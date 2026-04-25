Baník - Plzeň 0:1. Krize Ostravanů pokračuje, do nadstavby půjdou z posledního místa

Zklamaní hráči Baníku po prohře s Plzní
Zklamaní hráči Baníku po prohře s PlzníZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Fotbalisté Plzně zakončili základní část první ligy výhrou 1:0 v Ostravě a do nadstavbové skupiny o titul půjdou z třetího místa, jelikož Jablonec v souběžně hraném zápase podlehl v podještědském derby Liberci 1:2. O výhře Viktorie rozhodl Prince Adu. Západočeši zvítězili po třech kolech. Baník prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a i kvůli triumfu Dukly 2:1 na Slovácku klesl na poslední příčku. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>

Slezané po úterním nezdaru v semifinále domácího poháru v Karviné (1:2) do zápasu nečekaně nasadili i gólmana Jedličku, který je v Ostravě na hostování z Plzně. Jeho start proti mateřskému klubu tak domácí bude stát smluvní pokutu. Ani jeho nasazení ale nepomohlo ukončit výsledkovou mizérii Ostravy.

Domácí navzdory předpokladům odstartovali aktivněji, nejprve měli několik pološancí a pak i první velkou příležitost. Gning poslal v 19. minutě hlavičkou do úniku Beweneho, který však sám před Wiegelem místo střely placírkou zvolil ještě další kličku a z brankové možnosti nic nebylo.

Viktoria do zápasu naskakovala pozvolna. Jedličku poprvé zaměstnal až Ladra dalekonosnou střelou pod břevno, kterou jeho někdejší spoluhráč vytáhl nad. V 35. minutě ale Západočeši skvěle sehráli rychlý brejk: Wiegeleho výhoz Memič poslal přesně do uličky mezi stopery a Adu po sólu obstřelil Jedličku. V ligové sezoně skóroval posedmé.

Úroveň hry pak šla dolů, hlavně na straně Ostravy, pro níž byl obdržený gól dalším zásahem do křehkého sebevědomí. Domácí byli po pauze pasivní, nechali hrát soupeře, jemuž stačilo kombinovat daleko od branky a kontrolovat skóre. I proto byla druhá půle skoupá na zajímavé momenty.

Devět minut před koncem přesto mohl přijít blesk z čistého nebe: po autovém vhazování se do propadlého balonu opřel z voleje Gning a míč skončil pár centimetrů vedle tyče, zkoprnělý Wiegele zrakem jen tlačil balon ven z brány. Hned záhy bylo v plzeňském vápně opět rušno, jenže Sinjavskij v pádu z malého vápna také vystřelil vedle. Když v 90. minutě hlavičkoval Gning znovu jen pár centimetrů nad, Plzeň už těsné vedení uhájila a v Ostravě prohrála jediné z posledních 16 ligových utkání.

Slezané doma v nejvyšší soutěži třikrát po sobě prohráli, nedali při tom ani gól a spolu s Duklou tam získali nejméně bodů v sezoně (14).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

