Slavia si dala pozor na disciplínu a je opět na koni. Kováč si oddechl, Liberec jde po pětce
Liberec si v posledním kole definitivně vyhrál místo v TOP 6 ligové nadstavby. V severočeském derby, kde v hledišti chyběl majitel Ondřej Kania, svalil Jablonec 2:1. „Liberec ještě nekončí,“ popisuje redaktor deníku Sport Jiří Fejgl přímo z Jablonce v Prvním dojmu. „Kováčovi se hodně ulevilo, protože by se výrazně lišila jeho pozice, kdyby Slovan neuhrál šestku,“ dodává. V Edenu byl Radek Špryňar. Slavia otočila zápas s Olomoucí a raduje se z výhry 2:1. Z tábora sešívaných byla cítit nervozita. Slavia si dala pozor na disciplínu, hrála bez větších emocí, včetně Tomáše Chorého, vysvětluje Špryňar. I trenér Trpišovský může být spokojený, protože porážka Sparty nedaleko v Ďolíčku znamená téměř jistotu titulu.
Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v iSport TV.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu