Baník - Plzeň 0:1. Krize Ostravanů pokračuje, do nadstavby půjdou z posledního místa
Fotbalisté Plzně zakončili základní část první ligy výhrou 1:0 v Ostravě a do nadstavbové skupiny o titul půjdou z třetího místa, jelikož Jablonec v souběžně hraném zápase podlehl v podještědském derby Liberci 1:2. O výhře Viktorie rozhodl Prince Adu. Západočeši zvítězili po třech kolech. Baník prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a i kvůli triumfu Dukly 2:1 na Slovácku klesl na poslední příčku. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>
Slezané po úterním nezdaru v semifinále domácího poháru v Karviné (1:2) do zápasu nečekaně nasadili i gólmana Jedličku, který je v Ostravě na hostování z Plzně. Jeho start proti mateřskému klubu tak domácí bude stát smluvní pokutu. Ani jeho nasazení ale nepomohlo ukončit výsledkovou mizérii Ostravy.
Domácí navzdory předpokladům odstartovali aktivněji, nejprve měli několik pološancí a pak i první velkou příležitost. Gning poslal v 19. minutě hlavičkou do úniku Beweneho, který však sám před Wiegelem místo střely placírkou zvolil ještě další kličku a z brankové možnosti nic nebylo.
Viktoria do zápasu naskakovala pozvolna. Jedličku poprvé zaměstnal až Ladra dalekonosnou střelou pod břevno, kterou jeho někdejší spoluhráč vytáhl nad. V 35. minutě ale Západočeši skvěle sehráli rychlý brejk: Wiegeleho výhoz Memič poslal přesně do uličky mezi stopery a Adu po sólu obstřelil Jedličku. V ligové sezoně skóroval posedmé.
Úroveň hry pak šla dolů, hlavně na straně Ostravy, pro níž byl obdržený gól dalším zásahem do křehkého sebevědomí. Domácí byli po pauze pasivní, nechali hrát soupeře, jemuž stačilo kombinovat daleko od branky a kontrolovat skóre. I proto byla druhá půle skoupá na zajímavé momenty.
Devět minut před koncem přesto mohl přijít blesk z čistého nebe: po autovém vhazování se do propadlého balonu opřel z voleje Gning a míč skončil pár centimetrů vedle tyče, zkoprnělý Wiegele zrakem jen tlačil balon ven z brány. Hned záhy bylo v plzeňském vápně opět rušno, jenže Sinjavskij v pádu z malého vápna také vystřelil vedle. Když v 90. minutě hlavičkoval Gning znovu jen pár centimetrů nad, Plzeň už těsné vedení uhájila a v Ostravě prohrála jediné z posledních 16 ligových utkání.
Slezané doma v nejvyšší soutěži třikrát po sobě prohráli, nedali při tom ani gól a spolu s Duklou tam získali nejméně bodů v sezoně (14).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu