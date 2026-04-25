Zůstane Hapal trenérem Sigmy? Ta varianta existuje. A vyloučení? Velice přísné, řekl
V početním oslabení válčili s obhájcem titulu, téměř do finiše zápasu otravovali Slavii život. Olomouc nakonec padla 1:2, do Skupiny o titul se nevešla. Skončila sedmá. Na Hané nyní budou hledat nového trenéra. Anebo taky ne. Pavel Hapal, záskok za odvolaného Tomáše Janotku, nevylučuje setrvání na lavičce. Nyní je jisté jen to, že mužstvo provede nadstavbou. Program nadstavby Chance Ligy ZDE >>>
„Situace se vyvíjí nějakým způsobem. Zatím bych to nespecifikoval. Můžu jen říct, že z naší strany dosud neproběhlo žádné jednání s žádným trenérem,“ vyprávěl na tiskové konferenci Hapal.
„Nemám co komentovat. Soustředili jsme na tento zápas. Bohužel to nedopadlo. I kdybychom vyhráli, nepomohlo by nám to do šestky, protože Liberec vyhrál v Jablonci. Pozitivní pro nás je, že spousta kluků si vyzkoušela hrát takhle těžký zápas.“
V minulém kole se Hapal poprvé postavil na olomouckou lavičku a mužstvo dovedl k vítězství 2:1 nad Slováckem. Další dobrý výkon předvedla Sigma v Edenu. Hapal tým evidentně herně pozvedl. V zákulisí se hovoří o tom, že by na lavičce mohl zůstat i pro příští sezonu. Navzdory tomu, že v klubu má funkci generálního sportovního manažera.
„Neříkám, že ta varianta neexistuje. Určitě dokončím sezonu, a pak uvidíme, co bude. Zase tak dlouho jsem z trénování nevyskočil. Jsem rád blízko u mužstva, u hráčů. Teď je moje role jiná, je to neskutečná zkušenost. Poznávám věci z jiné strany. Co se stane po sezoně, o tom nepřemýšlím. Chci, aby se mužstvo posunulo herně i výsledkově.“
Olomouc srazilo přísné vyloučení z jednatřicáté minuty. Za příznivého stavu 1:0 šel Louis Lurvink neobratně, a hlavně pozdě, do souboje s Davidem Douděrou. Trefil ho do kolena. Hlavní sudí Stanislav Volek stopera vyloučil.
„Pro mě byla velice přísná, ale doteď jsem zákrok Lurvinka na videu neviděl. Ani jsem to nechtěl vidět. Co mám ohlasy z okolí, tak vážně byla přísná,“ zakoulel očima Hapal.
Na Olomouc nyní čeká play off prostřední skupiny.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu