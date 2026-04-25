SESTŘIH: Slavia - Olomouc 2:1. Pražané proti Sigmě museli otáčet, navýšili náskok v čele

SESTŘIH: Slavia - Olomouc 2:1. Slavia otočila vývoj zápasu a zvýšila náskok na Spartu
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský se raduje z výhry nad Olomoucí
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský se raduje z výhry nad Olomoucí
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu
Fanoušci Slavie se radují z výhry nad Olomoucí
Fanoušci Slavie se radují z výhry nad Olomoucí
David Moses se raduje z trefy proti Olomouci
Fotbalisté pražské Slavie v dohrávaném 27. kole první ligy porazili doma 2:1 Olomouc a základní část zakončili v čele tabulky s osmibodovým náskokem na druhou Spartu, která prohrála 0:2 na hřišti Bohemians 1905. Hanáky poslal do vedení po čtvrthodině Václav Sejk. Ve 31. minutě byl vyloučen olomoucký stoper Louis Lurvink a obhájci titulu po změně stran v přesilovce otočili skóre zásluhou branek Mojmíra Chytila a Davida Mosese. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>

Sigma, která po minulé výhře 2:1 nad Slováckem poprvé nebodovala pod dočasným koučem Pavlem Hapalem, skončila na sedmém místě a zahraje si nadstavbovou skupinu o umístění. Semifinálový dvojzápas proti Bohemians 1905 zahájí za týden na hřišti soupeře. Slavia vstoupí do skupiny o titul rovněž v sobotu v Liberci.

Slavia v minulém kole utrpěla v Hradci Králové první porážku v ligovém ročníku a ani v sobotu nezačala dobře. Po čtvrthodině sice domácí ubránili Šturma, míč se však odrazil za vápno k Sejkovi, jenž ho pohotově poslal ke vzdálenější tyči. Sparťanský odchovanec oslavil třetí gól po zimním příchodu do klubu provokativně před slávistickým „kotlem“, přestože už měl žlutou kartu a riskoval vyloučení.

Záhy mohl srovnat Sadílek, který dvakrát za sebou ve vyložené příležitosti vysoko přestřelil. V 31. minutě Lurvink při snaze o odkop nedosáhl na míč, podrážkou trefil do kolena Douděru a sudí Volek mu bez váhání ukázal červenou kartu.

Hanáci se ve zbytku první půle i v oslabení soupeři vyrovnali a v 35. minutě byli blízko druhému gólu, Krivakovo zakončení z bezprostřední blízkosti ale brankář Markovič vychytal. V nastavení neuspěl ani na druhé straně Provod proti Koutnému.

Slavia využila drtivý tlak

Slavia vstoupila do druhého dějství s ofenzivou posílenou o Chama s Chytilem a právě český reprezentační útočník v 51. minutě těsně minul hlavičkou z malého vápna. Z protiútoku musel Markovič vytáhnout Ghaliho ránu z úhlu.

S 63 góly nejlepší ofenziva soutěže postupně zvyšovala tlak a v 58. minutě se dočkala vyrovnání. Chytil si našel za stopery Douděrův nástřel z pravé strany a zakončil do odkryté sítě. Olomoucký odchovanec zaznamenal jedenáctý zásah v ligové sezoně, z respektu k mateřskému klubu ho neslavil.

Ve zbytku utkání už se hrálo v podstatě jen na olomouckou bránu. V 66. minutě vytáhl Koutný skvělý reflex proti nejlepšímu ligovému střelci Chorému. Brankář Sigmy musel zasáhnout i proti Holešově hlavičce po rohovém kopu.

Obrat dokonal v 82. minutě Moses, jehož ránu zpoza vápna tečoval do protipohybu gólmana Kliment. Nigerijský záložník vstřelil první branku v ligové sezoně. Pojistku mohli přidat postupně Schranz, Ogbu a Chytil, všichni ale ve velkých šancích selhali.

Hanákům už nezbyly síly na zdramatizování zápasu, v Edenu tak prohráli poosmé z posledních devíti duelů. Slavia prodloužila ligovou sérii domácí neporazitelnosti na 44 utkání.

Sigma získala v základní části stejně jako v minulé sezoně 43 bodů, tentokrát ale na skupinu o titul nedosáhla. Hlavní konkurent Liberec v sobotu zvládl 2:1 severočeské derby v Jablonci, Olomouci by tak k posunu tabulkou nestačilo ani vítězství. Slavia má na kontě o sedm bodů méně než před rokem.

KonecLIVE
21

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (35)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

