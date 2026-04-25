Dukla žije! Šustr: I bod by byl dobrej. Zamíchali jsme kartami, nikdo s námi nepočítal
Pátá porážka v řadě. Slovácko nezvládlo ani domácí bitvu s Duklou (1:2), když inkasovalo rozhodující úder v nastaveném čase. Znamená to, že oživený Šustrův výběr půjde do nadstavby ze čtrnáctého místa a sobotního soka stlačil na poslední chvíli pod sebe. „Myslím, že jsme pořádně zamíchali kartami. Už s námi nikdo nepočítal,“ konstatoval spokojený trenér Pražanů Pavel Šustr. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>
Získali jste docela slušnou mentální výhodu, co?
„Jsou tam teď minimálně tři týmy, které se o to jdou porvat. Tento výsledek nám může pomoct, ale jen v případě, že si zachováme atributy, které jsme měli na Slovácku. Bez vůle to zmizí jako nic. Teď hráče nechám být, ale už od úterý začneme pracovat na dalším soupeři. Vím, že náš příště čeká Zlín a pak zase Slovácko. Dáme si odvetu.“
Jak se zrodil triumf v Uherském Hradišti?
„Věděli jsme, že to bude těžký a tuhý boj. A to se potvrdilo. Půlka nám pomohla v tom, že jsme se dokázali zmobilizovat. Pak už to byla přetahovaná tam a zpátky. Bylo to o tom, kdo bude šťastnější. To jsme byli my. Tuším, že jsme dali první gól ze standardky, co jsem v Dukle. Hráče je třeba pochválit a ocenit. Je důležité, že tam jdou tak, jak mají. Neodpadnou. Je vlastně jedno, jestli to byl vlastní anebo ne.“
Trefil jste sestavu domácích?
„Úplně se nedívám na individuality, spíš na rozestavení. A z toho Roman Skuhravý moc neuhýbá. Věděli jsme, že má Slovácko velkou kvalitu. Suchan se umí postavit. Věděli jsme, že když mu dáme prostor, tak nám dá gól. To se taky stalo. Hráčům jsme říkali, že i bod by byl dobrej, byli bychom pořád na dostřel. Ale na konci jsem přemýšlel, jak ještě prostřídat, poslat tam dalšího ofenzivního hráče.“
Kvůli zranění jste musel střídat Svozila a Tijaniho. Budou fit?
„Tijani měl křeče. Svozka dostal do hlavy, trošku se mu motala. Ale když jsem s ním mluvil, nevypadal, že je v komatu.“ (úsměv)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu