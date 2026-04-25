SESTŘIHY: Slavia zase na koni, prohra Sparty a Baník u dna. Jak vypadal finiš před nadstavbou
Tak dramatický finiš před nadstavbou tu v Chance Lize snad ještě nebyl. Fotbalisté Slavie v posledním kole základní části otočili duel proti Olomouci a navíc je potěšila prohra druhé Sparty 0:2 na Bohemians. Jejich náskok je osmibodový. Zlá zpráva i pro Baník – proti Plzni vyšla naprázdno, v kombinaci s výhrou Dukly padl na poslední místo a čeká ho těžký boj o přežití. Sledovali jsme ONLINE přímo ze stadionů, na iSportu si pusťte SESTŘIHY všech utkání. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>
Slavia - Olomouc 2:1
Slavia porazila doma 2:1 Olomouc a základní část zakončila v čele tabulky s osmibodovým náskokem na druhou Spartu, která prohrála 0:2 na hřišti Bohemians 1905. Hanáky poslal do vedení po čtvrthodině Václav Sejk. Ve 31. minutě byl vyloučen olomoucký stoper Louis Lurvink a obhájci titulu po změně stran v přesilovce otočili skóre zásluhou branek Mojmíra Chytila a Davida Mosese.
Pardubice - Zlín 3:1
Zlín prohrál v Pardubicích 1:3 a neudržel postavení v play off o umístění pro nadstavbu, kde ho po vítězství nad Spartou vystřídali Bohemians 1905. Nováček soutěže sice gólem Tomáše Poznara odpověděl na úvodní branku Daniela Smékala, ale v závěru zajistili Východočechům triumf střídající Štěpán Míšek a Abdullahi Tanko.
Jablonec - Liberec 1:2
Liberec zvítězil v podještědském derby v Jablonci 2:1. V úvodu neproměnil penaltu domácí Lamin Jawo a hosty poslal v 31. minutě do vedení Toumani Diakité. Po změně stran přidal pojistku Raimonds Krollis, v 67. minutě ze druhého pokutového kopu pro Jablonec snížil střídající Jan Chramosta, ale srovnat už čerstvý finalista poháru nedokázal.
Baník - Plzeň 0:1
Plzeň zakončila základní část výhrou 1:0 v Ostravě a do nadstavbové skupiny o titul půjde z třetího místa, jelikož Jablonec v souběžně hraném zápase podlehl v podještědském derby Liberci 1:2. O výhře Viktorie rozhodl Prince Adu. Západočeši zvítězili po třech kolech. Baník prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a i kvůli triumfu Dukly 2:1 na Slovácku klesl na poslední příčku.
Bohemians - Sparta 2:0
Sparta prohrála v pražském derby na stadionu Bohemians 1905 0:2 a její ztráta na lídra tabulky Slavii před nadstavbou narostla na osm bodů. Letenští hráli od 20. minuty bez vyloučeného Jhona Mercada, po přestávce během dvou minut skórovali Milan Ristovski a Lukáš Hůlka. Vršovičtí si zajistili záchranu, posunuli se na desátou příčku a v nadstavbě budou hrát play off o umístění.
Teplice - Hradec 0:1
Hradec Králové vyhrál v Teplicích 1:0 a do nadstavbové části půjde z pátého místa. Páté vítězství v nejvyšší soutěži po sobě vystřelil „Votrokům“ z penalty v 67. minutě jubilejní desátou brankou v sezoně kapitán Vladimír Darida. Severočeši prohráli v lize potřetí za sebou a zakončili základní část na třináctém místě.
Slovácko - Dukla 1:2
Dukla zvítězila na Slovácku 2:1 a opustila poslední místo tabulky. Pražané šli do vedení ve 34. minutě po střele Rajmunda Mikuše, domácí vyrovnali v nastavení prvního poločasu z kopačky Jana Suchana, ale v 89. minutě rozhodl o výhře hostů vlastní gól Tomáše Huka.
Zprávy ze dne 25. dubna 2026
Souhrn výsledků 27. kola
Slavia - Olomouc 2:1 (58. Chytil, 82. Moses - 15. Sejk). Slavia zvýšila náskok na druhou Spartu na osm bodů, Sigma skončila sedmá.
Bohemians - Sparta 2:0. (60. Ristovski, 62. Hůlka). Ztráta hostů na vedoucí Slavii narostla na osm bodů.
Baník Ostrava - Plzeň 0:1 (35. Adu). Plzeň zvítězila po třech kolech a je třetí, Baník prohrál v lize popáté po sobě a klesl na poslední místo.
Jablonec - Liberec 1:2 (67. Chramosta z pen. - 31. Diakité, 59. Krollis). Liberec si zajistil účast v nadstavbové skupině o titul.
Slovácko - Dukla 1:2 (45.+2 Suchan - 35. Mikuš, 89. Traoré). Dukla vyhrála po třech kolech a opustila poslední místo tabulky.
Karviná - M. Boleslav 0:3 (20. Ševčík, 75. Kabongo, 77. Macek). Středočeši neprohráli 9 kol v řadě, budou ale hrát skupinu o záchranu.
Teplice - Hradec Králové 0:1 (67. Darida z pen.). Hradec v lize zvítězil popáté za sebou a do nadstavbové části půjde z pátého místa.
Pardubice - Zlín 3:1 (42. Smékal, 78. Míšek, 89. Tanko - 71. Poznar). Zlín se propadl do nadstavbové skupiny o záchranu.
Jablonec - Liberec 1:2. Rozpor mezi jabloneckým a libereckým klubem ohledně vstupenek pro fanoušky skončil až po derby, které nakonec ovládl hostující Slovan. Tiskový mluvčí klubu Tomáš Čarnogurský se po tiskové konferenci trenéra Radoslava Kováče pustil do soupeře. „Bylo nám řečeno, že je stadion vyprodaný. Vy jste ho viděli, já ne,“ naznačil, že hosté by využili více míst, než jim bylo dopřáno. „Ale děkuju domácím, že nám pomohli nahecovat naše fanoušky i naše hráče,“ doplnil. Trenér Kováč jen rychle zareagoval: „Dobře, Tome.“
Baník - Plzeň: Tiskový mluvčí Plzně Václav Hanzlík mluvil na tiskové konferenci o zdravotním zásahu v kotli. „Zatřásla s námi zpráva, kde se těžce zranil jeden z fanoušků, přejeme mu brzké udravení,“ uvedl. Kouč Martin Hyský ho pak doplnil: „Hrajeme to pro lidi, pevně věřím, že mladý kluk, který měl nehodu, bude snad v pořádku. Otřáslo to s námi, tohle si samozřejmě nepřejeme.“
Baník - Plzeň: Smutná i naštvaná atmosféra v Ostravě. Fanoušci na protější tribuně hlasitě požadovali odchod výkonného ředitele Michala Běláka. Na hráče se pískalo a ti odešli do šaten. Dresy nesundali.
Jablonec - Liberec 1:2. Liberec to dokázal. Brankář Koubek chytil v poslední minutě jasnou šanci Cedidlovi, ihned poté byl duel ukončen. Trenér Kováč se objal s realizačním týmem, na lavici přišli také Theo Gebre Selassie a Michael Rabušic. Hráči pak začali slavit s fanoušky. Liga tudíž prožije ještě jedno severočeské derby.
Bohemians – Sparta 2:0. Sparta asi definitivně vypadává z boje o titul. Po červené kartě Mercada ze 20. minuty „klokani“ zaslouženě vyhrávají pražské derby po gólech Ristovského a Hůlky. Díky velké výhře Bohemians překvapivě proklouzli do prostřední skupiny o umístění.
Baník - Plzeň 0:1: Je konec. Ač si Baník v závěru pár šancí vytvořil, z duelu s Viktorií odešel bez bodového zisku a po posledním kole základní části padá na 16. místo. Zraky přítomných se ale upínají k plzeňskému kotli, kde stále probíhá záchranná akce. Naopak domácí kotelníci teď skandují směrem k hráčům: Ostuda Baníku. Fotbalistům se ke skupině nejvěrnějších příliš nechce.
Baník - Plzeň 0:1 (90. minuta): V nastaveném čase se z kotle Baníku už ozývá pokřik: Rubejte za Baník. Ostravští jsou v této chvíli v tabulce poslední!
Baník - Plzeň 0:1 (90. minuta): Zdravotní potíže v kotli plzeňských fanoušků jsou zřejmě závažnější, než se zdálo. Z druhé strany hřiště přibíhají další zdravotníci i s nosítky.
Slovácko - Dukla 1:2 (90. minuta): Šokující závěr! Po zavaru v šestnáctce se hosté ujímají vedení po gólu Traoreho. Na poslední chvíli se mění pořadí na posledním místě ligy. Tam nyní opět padá Baník.
Baník - Plzeň 0:1 (88. minuta): V plzeňském kotli se děly nepříjemnosti. Hostující fanoušci zuřivě gestikulovali směrem k záchranářům, aby přiběhli. Zdravotníci rychle přispěchali na místo, ale už se zdá, že je všechno v pořádku.
Slavia - Olomouc 2:1 (83. minuta): Domácí otáčejí zápas. Tečovanou střelou zpoza vápna se prosazuje David Moses. Nejsmutnějším mužem na hřišti je nyní Jan Kliment. Právě on změnil dráhu střely a nedal Koutnému šanci zasáhnout.
Baník - Plzeň 0:1 (85. minuta). Plzeň úplně vypadla ze zápasu, střídající Valenta, Sojka a Toure nenavázali na výkony Ladry, Panoše a Adua. Naopak Baník cítí šanci na vyrovnání a roste jeho tlak, měl minimálně dvě zajímavé gólové možnosti.
Bohemians – Sparta 2:0 (74. minuta): Letenští se nemohou dostat pořádně do ofenzivy, proto Priske reaguje dvojitým střídáním. Rrahmani nastupuje za Kuchtu, který rozhodně nenavázal na výkon z minulého kola proti Jablonci. Druhou změnou je Kuol místo Grimalda.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu