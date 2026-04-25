Trenéři pod tlakem: Hyský v krizi, co Hapal v Olomouci? Pokud Slovan havaruje, tak...
Na programu fotbalové Chance Ligy je poslední kolo základní části. Pak už zbývá jen nadstavba, ve které se ale bude rozhodovat nejen o titulu a sestupu, případně pozici v baráži. O svou budoucnost v klubech totiž hraje hned několik trenérů. O koho jde a kdo má k výpovědi nejblíž?
Brian Priske
2. Sparta
29 zápasů/63 bodů
Bodová úspěšnost: 72 %
Přebral Spartu v kritickém stavu a měl jí vrátit šmrnc a trofeje. Pokud Slavia ve finiši nezkolabuje, Letenští zůstanou už druhý rok po sobě na suchu. Půjde o obrovské zklamání, nesplněný cíl, ale Priskeho hlavu nejspíš nesetne. I Tomáš Rosický čerstvě řekl: „Je to velice jednoduché. V celé sezoně jsme téma pozice hlavního trenéra vůbec neřešili.“ Přesto dánský kouč ví, o co v nadstavbě hraje. A jestli předvede v následujících týdnech další propad, tlak na bosse lavičky okamžitě naroste.
Martin Hyský
4. Plzeň
18 zápasů/34 bodů
Bodová úspěšnost: 63 %
Problémem je aktuální výsledková i herní krize: Plzeň z posledních deseti zápasů pouze dvakrát vyhrála. Hyský dostal na podzim velkou důvěru i prostor při skládání kádru, teď je před výjezdem na Baník pod enormním tlakem. Pokud v Ostravě ztratí, zvlášť jestli předvede výkon podobný tomu poslednímu s Pardubicemi (0:1), je klidně možný radikální krok ještě před startem nadstavby. „Projekt Hyský“ nemusí pod Adolfem Šádkem přežít ani jednu sezonu.
Radoslav Kováč
6. Liberec
29 zápasů/43 bodů
Bodová úspěšnost: 49 %
Na severu je dva roky. Loni zkolaboval s týmem v posledním kole základní části a do Skupiny o titul Slovan nenasměroval. Nyní je situace identická. Aby se Liberec dostal, respektive zůstal v elitní společnosti, musí v sobotu získat stejně nebo víc bodů než Olomouc. Pokud by Severočeši znovu havarovali v cílové rovince, značně by to pozici trenéra oslabilo. Stoprocentní spokojenost s jeho prací není. Nikde není psáno, že v případě setrvání ve Skupině o titul by Kováč pokračoval.
Pavel Hapal
7. Olomouc
1 zápas/3 body
Bodová úspěšnost: 100 %
Po vyhazovu Tomáše Janotky po nezvládnutém utkání v Pardubicích (28. kolo) se Sigmy chopil generální sportovní manažer Pavel Hapal. Ve smlouvě se aktivovala klauzule o trenérské výpomoci v případě nouze. Zkušený kouč povede Olomouc do konce sezony. Už nyní se rozjíždí hledání Janotkova nástupce, klub sleduje trenéry v tuzemsku i v zahraničí. Zcela vyloučené není ani Hapalovo setrvání. A to v případě, že by mužstvo výrazně zvedl.
Zdenko Frťala
13. Teplice
29 zápasů/29 bodů
Bodová úspěšnost: 33 %
V Teplicích už je nějakou dobu, možná proto mají fanoušci větší požadavky: hrát solidní fotbal a vyhnout se boji o záchranu. Frťala jim v tuto chvíli nedoručuje ani jedno. Jeho pozice je extrémně silná, ale případný pád do baráže by otřásl s kde kým. To reálně hrozí, Tepličtí zažívají bodově nejhorší jaro za poslední tři sezony. Žádný akutní řez nečekejte, ale po sezoně může být Frťala klidně tématem. Na záchranářské mise je jako dělaný, ale třeba už budou ambice klubu jinde…
Roman Skuhravý
14. Slovácko
14 zápasů/16 bodů
Bodová úspěšnost: 35 %
Když v půlce listopadu převzal Slovácko po Janu Kameníkovi, dostavil se okamžitý efekt. Energický kouč vdechl hráčům život a ofenzivní projev, začal výhrou v derby nad Zlínem a ve třetím utkání na lavičce jeho soubor složil Plzeň 3:0. Jenže přišly i ztráty a zejména na jaře je výkonnost kolísavá. Aktuálně mužstvo táhne sérii čtyř proher v řadě. Důležitým faktorem je při tom rozsáhlá marodka, klub dál trčí na barážové příčce. Nicméně v předstihu nabídl trenérovi nový kontrakt.
Ondřej Smetana
15. Baník Ostrava
7 zápasů/4 body
Bodová úspěšnost: 19 %
Tým převzal v polovině února, když bral remízu na Slovácku, vítězství s Olomoucí a porážku v Liberci. Přišel jako krizový trenér. Rázem se ocitl v roli, kterou v tak sledovaném prostředí ještě v kariéře nezažil. „Do této pozice bych se rozhodně stavět nechtěl. Moje filozofie a vidina práce není jen o řešení krizových situací, ale i o nějaké konzistentní a koncepční práci,“ hlásil po svém nástupu. Jenže dostane na ni čas? Ze sedmi zápasů jich prohrál pět, porazil jen doma Zlín.
Pavel Šustr
16. Dukla
8 zápasů/6 bodů
Bodová úspěšnost: 25 %
Tým převzal ve velmi složité pozici. Dukla byla na dně, v prvních dvou jarních zápasech schytala dvakrát 0:3 a vypadala odevzdaně. Pod jeho vedením se mužstvo zvedlo, vypadá hladovější, lépe nastavené a mírně narostl i bodový zisk, i když na záchranu je to pořád málo. Pokud Duklu udrží, má pozici prakticky jistou a může dostat šanci i v případě sestupu. Šustr umí posouvat mladé hráče a hodí se do projektu Matěje Turka a Martina Haška, kteří nebudou chtít dělat překotné změny.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu