Dukla žije! Šustr: I bod by byl dobrej. Zamíchali jsme kartami, nikdo s námi nepočítal

Trenér Pavel Šustr vytáhl Duklu z posledního místa
Trenér Pavel Šustr vytáhl Duklu z posledního místaZdroj: ČTK
Zleva Gigli Ndefe ze Slovácka a Mouhamed Traoré z Dukly
Pavel Juroška ze Slovácka lituje promarněné šance
Fotbalisté Dukly slaví výhru na Slovácku, raduje se Marcel Čermák (vpravo)
Hráči Dukly se loučí s fanoušky
5
Pátá porážka v řadě. Slovácko nezvládlo ani domácí bitvu s Duklou (1:2), když inkasovalo rozhodující úder v nastaveném čase. Znamená to, že oživený Šustrův výběr půjde do nadstavby ze čtrnáctého místa a sobotního soka stlačil na poslední chvíli pod sebe. „Myslím, že jsme pořádně zamíchali kartami. Už s námi nikdo nepočítal,“ konstatoval spokojený trenér Pražanů Pavel Šustr. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>

Získali jste docela slušnou mentální výhodu, co?
„Jsou tam teď minimálně tři týmy, které se o to jdou porvat. Tento výsledek nám může pomoct, ale jen v případě, že si zachováme atributy, které jsme měli na Slovácku. Bez vůle to zmizí jako nic. Teď hráče nechám být, ale už od úterý začneme pracovat na dalším soupeři. Vím, že náš příště čeká Zlín a pak zase Slovácko. Dáme si odvetu.“

Jak se zrodil triumf v Uherském Hradišti?
„Věděli jsme, že to bude těžký a tuhý boj. A to se potvrdilo. Půlka nám pomohla v tom, že jsme se dokázali zmobilizovat. Pak už to byla přetahovaná tam a zpátky. Bylo to o tom, kdo bude šťastnější. To jsme byli my. Tuším, že jsme dali první gól ze standardky, co jsem v Dukle. Hráče je třeba pochválit a ocenit. Je důležité, že tam jdou tak, jak mají. Neodpadnou. Je vlastně jedno, jestli to byl vlastní anebo ne.“ 

Trefil jste sestavu domácích?
„Úplně se nedívám na individuality, spíš na rozestavení. A z toho Roman Skuhravý moc neuhýbá. Věděli jsme, že má Slovácko velkou kvalitu. Suchan se umí postavit. Věděli jsme, že když mu dáme prostor, tak nám dá gól. To se taky stalo. Hráčům jsme říkali, že i bod by byl dobrej, byli bychom pořád na dostřel. Ale na konci jsem přemýšlel, jak ještě prostřídat, poslat tam dalšího ofenzivního hráče.“

Kvůli zranění jste musel střídat Svozila a Tijaniho. Budou fit?
„Tijani měl křeče. Svozka dostal do hlavy, trošku se mu motala. Ale když jsem s ním mluvil, nevypadal, že je v komatu.“ (úsměv)

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Doporučujeme

Články z jiných titulů