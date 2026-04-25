Hrozivé chvíle v Ostravě, fanoušek Plzně spadl z ochozu. Chachaři křičeli: Dresy dolů!

Zklamaní hráči Baníku po prohře s PlzníZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Závěr posledního utkání základní části Chance Ligy v Ostravě měl ke klidu daleko, rušno bylo v obou fanouškovských táborech. V tom plzeňském probíhala v závěrečných minutách záchranná akce po pádu diváka z ochozu, „Chachaři“ naopak těžko kousali další porážku. Baník klesl na poslední místo a v nadstavbě musí získat minimálně o dva body víc než Dukla nebo Slovácko. „Jsme v Baníku Ostrava, tlak je tady větší než v jiných klubech. To je třeba si uvědomit,“ říká kouč Ondřej Smetana. Program nadstavby v Chance Lize >>>

Fotbalisté FCB zapsali šestou soutěžní porážku za sebou. Po čtyřech ligových nezdarech padli v úterním pohárovém semifinále v Karviné a tentokrát nestačili po prohře 0:1 na Plzeň. V úvodu duelu sice Slezané makali, rubali a fárali, jenže od Aduovy branky, jež přišla ve 35. minutě, byli jako opaření.

Z letargie je dostala až závěrečná desetiminutovka, kdy Abdallah Gning dvakrát nebezpečně hlavičkoval a Vlasij Siňavskij prováhal ideální moment ke střele. To však bylo ze strany Ostravy málo a fanoušci to dobře věděli.

Ihned po utkání se z kotle stejně jako před týdnem ozýval pokřik „Rubejte za Baník“. O chvíli později skandovali ostravští kotelníci směrem k hráčům „Ostuda Baníku“ a „Dresy dolů“. Ačkoliv to šli hráči v čele s Jiřím Boulou, Michalem Frydrychem a Danielem Holzerem vysvětlovat, u nejvěrnějších neuspěli. „Dresy nesundáme, budeme bojovat až do konce,“ měl zahlásit Jiří Boula.

„Samozřejmě víme, že celou sezonu nás fanoušci podporují a jezdí za námi. Ale dneska jsme se bohužel naší vinou propadli na poslední místo. Fanoušci mají právo být naštvaní a právo nám to říct. Co tam padlo, bych si nechal pro sebe,“ líčil Michal Frydrych.

Poté už domácí fotbalisté odešli do šaten, kam je vyprovázel pískot. Z protější tribuny se mezitím křičelo: „Bělák ven“. Ostravským srdcařům už dochází trpělivost i s výkonným ředitelem.

Daleko větší nepříjemnosti se však řešily na druhé straně stadionu, k plzeňskému kotli zhruba deset minut před závěrečným hvizdem přiběhli záchranáři. Důvodem byl pád fanouška z velké výšky na ochozu, hostující příznivec byl v bezvědomí. „Zatřásla s námi zpráva, kdy se těžce zranil jeden z fanoušků, přejeme mu brzké uzdravení,“ uvedl tiskový mluvčí Plzně Václav Hanzlík s tím, že dotyčný odjel v sanitce do nemocnice.

„Hrajeme to pro lidi a pevně věřím, že mladý kluk, který měl nehodu, bude snad v pořádku. Otřáslo to s námi, tohle si samozřejmě nepřejeme,“ řekl kouč Martin Hyský. „Myslím si, že pro nás je to jediná kaňka na tomhle zápase. Já jsem vůbec nevěděl, co se tam stalo. Zjistil jsem to až po zápase. Doufám, že bude všechno v pořádku, protože fanoušci byli fantastičtí. Doufám, že to dobře dopadne,“ přál si Denis Višinský.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Doporučujeme

Články z jiných titulů