Slavia - Olomouc 2:1. Pražané proti Sigmě museli otáčet, navýšili náskok v čele
Fotbalisté Slavie v závěrečném kole základní části Chance Ligy doma v Edenu zvítězili 2:1 nad Olomoucí. Pražané po brance Václava Sejka z prvního poločasu museli dohánět, v 58. minutě proti svému bývalému klubu vyrovnal Mojmír Chytil. V závěru tlak využil ještě David Moses a otočil stav zápasu. Slavia si díky výhře a ztrátě ztrátě konkurenční Sparty (0:2 na Bohemians) upevnila náskok v čele tabulky na osm bodů. Jak redaktoři iSportu glosovali závěrečné kolo ligy >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu