezakončil. Z tribun se ozval jen povzdech, aby to domácí nemrzelo...
Bohemians - Sparta 0:0 (23. minuta). Velká nepříjemnost pro hosty! John Mercado dostal červenou kartu, když ve vápně soupeře trefil nohu stopera Lukáše Hůlky. Rozhodčí Karel Rouček měl hned jasno, ekvádorský reprezentant se následně coural ze hřiště do šatny. Priske na vyloučení reagoval, do hry poslal Matěje Ryneše místo Andrewa Irvinga.
Za současného stavu by se do skupiny o titul protlačila Olomouc, Liberec potřebuje pomoc Slavie, nebo zabrat v Jablonci. Nebo obojí.
Slavia - Olomouc 0:1 (24. minuta): Vyrovnat mohl Michal Sadílek, v čisté šanci však přestřelil.
Slavia - Olomouc 0:1 (16. minuta): Šok v Edenu. Václav Sejk dostává Olomouc do vedení. Po úspěšné střele se postavil před Tribunu Sever a salutoval. Několik fanoušků si to chtělo se střelcem vyřídit, byli zastaveni pořadateli. Následně začal kotel skandovat Sejk je č....k.
Jablonec - Liberec (15. minuta) 0:0: Domácí Jawo byl faulován ve vápně, rozhodčí Nehasil nejprve penaltu odmítl, ale po konzultaci s videem se opravil. Jablonecký střelec Jawo ji však zahrál ledabyle, vůbec netrefil bránu.
Baník - Plzeň 0:0 (16. minuta): Fanoušci Baníku oceňují sympatický vstup domácího celku do zápasu. Své mužstvo hlasitě podporují a zatím se pokřiky „Rubejte za Baník“ nebo „Bojujte za Baník“ neozvaly.
Slovácko - Dukla 0:0 (10. minuta). V sestavě domácích je na hrotu Jan Suchan, distancované Vaška a Blahuta nahradili Huk a uzdravený Trávník.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu