Smetanův zápas pravdy, teď už bezpodmínečně musí. Janotka i Rada jsou Baníku otevření
Znovu je to téma. Možná stejně ožehavé jako zpočátku jara, kdy se zleva zprava řešila budoucnost Tomáše Galáska. Ani jeho nástupce Ondřej Smetana zatím body a výsledky nedoručuje, navíc je na tom fotbalový Baník procentuálně ještě hůř. Duel dohrávaného 27. kola Chance Ligy s Plzní proto ukáže pravdu. Pokud ho třiačtyřicetiletý kouč nezvládne, vedení FCB bude muset s velkou pravděpodobností jednat. Jaké scénáře můžou v ostravských kancelářích po případné víkendové porážce nastat?
V únoru se vracel do Baníku s jasně vytyčeným cílem. Měl zachránit špatně se vyvíjející sezonu a pokud možno uspět v MOL Cupu. V něm dostal Ondřej Smetana modrobílý mančaft do semifinále, kde však padl s Karvinou.
Daleko závažnější je situace v Chance Lize, v níž jsou Ostravané kolo před koncem základní části patnáctí. S dvoubodovým náskokem na poslední Duklu a sedmibodovou propastí na třinácté Teplice, které by se za současných okolností barážovým starostem vyhnuly.
V ambiciózním Baníku řeší trable už několik měsíců. V tom nadcházejícím budou odvracet čistou sportovní katastrofu, kterou by případný sestup do druhé ligy znamenal.
Všeobecně se očekávalo, že se Slezané po zimních příchodech Václava Jurečky, Abdallaha Gninga nebo Vlasije Siňavského zvednou. Jenže omyl. Každým dalším kolem se neforma Baníku prohlubuje, ostatně pět soutěžních porážek za sebou hovoří jasnou řečí. Barážová střetnutí s Táborskem, Artisem, Opavou, Příbramí nebo Žižkovem jsou nebezpečně blízko.
Pokud chtějí v Ostravě černé scénáře oddálit, v sobotnímu duelu s Plzní musí bezpodmínečně uspět, minimálně remizovat. Částečně jim nahrává, že v krizi jsou i Západočeši. Ti prohráli s Pardubicemi, remizovali na Slavii a zkraje dubna jen plichtili s Teplicemi. Budoucnost Martina Hyského je krajně nejistá, stejně jako Smetanova.
V pracovnách na Bazalech si samozřejmě přejí, aby Baník konečně vyhrál, což se mu doma s Plzní povedlo v posledních sedmnácti letech jen v jednom případě. Pokud by to tentokrát klaplo, Smetana by pokračoval dál a v následujícím týdnu tým připravoval na první nadstavbový zápas.
Smetana: Jsme blízko bodu, kdy...
Ani v případě remízy by ostravské vedení pravděpodobně nezasáhlo. Snad jen kdyby Dukla vyhrála v Uherském Hradišti a poslední trojlístek se tak srovnal na třiadvaceti získaných bodech. Baník by však mohl čerpat z lepších vzájemných zápasů, což by mu zajistilo souboje se Slováckem i Pražany doma.
Jestliže s Viktorií padne, k trenérské rošádě už pravděpodobně dojde. Aby bylo jasno, porážky Baníku ani zdaleka nejdou jen za realizačním týmem, nicméně jakýkoliv impuls by se v nepříznivých časech šiknul. Bezmála dvoumetrový kouč zatím v Chance Lize uhrál jen čtyři body ze sedmi svárů.
„Musíme si přiznat, že příčiny toho všeho nevznikly jen v posledním týdnu, je potřeba se dívat dopředu,“ hlásil Smetana po pohárovém vyřazení. „Myslím si, že uplynulé dva měsíce pracujeme nadstandardně, konzistentně a teď jsme předvedli i dobrou reakci. Bodu, kdy se to zlomí, jsme blízko. Kluci také ukázali, že tomu věří a že za tím všichni jdeme. Hledat příčiny, že se to stalo? Bilance není jiná než v předchozích měsících.“
Pokud by k odvolání došlo, kteří nástupci hned připadají do úvahy? Nejvíc se skloňuje jméno Tomáše Janotky, jenž pohárové derby s Karvinou sledoval přímo z tribuny. V podcastu Livesport Daily potvrdil, že by se podpisu v Baníku nebránil. „Dřív jsem si to nedovedl představit, ale vím, že nejde být celý život v jednom městě, takže teď říkám, že bych tam jednoznačně šel,“ hlásil.
Stejně to má i Petr Rada, další možný adept. „Já se nebráním ničemu. Kdyby někdo přišel, určitě bych to zvážil. Baník je dobrá adresa, co se týče oddaného majitele, který tomu obětoval hrozně moc. Když se tam nedaří, ženou vás vodovodní trubkou až do Prahy, ale já se toho nebojím. Nebál jsem se nikdy ničeho,“ usmál se sedmašedesátiletý kouč v podcastu Vládci fotbalu.
Variantou může být i Josef Dvorník, trenér druholigového béčka. Před časem však podal výpověď, a pokud se nic převratného nestane, po sezoně z klubu zmizí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu