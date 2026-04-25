Slavia zase na koni, prohra Sparty a Baník u dna. Jak vypadal finiš před nadstavbou
Tak dramatický finiš před nadstavbou tu v Chance Lize snad ještě nebyl. Fotbalisté Slavie v posledním kole základní části otočili duel proti Olomouci a navíc je potěšila prohra druhé Sparty 0:2 na Bohemians. Jejich náskok je osmibodový. Zlá zpráva i pro Baník – proti Plzni vyšla naprázdno, v kombinaci s výhrou Dukly padl na poslední místo a čeká ho těžký boj o přežití. Sledovali jsme ONLINE přímo ze stadionů.
Zprávy ze dne 25. dubna 2026
Baník - Plzeň: Smutná i naštvaná atmosféra v Ostravě. Fanoušci na protější tribuně hlasitě požadovali odchod výkonného ředitele Michala Běláka. Na hráče se pískalo a ti odešli do šaten. Dresy nesundali.
Souhrn výsledků 27. kola
Slavia - Olomouc 2:1 (58. Chytil, 82. Moses - 15. Sejk). Slavia zvýšila náskok na druhou Spartu na osm bodů, Sigma skončila sedmá.
Bohemians - Sparta 2:0. Ztráta hostů na vedoucí Slavii narostla na osm bodů.
Baník Ostrava - Plzeň 0:1 (35. Adu). Plzeň zvítězila po třech kolech a je třetí, Baník prohrál v lize popáté po sobě a klesl na poslední místo.
Jablonec - Liberec 1:2 (67. Chramosta z pen. - 31. Diakité, 59. Krollis). Liberec si zajistil účast v nadstavbové skupině o titul.
Slovácko - Dukla 1:2 (45.+2 Suchan - 35. Mikuš, 89. Traoré). Dukla vyhrála po třech kolech a opustila poslední místo tabulky.
Karviná - M. Boleslav 0:3 (20. Ševčík, 75. Kabongo, 77. Macek). Středočeši neprohráli 9 kol v řadě, budou ale hrát skupinu o záchranu.
Teplice - Hradec Králové 0:1 (67. Darida z pen.). Hradec v lize zvítězil popáté za sebou a do nadstavbové části půjde z pátého místa.
Pardubice - Zlín 3:1 (42. Smékal, 78. Míšek, 89. Tanko - 71. Poznar). Zlín se propadl do nadstavbové skupiny o záchranu.
Jablonec - Liberec 1:2. Liberec to dokázal. Brankář Koubek chytil v poslední minutě jasnou šanci Cedidlovi, ihned poté byl duel ukončen. Trenér Kováč se objal s realizačním týmem, na lavici přišli také Theo Gebre Selassie a Michael Rabušic. Hráči pak začali slavit s fanoušky. Liga tudíž prožije ještě jedno severočeské derby.
Bohemians – Sparta 2:0. Sparta asi definitivně vypadává z boje o titul. Po červené kartě Mercada ze 20. minuty „klokani“ zaslouženě vyhrávají pražské derby po gólech Ristovského a Hůlky. Díky velké výhře Bohemians překvapivě proklouzli do prostřední skupiny o umístění.
Baník - Plzeň 0:1: Je konec. Ač si Baník v závěru pár šancí vytvořil, z duelu s Viktorií odešel bez bodového zisku a po posledním kole základní části padá na 16. místo. Zraky přítomných se ale upínají k plzeňskému kotli, kde stále probíhá záchranná akce. Naopak domácí kotelníci teď skandují směrem k hráčům: Ostuda Baníku. Fotbalistům se ke skupině nejvěrnějších příliš nechce.
Baník - Plzeň 0:1 (90. minuta): V nastaveném čase se z kotle Baníku už ozývá pokřik: Rubejte za Baník. Ostravští jsou v této chvíli v tabulce poslední!
Baník - Plzeň 0:1 (90. minuta): Zdravotní potíže v kotli plzeňských fanoušků jsou zřejmě závažnější, než se zdálo. Z druhé strany hřiště přibíhají další zdravotníci i s nosítky.
Slovácko - Dukla 1:2 (90. minuta): Šokující závěr! Po zavaru v šestnáctce se hosté ujímají vedení po gólu Traoreho. Na poslední chvíli se mění pořadí na posledním místě ligy. Tam nyní opět padá Baník.
Baník - Plzeň 0:1 (88. minuta): V plzeňském kotli se děly nepříjemnosti. Hostující fanoušci zuřivě gestikulovali směrem k záchranářům, aby přiběhli. Zdravotníci rychle přispěchali na místo, ale už se zdá, že je všechno v pořádku.
Slavia - Olomouc 2:1 (83. minuta): Domácí otáčejí zápas. Tečovanou střelou zpoza vápna se prosazuje David Moses. Nejsmutnějším mužem na hřišti je nyní Jan Kliment. Právě on změnil dráhu střely a nedal Koutnému šanci zasáhnout.
Baník - Plzeň 0:1 (85. minuta). Plzeň úplně vypadla ze zápasu, střídající Valenta, Sojka a Toure nenavázali na výkony Ladry, Panoše a Adua. Naopak Baník cítí šanci na vyrovnání a roste jeho tlak, měl minimálně dvě zajímavé gólové možnosti.
Bohemians – Sparta 2:0 (74. minuta): Letenští se nemohou dostat pořádně do ofenzivy, proto Priske reaguje dvojitým střídáním. Rrahmani nastupuje za Kuchtu, který rozhodně nenavázal na výkon z minulého kola proti Jablonci. Druhou změnou je Kuol místo Grimalda.
Jablonec - Liberec 1:2 (67. minuta): Sudí Nehasil nařídil penaltu pro domácí za ruku po Nebylově střele. Ihned a bez váhání. VAR zkoumal akci tři minuty, pak penaltu potvrdil. Chramosta zase ukázal, že je střelec, snižuje.
Baník - Plzeň 0:1 (71. minuta): Utkání Baníku s Viktorií sleduje 7 094 diváků, což je o necelé dva tisíce méně, než přišlo do Vítkovic před týdnem na špíl s Bohemians. Baník stále působí ve druhém poločase špatně, Wiegeleho bránu pořádně neohrozil. Do hry se pomalu chystá Jakub Pira.
Slavia - Olomouc 1:1 (66. minuta): Tomáš Chorý měl na noze druhou branku, na čáře však předvedl úžasný reflex Jan Koutný. Slavia má nyní drtivý tlak.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu