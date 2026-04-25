Zůstane Hapal trenérem Sigmy? Ta varianta existuje. A vyloučení? Velice přísné, řekl

Slavia si dala pozor na disciplínu a je opět na koni. Kováč si oddechl, Liberec jde po pětce • Zdroj: iSport.cz
Kouč Olomouce Pavel Hapal během utkání v Edenu
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský se raduje z výhry nad Olomoucí
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský se raduje z výhry nad Olomoucí
Rozhodčí Stanislav Volek během utkání Slavie proti Olomouci
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu
Hráči Slavie se radují z výhry nad Olomoucí
Radek Špryňar
Chance Liga
V početním oslabení válčili s obhájcem titulu, téměř do finiše zápasu otravovali Slavii život. Olomouc nakonec padla 1:2, do Skupiny o titul se nevešla. Skončila sedmá. Na Hané nyní budou hledat nového trenéra. Anebo taky ne. Pavel Hapal, záskok za odvolaného Tomáše Janotku, nevylučuje setrvání na lavičce. Nyní je jisté jen to, že mužstvo provede nadstavbou. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>

„Situace se vyvíjí nějakým způsobem. Zatím bych to nespecifikoval. Můžu jen říct, že z naší strany dosud neproběhlo žádné jednání s žádným trenérem,“ vyprávěl na tiskové konferenci Hapal.

„Nemám co komentovat. Soustředili jsme na tento zápas. Bohužel to nedopadlo. I kdybychom vyhráli, nepomohlo by nám to do šestky, protože Liberec vyhrál v Jablonci. Pozitivní pro nás je, že spousta kluků si vyzkoušela hrát takhle těžký zápas.“

V minulém kole se Hapal poprvé postavil na olomouckou lavičku a mužstvo dovedl k vítězství 2:1 nad Slováckem. Další dobrý výkon předvedla Sigma v Edenu. Hapal tým evidentně herně pozvedl. V zákulisí se hovoří o tom, že by na lavičce mohl zůstat i pro příští sezonu. Navzdory tomu, že v klubu má funkci generálního sportovního manažera.

„Neříkám, že ta varianta neexistuje. Určitě dokončím sezonu, a pak uvidíme, co bude. Zase tak dlouho jsem z trénování nevyskočil. Jsem rád blízko u mužstva, u hráčů. Teď je moje role jiná, je to neskutečná zkušenost. Poznávám věci z jiné strany. Co se stane po sezoně, o tom nepřemýšlím. Chci, aby se mužstvo posunulo herně i výsledkově.“

Olomouc srazilo přísné vyloučení z jednatřicáté minuty. Za příznivého stavu 1:0 šel Louis Lurvink neobratně, a hlavně pozdě, do souboje s Davidem Douděrou. Trefil ho do kolena. Hlavní sudí Stanislav Volek stopera vyloučil.

„Pro mě byla velice přísná, ale doteď jsem zákrok Lurvinka na videu neviděl. Ani jsem to nechtěl vidět. Co mám ohlasy z okolí, tak vážně byla přísná,“ zakoulel očima Hapal.

Na Olomouc nyní čeká play off prostřední skupiny.

SESTŘIH: Slavia - Olomouc 2:1. Slavia otočila vývoj zápasu a zvýšila náskok na Spartu • iSport.cz

1Slavia30218163:2371
2Sparta30196560:3363
3Plzeň30158750:3453
4Jablonec30156941:3351
5Hr. Králové30147943:3449
6Liberec301210843:3046
7Olomouc301271134:3443
8Pardubice301181139:4641
9Karviná301231543:5139
10Bohemians301061426:3536
11Ml. Boleslav308111144:5235
12Zlín30971437:4834
13Teplice306111329:3829
14Dukla304111520:4223
15Slovácko30581726:4523
16Baník30571825:4522
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

