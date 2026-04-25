SESTŘIH: Slavia - Olomouc 2:1. Pražané proti Sigmě museli otáčet, navýšili náskok v čele
Fotbalisté pražské Slavie v dohrávaném 27. kole první ligy porazili doma 2:1 Olomouc a základní část zakončili v čele tabulky s osmibodovým náskokem na druhou Spartu, která prohrála 0:2 na hřišti Bohemians 1905. Hanáky poslal do vedení po čtvrthodině Václav Sejk. Ve 31. minutě byl vyloučen olomoucký stoper Louis Lurvink a obhájci titulu po změně stran v přesilovce otočili skóre zásluhou branek Mojmíra Chytila a Davida Mosese. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>
Sigma, která po minulé výhře 2:1 nad Slováckem poprvé nebodovala pod dočasným koučem Pavlem Hapalem, skončila na sedmém místě a zahraje si nadstavbovou skupinu o umístění. Semifinálový dvojzápas proti Bohemians 1905 zahájí za týden na hřišti soupeře. Slavia vstoupí do skupiny o titul rovněž v sobotu v Liberci.
Slavia v minulém kole utrpěla v Hradci Králové první porážku v ligovém ročníku a ani v sobotu nezačala dobře. Po čtvrthodině sice domácí ubránili Šturma, míč se však odrazil za vápno k Sejkovi, jenž ho pohotově poslal ke vzdálenější tyči. Sparťanský odchovanec oslavil třetí gól po zimním příchodu do klubu provokativně před slávistickým „kotlem“, přestože už měl žlutou kartu a riskoval vyloučení.
Záhy mohl srovnat Sadílek, který dvakrát za sebou ve vyložené příležitosti vysoko přestřelil. V 31. minutě Lurvink při snaze o odkop nedosáhl na míč, podrážkou trefil do kolena Douděru a sudí Volek mu bez váhání ukázal červenou kartu.
Hanáci se ve zbytku první půle i v oslabení soupeři vyrovnali a v 35. minutě byli blízko druhému gólu, Krivakovo zakončení z bezprostřední blízkosti ale brankář Markovič vychytal. V nastavení neuspěl ani na druhé straně Provod proti Koutnému.
Slavia využila drtivý tlak
Slavia vstoupila do druhého dějství s ofenzivou posílenou o Chama s Chytilem a právě český reprezentační útočník v 51. minutě těsně minul hlavičkou z malého vápna. Z protiútoku musel Markovič vytáhnout Ghaliho ránu z úhlu.
S 63 góly nejlepší ofenziva soutěže postupně zvyšovala tlak a v 58. minutě se dočkala vyrovnání. Chytil si našel za stopery Douděrův nástřel z pravé strany a zakončil do odkryté sítě. Olomoucký odchovanec zaznamenal jedenáctý zásah v ligové sezoně, z respektu k mateřskému klubu ho neslavil.
Ve zbytku utkání už se hrálo v podstatě jen na olomouckou bránu. V 66. minutě vytáhl Koutný skvělý reflex proti nejlepšímu ligovému střelci Chorému. Brankář Sigmy musel zasáhnout i proti Holešově hlavičce po rohovém kopu.
Obrat dokonal v 82. minutě Moses, jehož ránu zpoza vápna tečoval do protipohybu gólmana Kliment. Nigerijský záložník vstřelil první branku v ligové sezoně. Pojistku mohli přidat postupně Schranz, Ogbu a Chytil, všichni ale ve velkých šancích selhali.
Hanákům už nezbyly síly na zdramatizování zápasu, v Edenu tak prohráli poosmé z posledních devíti duelů. Slavia prodloužila ligovou sérii domácí neporazitelnosti na 44 utkání.
Sigma získala v základní části stejně jako v minulé sezoně 43 bodů, tentokrát ale na skupinu o titul nedosáhla. Hlavní konkurent Liberec v sobotu zvládl 2:1 severočeské derby v Jablonci, Olomouci by tak k posunu tabulkou nestačilo ani vítězství. Slavia má na kontě o sedm bodů méně než před rokem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu