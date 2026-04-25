SESTŘIH: Bohemians - Sparta 2:0. Priske hájil červenou, Veselý se zlobil na kotel
Ani kapitán Lukáš Haraslín to neřekl nahlas. Přesto je téměř jisté, že fotbalisté Sparty se v sobotním ligovém utkání na hřišti Bohemians (0:2) připravili o poslední naději na zisk mistrovského titulu. „Těžko říct,“ zmínil slovenský reprezentant. Rozhodla červená karta pro Johna Mercada, řešila se i nebezpečná akce fanoušků domácích, kteří spustili v sektoru za brankou hlasitý ohňostroj. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>
Sparta zveřejnila v páteční odpoledne velký rozhovor se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. Mimo jiné se v něm objevil i vzkaz do kabiny: „Kluci teď mají obrovskou šanci ukázat, že jsou lepší týmem, než si o nich veřejnost myslí.“
O den později k tomu rozhodně nedošlo. Letenská parta se postavila pod kotel fanoušků Sparty, v němž bylo hodně pochmurno. Celá akce trvala chvíli. „Prohráli jsme zápas, nebylo co oslavovat,“ prohodil kapitán Lukáš Haraslín. „Byla tam slova stejná jako po každém prohraném utkání. Poděkovali jsme za podporu, a tím to haslo,“ pokračoval.
Už je téměř jisté, že sparťanské bujaré oslavy se po této sezoně ani konat nebudou. I když svěřenci trenéra Briana Priskeho se přiblížili po dvou ztrátách Slavie k mistrovskému titulu, jejich naděje vydržela pouhý týden. Momentálně zaostávají o osm bodů. „Těžko říct, jestli je titul pryč,“ odpověděl Haraslín. „Slavia zaváhala, náskok byl menší, ale soustředili jsme se pořád sami na sebe,“ přidal.
„Je ještě brzy. Pořád je ve hře patnáct bodů, ale Slavia je v lepší pozici než před týdnem. Snažíme se soustředit sami na sebe a pokusit se vyhrát co nejvíc zápasů,“ uvedl Priske.
Letenští nakonec výsledkově propadli. Možná i herně, ale už po dvaceti minutách čelili velké nepříjemnosti. John Mercado obdržel po dvaceti minutách červenou, když při snaze vystřelit na branku trefil ve vápně soupeře nohu kapitána Lukáše Hůlky.
Rozhodčí Karel Rouček, který byl velmi blízko celému incidentu, měl ihned jasno. Ani si nepočkal na vyjádření kolegů u videa. Ekvádorský reprezentant se následně coural ze hřiště do šatny. „Červená byla udělená správně, ale nemyslím si, že v tom byl úmysl. Mercado byl ve vápně soupeře, snažil se zakončit, ale byl tam o sekundu pozdě. Nemůžeme si stěžovat, jen doufám, že se přihlédne k tomu, že to bylo ve snaze vystřelit,“ řekl Priske.
Ten na ztrátu levého obránce reagoval střídáním, do hry poslal Matěje Ryneše místo Andrewa Irvinga. „Vyloučení změnilo hru,“ zdůraznil Priske. „Kdybychom hráli v jedenácti, měli jsme šanci zrvat dobrý výsledek. Potom to bylo těžké,“ zmínil dánský kouč.
Sparťané přešli do rozestavení 4-4-1. Na hrotu útoku zůstal osamocený útočník Jan Kuchta, který nenavázal na vydařený výkon z minulého kola proti Jablonci (2:0). Tentokrát nebyl výrazný, nezapojil se do kombinace, neměl jedinou střelu na branku.
Mercadův červený zákrok položil Letenské na lopatky. Bohemians vstřelili dvě branky v rozmezí pouhých tří minut. Nejprve se gólově prosadil Milan Ristovski, následně Hůlka. „Do červené karty nemám z výkonu špatný pocit. Bohemka hrála to, co celý rok. Věřili jsme, že kombinačním fotbalem ve středu hřiště je můžeme zlomit. Ale červená to zlomila,“ zhodnotil Haraslín.
Před tím na sebe negativně upozornili fanoušci domácích. Klokani v sektoru za brankou odpálili dýmovnice a ohňostroj. Byly to pořádné rány. Na pár minut se ani nehrálo. „Chápu fanouškovství, ale rozum do hrsti… Tohle nemám rád. Lidé si to možná neuvědomují, ale střílí se po vlastním brankáři. Mohli Friga trefit do hlavy,“ prohodil trenér Jaroslav Veselý.
Podobně mluvil i kapitán Hůlka. „Trochu mě mrzí, co se stalo ze strany fanoušků. Byly tam rány, dýmovnice a z jejich strany to bylo nešťastné. Vyhodilo nás to z rytmu.“
To byla kaňka na jinak parádní atmosféře. V Ďolíčku vypukla Euforie, Bohemians jsou desátí a vyhnuli se skupině o záchranu. Sparta vstoupí do nadstavby bez větší šance na titul, ale s náskokem deseti bodů na třetí Plzeň.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu