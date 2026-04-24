Rosický o Priskeho pozici, situaci béčka i brankářích: Jeden pravděpodobně přijde
Věnoval se konkrétním hráčům i situaci kolem Briana Priskeho. „Je to velice jednoduché. V celé sezoně jsme téma pozice hlavního trenéra vůbec neřešili,“ uvedl Tomáš Rosický, sportovní ředitel fotbalové Sparty, v rozhovoru pro klubovou televizi. Deník Sport a web iSport vybral klíčová témata, kterých se letenský funkcionář dotknul.
O současném stavu Sparty
„Nejsme ještě u konce, na velké hodnocení je brzy. Přesto cíle, které jsme si vytyčili v polovině sezony, nenaplňujeme. Vypadli jsme z poháru v Boleslavi, což pořád těžce koušu, jak jsme se tam představili, a zaslouženě jsme vypadli s Alkmaarem. Na druhou stranu herní progres od zimy je u týmu jasně vidět. Na jaře jsme první v tabulce, nastříleli jsme nejvíc gólů a defenziva celého týmu se zlepšila. Jsou tam pozitiva a jsem zvědavý, jak budou pokračovat. Ještě se toho může hodně stát.“
O herních nedostatcích
„Nepodařilo se nám prosadit náš herní styl proti větším týmům, třeba v zápasech proti Plzni, Slavii a Alkmaaru. V ostatních zápasech je rozpoznatelný, a to i s negativními aspekty, o kterých víme a snažíme se na nich pracovat. Zásadní problém je, že málo sprintujeme, když máme balon. Čili se to týká proběhů, náběhů za obranu a ochotě rotovat. V dnešním fotbale musíš sprintovat. Neexistuje, že si někdo po ztrátě míče dovolí jít zpátky pěšky. A to jsou věci, ve kterých musejí být trenéři důraznější. To si nikdo nemůže dovolit.“
O pozici Briana Priskeho
„Je to velice jednoduché. V celé sezoně jsme téma pozice hlavního trenéra vůbec neřešili.“
O gólmanovi Jakubu Surovčíkovi
„Byly to pro něj po poháru v Olomouci a proti Artisu Brno těžké časy, ale trenéři a celý klub mu dal důvěru. V zimě se volalo, že musí přijít jiný gólman, ale říkali jsme, že máme dva dobré brankáře a jsem rád, že se ukázalo, že Kuba Surovčík je jedním z nich. Věřím, že se bude nadále zlepšovat a chytat dobře.“
O možném příchodu Adama Zadražila
„Je pravděpodobné, že jeden brankář v létě přijde. Nebudu ale konkrétní u žádného hráče, protože to není fér ke klubu, za který hraje.“
O přestupových obdobích
„Obměna týmu neustále trvá a bude pokračovat. Myslím, že se ukázalo, že postupnější cesta je lepší, než dělat radikální zásah. V takovém případě trvá trochu déle, že se tým sehraje. Je to o návaznosti na taktické aspekty a na to, co nám ve hře chybí. (…) Pro mě je to postupné, hráčům musíme dát čas. Vidíme to na Johnu Mercadovi, který se neustále lepší a jeho strop je ještě dál.“
O situaci mezi útočníky
„Nemyslím si, že máme problém s útočníky, od začátku jarní části jsme dali nejvíc gólů z celé soutěže. Matyáš Vojta přicházel v zimě jako mladý hráč s tím, že se bude rozvíjet. Je jasné, že každý od něj čeká góly, ale máme s ním trpělivost. Herní progres je jednoznačný, lepší se. Albion Rrahmani je nadále nejlepší střelec Sparty, dal čtrnáct gólů, sezonu začal v základní sestavě a pak z ní vypadl i kvůli zdravotním důvodům. Honza Kuchta ukázal v posledním zápase, že je pořád velmi dobrý útočník. On to určitě unese v pohodě – nechceme Kuchtu, který hrál pohár v Boleslavi, ale chceme toho Kuchtu, který dal naposledy dva góly.“
O plánu s Jhoannerem Chávezem
„Znám ho velmi dobře, díval jsem se na něj, ještě když byl v Ekvádoru. Věděli jsme, že jde o risk, protože dlouho nehrál. Přesto jsme do toho šli. Věděli jsme už v ten moment, že půjdeme do čtyřobráncového systému, jen jsme čekali na správný moment. Chávez je do čtyřky ideální, protože má dobrou figuru, je rychlý, dobře brání a splňoval naše požadavky. Šli jsme do risku, který bohužel nevyšel.“
O Hugovi Sochůrkovi
„Hugova obrovská kvalita je adaptace na jakoukoliv novou překážku. Jakmile začal trénovat s béčkem, viděli jsme obrovské kroky dopředu. Nepotřeboval čas na adaptaci, nebo jen minimální. Velmi brzo na podzim jsme věděli, že půjde do přípravy s áčkem. Když jsem viděl na soustředění tréninky a zápasy, byl to plnohodnotný hráč, plynule se zařadil mezi ostatní. Věděli jsme, že ho Brian může kdykoliv použít. Plán byl, že od podzimu bude naplno v plném procesu s áčkem a od léta mu uděláme pozici v týmu, že nebudeme nikoho kupovat. Měli jsme ale pár zranění v záloze a Brian se ho nebál postavit. Hugo chytil šanci za pačesy a utíká s ní kupředu. Jsme s ním spokojení, je charakterově výborný kluk. Je pro nás plnohodnotným hráčem.“
O situaci druholigového béčka
„Nevypadá to momentálně vůbec dobře. Ten tým dlouho nevyhrál, je vidět, že kluci nemají sebevědomí. Zápasy jsou vyrovnané, ale není to tak, jak jsme si to představovali. (…) Reagovali jsme tím, že jsme do týmu naposouvali spoustu mladých hráčů, aby dostali co nejdřív minuty v dospělém fotbale. Chtěli jsme to risknout, otočit. Vždycky chcete vyhrát, ale pro nás je nejdůležitější hráčský rozvoj, proto jsou všichni naposouvaní výš. Když budeme mít v béčku starší hráče, tak vezmou minuty mladším. Musí to být zároveň správný typ hráče, jako byli Pavelka nebo Vácha. Nemůžeme vzít jen tak někoho. A vždy je otázka, jestli jeden hráč je tak zásadní. Třeba jo, ale udělali jsme rozhodnutí otočit mladé, kteří potřebují zkušenosti. Jak to dopadne, se ještě ukáže.“
O Luboši Loučkovi
„Je pořád mladý trenér, cíl je ho neustále posouvat a edukovat. Nemá jednoduchou pozici, protože každý půlrok a rok se mu obmění tým. Ale proto tam je – aby pracoval s mladými hráči a rozvíjel je. Ví, jaká je jeho role. Má denní přístup k Brianu Priskemu, má vedle sebe trenérského mentora. Řeší spolu spoustu věcí. S tou situací je srozuměn a musí udělat vše, aby béčko případně zůstalo ve druhé lize a hráči se rozvíjeli. To je zásadní bod B-týmu a akademie.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|24
|13
|5
|6
|41:25
|44
|3
Artis
|24
|12
|6
|6
|39:30
|42
|4
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|5
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6
Žižkov
|24
|11
|5
|8
|32:35
|38
|7
Ústí
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|9
Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14
Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup